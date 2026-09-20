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Il roborock Saros 20 Neo è in promo con uno sconto lampo e fai un super affare. Dotato di una grande potenza di aspirazione e di una stazione multifunzione.

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Tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani, trovare il tempo per pulire a fondo tutta la casa è sempre più complicato. In questi giorni su Amazon il roborock Saros 20 Neo, robot aspirapolvere lavapavimenti di fascia alta, è proposto con uno sconto del 38%, una riduzione importante che rende molto più accessibile una soluzione di pulizia davvero completa.

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Il roborock Saros 20 Neo punta a offrire una gestione quasi autonoma della pulizia domestica: si muove con precisione grazie al sistema LDS retrattile e alle tecnologie di riconoscimento degli ostacoli, pulisce efficacemente sia polvere che macchie più difficili con un motore molto potente e un lavaggio con acqua calda, e riduce al minimo la manutenzione grazie alla stazione 10 in 1 che lava e asciuga i panni, ricarica, svuota il serbatoio della polvere e gestisce acqua e detergente in automatico.

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Su Amazon il roborock Saros 20 Neo è disponibile a 799,00€ grazie a uno sconto del 38%, un ribasso consistente per un robot aspirapolvere lavapavimenti con stazione multifunzione pensato per chi cerca un sistema di pulizia quasi totalmente automatizzato.

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Il robot aspirapolvere roborock con il sistema LDS retrattile e la stazione igienica 10 in 1

Se vuoi pavimenti puliti ogni giorno senza passare ore tra aspirapolvere e secchio, questo robot punta a ridurre al minimo il tuo intervento, soprattutto in case grandi o con animali domestici.

Movimento agile su tutta la casa : il telaio AdaptiLift 3.0 consente di superare soglie e pavimenti irregolari fino a altezze importanti e gestire tappeti fino a 3 cm, con sgancio automatico dei panni, così non devi spostare a mano il robot tra una stanza e l’altra.

: il telaio AdaptiLift 3.0 consente di superare soglie e pavimenti irregolari fino a altezze importanti e gestire tappeti fino a 3 cm, con sgancio automatico dei panni, così non devi spostare a mano il robot tra una stanza e l’altra. Profilo basso da 7,95 cm : l’altezza ridotta gli permette di infilarsi sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo zone dove normalmente si accumula polvere e peli difficili da rimuovere con gli strumenti tradizionali.

: l’altezza ridotta gli permette di infilarsi sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo zone dove normalmente si accumula polvere e peli difficili da rimuovere con gli strumenti tradizionali. Navigazione intelligente avanzata : il sistema LDS retrattile con scansione a 360°, luce strutturata, videocamera RGB e aggiramento laterale VertiBeam riconosce oltre 300 ostacoli e riduce al minimo gli urti e i punti ciechi, utile in ambienti pieni di mobili o giocattoli.

: il sistema LDS retrattile con scansione a 360°, luce strutturata, videocamera RGB e aggiramento laterale VertiBeam riconosce oltre 300 ostacoli e riduce al minimo gli urti e i punti ciechi, utile in ambienti pieni di mobili o giocattoli. Aspirazione potente da 36.000 Pa : il motore digitale rimuove senza sforzo peli di animali, capelli lunghi, briciole e detriti da tappeti e pavimenti duri, ideale se hai animali domestici o bambini che sporcano spesso.

: il motore digitale rimuove senza sforzo peli di animali, capelli lunghi, briciole e detriti da tappeti e pavimenti duri, ideale se hai animali domestici o bambini che sporcano spesso. Doppio sistema anti-groviglio : limita i grovigli di peli e capelli fino a un tasso praticamente nullo, così dedichi meno tempo alla pulizia delle spazzole e il robot resta sempre efficiente.

: limita i grovigli di peli e capelli fino a un tasso praticamente nullo, così dedichi meno tempo alla pulizia delle spazzole e il robot resta sempre efficiente. Tecnologia FlexiArm per bordi e angoli : aumenta la copertura lungo pareti, battiscopa e gambe dei mobili, riducendo le classiche strisce di polvere che restano con molti altri robot.

: aumenta la copertura lungo pareti, battiscopa e gambe dei mobili, riducendo le classiche strisce di polvere che restano con molti altri robot. Lavaggio con acqua calda : il panno ruota a 200 giri/min con pressione fino a 14 N e usa acqua calda per sciogliere liquidi appiccicosi, macchie secche e grasso, lasciando il pavimento più pulito e con meno residui.

: il panno ruota a 200 giri/min con pressione fino a 14 N e usa acqua calda per sciogliere liquidi appiccicosi, macchie secche e grasso, lasciando il pavimento più pulito e con meno residui. Stazione di ricarica 10 in 1 : lava i panni con acqua calda fino a 100 ℃, li asciuga con aria calda a 55 °C, svuota automaticamente la polvere fino a 65 giorni, ricarica con riempimento automatico dell’acqua e dosaggio del detergente, così la gestione quotidiana diventa quasi interamente automatica.

: lava i panni con acqua calda fino a 100 ℃, li asciuga con aria calda a 55 °C, svuota automaticamente la polvere fino a 65 giorni, ricarica con riempimento automatico dell’acqua e dosaggio del detergente, così la gestione quotidiana diventa quasi interamente automatica. Funzioni smart con SmartPlan 3.0: il sistema impara le abitudini di pulizia, ripassa le aree trascurate, evita porte chiuse, offre controllo vocale e pulizia programmata, semplificando la gestione tramite app, soprattutto nelle case con animali grazie all’hub dedicato.

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FAQ Il roborock Saros 20 Neo riesce a pulire sotto letti e divani bassi? Sì, grazie all’altezza di circa 7,95 cm riesce a passare sotto molti letti, divani e mobili bassi. Il roborock Saros 20 Neo è adatto alle case con animali domestici? Sì, l’aspirazione da 36.000 Pa e il doppio sistema anti-groviglio sono pensati per peli di animali e capelli lunghi. Il roborock Saros 20 Neo lava anche i pavimenti oltre ad aspirare? Sì, è un robot aspirapolvere lavapavimenti con panno che ruota e lavaggio con acqua calda per rimuovere macchie ostinate. La stazione del roborock Saros 20 Neo richiede molta manutenzione? La stazione 10 in 1 lava e asciuga i panni, svuota la polvere e gestisce acqua e detergente, riducendo al minimo la manutenzione manuale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.