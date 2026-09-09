Roborock Saros 20 Neo: maxi risparmio per il robot aspirapolvere che ti pulisce casa
Roborock Saros 20 Neo, robot aspirapolvere lavapavimenti con LDS retrattile, potente aspirazione e stazione 10 in 1 oggi in sconto del 38%.
Tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani, trovare il tempo per tenere i pavimenti sempre in ordine è una sfida continua. Con il roborock Saros 20 Neo puoi delegare le pulizie di casa a un assistente intelligente che oggi è proposto con uno sconto del 38%, riducendo al minimo la fatica senza rinunciare a una casa pulita ogni giorno.
Il robot aspirapolvere lavapavimenti si distingue per la capacità di muoversi con agilità in tutta la casa, superando soglie e tappeti e arrivando persino sotto letti e divani grazie al profilo ribassato. Il sistema di navigazione avanzato, basato su LDS retrattile, luce strutturata, videocamera RGB e aggiramento laterale degli ostacoli, permette di riconoscere centinaia di oggetti e ridurre al minimo i punti ciechi, mentre l’aspirazione ad alta potenza e il sistema anti-groviglio sono pensati per chi ha animali domestici e vuole pavimenti sempre in ordine.
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Il roborock Saros 20 Neo è proposto a un prezzo di 799,00€, con uno sconto del 38% rispetto al listino, una cifra interessante per un modello di fascia alta dotato di stazione di ricarica multifunzionale e tecnologie di navigazione avanzate. Considerando le funzioni di lavaggio con acqua calda, lo svuotamento automatico della polvere e la gestione smart tramite app, si posiziona in modo competitivo rispetto ai robot della stessa categoria che offrono dotazioni simili a cifre spesso più elevate. Se cerchi un dispositivo in grado di occuparsi in autonomia sia dell’aspirazione sia del lavaggio, questo è un investimento da valutare con attenzione: il roborock Saros 20 Neo è disponibile con uno sconto del 38%, rendendo più accessibili funzionalità solitamente riservate ai top di gamma.
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Il robot roborock con la potente aspirazione da 36.000 Pa e la stazione igienica 10 in 1
Se non hai tempo o voglia di passare ogni giorno aspirapolvere e mocio, un robot aspirapolvere lavapavimenti come questo può diventare un alleato quotidiano, soprattutto in case con bambini o animali domestici dove polvere e peli si accumulano rapidamente.
- Movimento agile e superamento ostacoli: il telaio AdaptiLift 3.0 gli permette di superare soglie e pavimenti irregolari fino a doppio strato e gestire tappeti fino a 3 cm di spessore, così non devi spostare a mano tappeti o ostacoli prima di ogni pulizia.
- Profilo basso da 7,95 cm: grazie all’altezza contenuta riesce a infilarsi sotto letti, divani e mobili bassi, zone dove di solito si accumula più polvere e che spesso vengono trascurate nelle pulizie veloci.
- Navigazione avanzata con LDS retrattile: la scansione a 360° combinata con luce strutturata, videocamera RGB e tecnologia VertiBeam riconosce oltre 300 ostacoli, riducendo gli urti contro mobili e oggetti e garantendo una copertura più completa degli ambienti.
- Aspirazione potente da 36.000 Pa: il motore digitale ad alta potenza aspira senza fatica peli di animali, capelli lunghi, briciole e detriti ostinati da tappeti e pavimenti duri, così non devi passare l’aspirapolvere tradizionale per rifinire.
- Doppio sistema anti-groviglio: evita l’aggrovigliarsi di peli e capelli, riducendo al minimo la manutenzione della spazzola e rendendo il robot particolarmente adatto a chi ha cani o gatti in casa.
- Tecnologia FlexiArm per bordi e angoli: permette di pulire più vicino a pareti, battiscopa, gambe dei mobili e angoli, arrivando a una copertura completa dei bordi senza lasciare fastidiosi residui lungo le pareti.
- Lavaggio con acqua calda: il panno ruota a 200 giri/min con una pressione fino a 14 N e utilizza acqua calda per rimuovere macchie secche, liquidi appiccicosi e grasso ostinato, lasciando i pavimenti più puliti e con meno aloni.
- Stazione multifunzionale 10 in 1: lava il panno con acqua calda fino a 100 °C, pulisce automaticamente la base, riempie il serbatoio di acqua calda, dosa il detergente, asciuga con aria calda a 55 °C e svuota la polvere fino a 65 giorni, così il robot è sempre pronto all’uso con interventi minimi da parte tua.
- Gestione smart con SmartPlan 3.0: il sistema apprende le abitudini di pulizia, ottimizza i percorsi, ripete la pulizia nelle aree trascurate, evita porte chiuse e integra un hub dedicato alla cura degli animali domestici nell’app, per una gestione più semplice delle routine.
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FAQ
Sì, grazie all’altezza di soli 7,95 cm il robot riesce a passare sotto molti letti, divani e mobili bassi, raggiungendo zone solitamente difficili da pulire.
Sì, l’aspirazione da 36.000 Pa e il doppio sistema anti-groviglio sono pensati per gestire peli di animali e capelli riducendo la manutenzione della spazzola.
Il telaio AdaptiLift 3.0 gli consente di superare soglie e pavimenti irregolari e di pulire tappeti fino a 3 cm di spessore con sgancio automatico dei panni.
No, la stazione 10 in 1 lava il panno con acqua calda, si pulisce automaticamente e svuota la polvere fino a 65 giorni, riducendo gli interventi manuali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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