Roborock Saros 20 Neo, prezzo in picchiata: sconto esagerato
Il robot aspirapolvere roborock Saros 20 Neo è in offerta con un super sconto del 42% e il prezzo sprofonda. Grande potenza e stazione per lo svuotamento automatico.
Tra soglie, peli di animali e spazi difficili da raggiungere, mantenere i pavimenti puliti richiede tempo e interventi ripetuti. Il roborock Saros 20 Neo è disponibile con uno sconto del 42%, per automatizzare aspirazione e lavaggio.
Questo robot è progettato per muoversi tra superfici e ostacoli diversi, raggiungendo anche le zone sotto i mobili bassi. La navigazione con LDS retrattile mappa gli ambienti e aiuta a evitare gli oggetti; l’aspirazione potente e il sistema anti-groviglio sono pensati anche per peli e capelli. La stazione multifunzione gestisce diverse operazioni di pulizia e manutenzione, così il robot resta pronto a intervenire con meno lavoro quotidiano.
roborock Saros 20 Neo in offerta: sconto del 42% e circa 542 euro di risparmio
Il roborock Saros 20 Neo è proposto a 749,00 euro, con uno sconto indicato del 42%. Sulla base del prezzo e della percentuale riportati, il risparmio è di circa 542 euro. Non sono disponibili informazioni su confronto con altri prodotti della stessa fascia, pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli dell’offerta per il roborock Saros 20 Neo a 749,00 euro.
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Il robot aspirapolvere roborock con LDS retrattile e aspirazione da 36.000 Pa
Per chi vuole delegare la pulizia quotidiana e ridurre gli interventi manuali, alcune funzioni del robot sono pensate per affrontare ostacoli, angoli e diverse esigenze domestiche:
- AdaptiLift 3.0 e altezza di 7,95 cm: supera ostacoli a doppio strato fino a 4,5 cm più 4,3 cm e gestisce tappeti fino a 3 cm; il profilo contenuto aiuta a raggiungere lo spazio sotto letti e divani.
- Navigazione LDS retrattile con scansione a 360°: mappa l’ambiente e, insieme a videocamera RGB, luce strutturata e sistema VertiBeam, riconosce oltre 300 ostacoli per muoversi evitando molti oggetti domestici.
- Potenza di aspirazione da 36.000 Pa e sistema anti-groviglio: affronta peli, capelli, polvere, briciole e detriti su pavimenti duri e tappeti; il sistema è progettato per ridurre i grovigli che richiedono manutenzione.
- Lavaggio con panno rotante a 200 giri/min: la pressione verso il basso fino a 14 N aiuta a trattare macchie secche, liquidi appiccicosi e grasso, mentre il panno trattiene l’umidità.
- Stazione multifunzione 10 in 1: lava i panni con acqua a 100 °C, li asciuga con aria calda a 55 °C e svuota automaticamente la polvere, con autonomia dichiarata fino a 65 giorni per questa funzione.
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FAQ
Sì. È alto 7,95 cm ed è indicato per raggiungere gli spazi sotto letti, divani e altri mobili bassi.
Il telaio AdaptiLift 3.0 supera ostacoli a doppio strato fino a 4,5 cm più 4,3 cm e gestisce tappeti fino a 3 cm.
Sì. Lava i panni con acqua calda a 100 °C e li asciuga con aria calda a 55 °C.
È progettato anche per peli di animali: offre aspirazione da 36.000 Pa e un doppio sistema anti-groviglio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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