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Roborock Saros 20 Neo, prezzo in picchiata: sconto esagerato

Il robot aspirapolvere roborock Saros 20 Neo è in offerta con un super sconto del 42% e il prezzo sprofonda. Grande potenza e stazione per lo svuotamento automatico.

3 min di lettura

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Redazione

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Tra soglie, peli di animali e spazi difficili da raggiungere, mantenere i pavimenti puliti richiede tempo e interventi ripetuti. Il roborock Saros 20 Neo è disponibile con uno sconto del 42%, per automatizzare aspirazione e lavaggio.

Questo robot è progettato per muoversi tra superfici e ostacoli diversi, raggiungendo anche le zone sotto i mobili bassi. La navigazione con LDS retrattile mappa gli ambienti e aiuta a evitare gli oggetti; l’aspirazione potente e il sistema anti-groviglio sono pensati anche per peli e capelli. La stazione multifunzione gestisce diverse operazioni di pulizia e manutenzione, così il robot resta pronto a intervenire con meno lavoro quotidiano.

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roborock Saros 20 Neo in offerta: sconto del 42% e circa 542 euro di risparmio

Il roborock Saros 20 Neo è proposto a 749,00 euro, con uno sconto indicato del 42%. Sulla base del prezzo e della percentuale riportati, il risparmio è di circa 542 euro. Non sono disponibili informazioni su confronto con altri prodotti della stessa fascia, pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli dell’offerta per il roborock Saros 20 Neo a 749,00 euro.

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Il robot aspirapolvere roborock con LDS retrattile e aspirazione da 36.000 Pa

Per chi vuole delegare la pulizia quotidiana e ridurre gli interventi manuali, alcune funzioni del robot sono pensate per affrontare ostacoli, angoli e diverse esigenze domestiche:

  • AdaptiLift 3.0 e altezza di 7,95 cm: supera ostacoli a doppio strato fino a 4,5 cm più 4,3 cm e gestisce tappeti fino a 3 cm; il profilo contenuto aiuta a raggiungere lo spazio sotto letti e divani.
  • Navigazione LDS retrattile con scansione a 360°: mappa l’ambiente e, insieme a videocamera RGB, luce strutturata e sistema VertiBeam, riconosce oltre 300 ostacoli per muoversi evitando molti oggetti domestici.
  • Potenza di aspirazione da 36.000 Pa e sistema anti-groviglio: affronta peli, capelli, polvere, briciole e detriti su pavimenti duri e tappeti; il sistema è progettato per ridurre i grovigli che richiedono manutenzione.
  • Lavaggio con panno rotante a 200 giri/min: la pressione verso il basso fino a 14 N aiuta a trattare macchie secche, liquidi appiccicosi e grasso, mentre il panno trattiene l’umidità.
  • Stazione multifunzione 10 in 1: lava i panni con acqua a 100 °C, li asciuga con aria calda a 55 °C e svuota automaticamente la polvere, con autonomia dichiarata fino a 65 giorni per questa funzione.

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FAQ

Il roborock Saros 20 Neo riesce a passare sotto letti e divani?

Sì. È alto 7,95 cm ed è indicato per raggiungere gli spazi sotto letti, divani e altri mobili bassi.

Quali ostacoli e dislivelli può superare?

Il telaio AdaptiLift 3.0 supera ostacoli a doppio strato fino a 4,5 cm più 4,3 cm e gestisce tappeti fino a 3 cm.

La stazione lava e asciuga i panni?

Sì. Lava i panni con acqua calda a 100 °C e li asciuga con aria calda a 55 °C.

È adatto a una casa con animali domestici?

È progettato anche per peli di animali: offre aspirazione da 36.000 Pa e un doppio sistema anti-groviglio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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