Roborock Saros 20, sprofonda il prezzo e risparmi centinaia di euro
Roborock Saros 20, il robot che aspira e lava in offerta con uno sconto del 47%. Grande potenza di aspirazione e dotato di stazione automatica.
Polvere, peli e sporco sotto letti e divani possono rendere la pulizia di casa lunga e faticosa. Il roborock Saros 20 affronta il problema con un design sottile e aspirazione e lavaggio in un solo robot: oggi è proposto con uno sconto del 47%.
Il profilo da 7,95 cm gli permette di passare sotto mobili bassi, mentre il sistema AdaptiLift solleva il telaio per affrontare soglie e pavimenti irregolari. La potenza di aspirazione dichiarata è di 36.000 Pa; la stazione RockDock si occupa inoltre del lavaggio e dell’asciugatura del panno e dello svuotamento automatico della polvere, per ridurre gli interventi manuali.
roborock Saros 20 in offerta: sconto del 47% e prezzo di 799 euro
Per chi vuole automatizzare la pulizia quotidiana, il roborock Saros 20 è disponibile a 799,00 euro, con uno sconto del 47%. In base alla percentuale indicata, il risparmio rispetto al prezzo di riferimento è di circa 709 euro. Non sono disponibili informazioni per confrontare il prezzo con altri modelli della stessa fascia, né dettagli su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi di reso. Per consultare la scheda dell’offerta, Approfitta ora dell’offerta sul roborock Saros 20 a 799,00 euro.
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Il robot aspirapolvere roborock con l’aspirazione da 36.000 Pa e il profilo da 7,95 cm
Se vuoi limitare le pulizie manuali e raggiungere anche le zone più difficili, questo robot abbina aspirazione, lavaggio e navigazione intelligente. Tra le caratteristiche pensate per l’uso quotidiano ci sono:
- Profilo da 7,95 cm: può scivolare sotto letti e divani bassi, raccogliendo polvere e peli senza dover spostare i mobili.
- Aspirazione da 36.000 Pa e sistema anti-groviglio: aiuta a rimuovere polvere, detriti e peli dagli interstizi e riduce l’accumulo di capelli e peli sulla spazzola.
- AdaptiLift Chassis 3.0: il telaio si solleva per superare soglie e pavimenti irregolari; il robot può affrontare gradini a doppio strato fino a 8,8 cm e tappeti profondi fino a 3 cm.
- Navigazione StarSight 2.0: sensori 3D ToF e visione RGB costruiscono mappe in tempo reale e riconoscono oltre 300 ostacoli, per ridurre interruzioni e zone trascurate.
- Stazione RockDock multifunzionale: lava il panno con acqua a 100 °C, lo asciuga ad aria calda a 55 °C e gestisce lo svuotamento automatico della polvere fino a 65 giorni.
- Controllo tramite app Roborock: SmartPlan 3.0 ottimizza la pulizia in base alla casa e alle abitudini; sono supportati Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz e il controllo vocale.
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FAQ
Sì, il profilo è alto 7,95 cm e consente al robot di passare sotto mobili con altezza sufficiente.
Il telaio AdaptiLift può affrontare gradini a doppio strato fino a 8,8 cm e tappeti profondi fino a 3 cm.
Sì, si controlla tramite app Roborock e supporta Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz.
La stazione gestisce lo svuotamento automatico della polvere fino a 65 giorni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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