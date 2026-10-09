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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock Saros 20 è in offerta con uno sconto del 36% e risparmi più di 500 euro. Modello professionale con grande potenza di aspirazione.

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Gestire ogni giorno polvere, peli di animali e sporco che si accumula sotto letti e divani può diventare un lavoro infinito, soprattutto se hai poco tempo o stanze con molti ostacoli e tappeti. In questo momento il Roborock Saros 20 è disponibile con uno sconto del 36%, una promozione pensata per chi vuole automatizzare davvero la pulizia quotidiana di tutta la casa.

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Questo modello unisce un corpo ultrasottile da 7,95 cm, capace di infilarsi dove di solito non pulisci mai, a una potenza di aspirazione estrema da 36.000 Pa che rimuove polvere e detriti anche dai tappeti più profondi. Il sistema di navigazione avanzato con sensori 3D ToF e visione RGB gli permette di riconoscere centinaia di ostacoli e di creare mappe precise, così può muoversi in autonomia tra soglie, mobili e pavimenti irregolari senza fermarsi e senza lasciare zone scoperte.

Roborock Saros 20 in offerta su Amazon con sconto del 36%

Il Roborock Saros 20 è proposto a 949,00€ grazie a uno sconto del 36%, una cifra importante per un robot aspirapolvere lavapavimenti di fascia alta con stazione multifunzionale. Parliamo di un dispositivo che, per potenza di aspirazione e dotazione, si posiziona tra i top del segmento, pensato per chi cerca un sistema davvero completo per la gestione delle pulizie domestiche e vuole ridurre al minimo gli interventi manuali.

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Il robot aspirapolvere Roborock con la potenza di 36.000Pa e il design ultrasottile

Se il problema principale è mantenere la casa pulita senza dover spostare mobili o raccogliere continuamente peli di animali, questo robot punta proprio a eliminare queste incombenze quotidiane grazie a una combinazione di potenza, design sottile e gestione automatizzata della manutenzione.

Potenza di superamento ostacoli con AdaptiLift Chassis 3.0 : il telaio si solleva dinamicamente per affrontare soglie, pavimenti irregolari e gradini a doppio strato fino a 8,8 cm, così il robot passa da una stanza all’altra senza bloccarsi e senza perdere potenza di aspirazione.

: il telaio si solleva dinamicamente per affrontare soglie, pavimenti irregolari e gradini a doppio strato fino a 8,8 cm, così il robot passa da una stanza all’altra senza bloccarsi e senza perdere potenza di aspirazione. Navigazione ultra precisa StarSight 2.0 : sensori 3D ToF e visione RGB creano mappe dettagliate in tempo reale e riconoscono oltre 300 tipi di ostacoli, riducendo al minimo le interruzioni e migliorando la copertura in ogni ambiente.

: sensori 3D ToF e visione RGB creano mappe dettagliate in tempo reale e riconoscono oltre 300 tipi di ostacoli, riducendo al minimo le interruzioni e migliorando la copertura in ogni ambiente. Design ultrasottile da 7,95 cm : il corpo basso gli permette di scivolare sotto letti, divani e mobili dove di solito non arrivi con l’aspirapolvere tradizionale, eliminando polvere nascosta e peli di animali.

: il corpo basso gli permette di scivolare sotto letti, divani e mobili dove di solito non arrivi con l’aspirapolvere tradizionale, eliminando polvere nascosta e peli di animali. Aspirazione estrema da 36.000 Pa con sistema anti-groviglio : il motore digitale genera una forza sufficiente a pulire in profondità tappeti e fessure, mentre il doppio sistema anti-groviglio riduce la formazione di nodi di capelli e peli sulla spazzola, limitando la manutenzione manuale.

: il motore digitale genera una forza sufficiente a pulire in profondità tappeti e fessure, mentre il doppio sistema anti-groviglio riduce la formazione di nodi di capelli e peli sulla spazzola, limitando la manutenzione manuale. Nuova stazione RockDock multifunzionale : vassoio di pulizia monopezzo, lavaggio ad acqua calda a 100 °C, asciugatura ad aria calda a 55 °C, manutenzione autopulente e svuotamento automatico della polvere fino a 65 giorni per una gestione quasi totalmente autonoma delle pulizie.

: vassoio di pulizia monopezzo, lavaggio ad acqua calda a 100 °C, asciugatura ad aria calda a 55 °C, manutenzione autopulente e svuotamento automatico della polvere fino a 65 giorni per una gestione quasi totalmente autonoma delle pulizie. Pulizia da bordo a bordo con Smart Reach : la spazzola laterale e il panno si estendono per raggiungere angoli, bordi e aree sotto i mobili; puoi anche contrassegnare le tende nell’app per far sì che il robot pulisca in modo mirato dietro di esse.

: la spazzola laterale e il panno si estendono per raggiungere angoli, bordi e aree sotto i mobili; puoi anche contrassegnare le tende nell’app per far sì che il robot pulisca in modo mirato dietro di esse. Controllo tramite app e intelligenza artificiale: dall’app Roborock gestisci tutte le funzioni, compresa SmartPlan 3.0 che adatta la pulizia alle abitudini di casa; grazie alla videocamera RGB integrata puoi monitorare gli ambienti e gli animali domestici, con supporto WiFi 2,4GHz e 5GHz.

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FAQ Il Roborock Saros 20 riesce a pulire bene sotto letti e divani bassi? Sì, grazie al design ultrasottile da 7,95 cm il robot scivola sotto molti mobili bassi, raggiungendo polvere e peli normalmente difficili da rimuovere. Il Roborock Saros 20 è adatto a case con molti tappeti e soglie alte? Sì, il telaio AdaptiLift Chassis 3.0 supera soglie e gradini a doppio strato fino a 8,8 cm e pulisce tappeti profondi fino a 3 cm mantenendo una forte aspirazione. Quanto è autonoma la stazione del Roborock Saros 20 nella gestione della polvere? La stazione RockDock offre svuotamento automatico della polvere fino a 65 giorni, oltre a lavaggio e asciugatura automatica dei componenti di pulizia. Posso controllare il Roborock Saros 20 da smartphone anche fuori casa? Sì, tramite l’app Roborock connessa al WiFi 2,4GHz o 5GHz puoi gestire il robot da remoto e sfruttare la videocamera RGB integrata per il controllo degli ambienti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.