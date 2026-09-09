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Tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani, trovare il tempo per tenere i pavimenti sempre in ordine è una sfida continua. Con il roborock Saros 20 Neo puoi delegare le pulizie di casa a un assistente intelligente che oggi è proposto con uno sconto del 38%, riducendo al minimo la fatica senza rinunciare a una casa pulita ogni giorno.

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Il robot aspirapolvere lavapavimenti si distingue per la capacità di muoversi con agilità in tutta la casa, superando soglie e tappeti e arrivando persino sotto letti e divani grazie al profilo ribassato. Il sistema di navigazione avanzato, basato su LDS retrattile, luce strutturata, videocamera RGB e aggiramento laterale degli ostacoli, permette di riconoscere centinaia di oggetti e ridurre al minimo i punti ciechi, mentre l’aspirazione ad alta potenza e il sistema anti-groviglio sono pensati per chi ha animali domestici e vuole pavimenti sempre in ordine.

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Il roborock Saros 20 Neo è proposto a un prezzo di 799,00€, con uno sconto del 38% rispetto al listino, una cifra interessante per un modello di fascia alta dotato di stazione di ricarica multifunzionale e tecnologie di navigazione avanzate. Considerando le funzioni di lavaggio con acqua calda, lo svuotamento automatico della polvere e la gestione smart tramite app, si posiziona in modo competitivo rispetto ai robot della stessa categoria che offrono dotazioni simili a cifre spesso più elevate. Se cerchi un dispositivo in grado di occuparsi in autonomia sia dell’aspirazione sia del lavaggio, questo è un investimento da valutare con attenzione: il roborock Saros 20 Neo è disponibile con uno sconto del 38%, rendendo più accessibili funzionalità solitamente riservate ai top di gamma.

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Il robot roborock con la potente aspirazione da 36.000 Pa e la stazione igienica 10 in 1

Se non hai tempo o voglia di passare ogni giorno aspirapolvere e mocio, un robot aspirapolvere lavapavimenti come questo può diventare un alleato quotidiano, soprattutto in case con bambini o animali domestici dove polvere e peli si accumulano rapidamente.

Movimento agile e superamento ostacoli : il telaio AdaptiLift 3.0 gli permette di superare soglie e pavimenti irregolari fino a doppio strato e gestire tappeti fino a 3 cm di spessore, così non devi spostare a mano tappeti o ostacoli prima di ogni pulizia.

: il telaio gli permette di superare soglie e pavimenti irregolari fino a doppio strato e gestire tappeti fino a 3 cm di spessore, così non devi spostare a mano tappeti o ostacoli prima di ogni pulizia. Profilo basso da 7,95 cm : grazie all’altezza contenuta riesce a infilarsi sotto letti, divani e mobili bassi, zone dove di solito si accumula più polvere e che spesso vengono trascurate nelle pulizie veloci.

: grazie all’altezza contenuta riesce a infilarsi sotto letti, divani e mobili bassi, zone dove di solito si accumula più polvere e che spesso vengono trascurate nelle pulizie veloci. Navigazione avanzata con LDS retrattile : la scansione a 360° combinata con luce strutturata, videocamera RGB e tecnologia VertiBeam riconosce oltre 300 ostacoli, riducendo gli urti contro mobili e oggetti e garantendo una copertura più completa degli ambienti.

: la scansione a 360° combinata con luce strutturata, videocamera RGB e tecnologia VertiBeam riconosce oltre 300 ostacoli, riducendo gli urti contro mobili e oggetti e garantendo una copertura più completa degli ambienti. Aspirazione potente da 36.000 Pa : il motore digitale ad alta potenza aspira senza fatica peli di animali, capelli lunghi, briciole e detriti ostinati da tappeti e pavimenti duri, così non devi passare l’aspirapolvere tradizionale per rifinire.

: il motore digitale ad alta potenza aspira senza fatica peli di animali, capelli lunghi, briciole e detriti ostinati da tappeti e pavimenti duri, così non devi passare l’aspirapolvere tradizionale per rifinire. Doppio sistema anti-groviglio : evita l’aggrovigliarsi di peli e capelli, riducendo al minimo la manutenzione della spazzola e rendendo il robot particolarmente adatto a chi ha cani o gatti in casa.

: evita l’aggrovigliarsi di peli e capelli, riducendo al minimo la manutenzione della spazzola e rendendo il robot particolarmente adatto a chi ha cani o gatti in casa. Tecnologia FlexiArm per bordi e angoli : permette di pulire più vicino a pareti, battiscopa, gambe dei mobili e angoli, arrivando a una copertura completa dei bordi senza lasciare fastidiosi residui lungo le pareti.

: permette di pulire più vicino a pareti, battiscopa, gambe dei mobili e angoli, arrivando a una copertura completa dei bordi senza lasciare fastidiosi residui lungo le pareti. Lavaggio con acqua calda : il panno ruota a 200 giri/min con una pressione fino a 14 N e utilizza acqua calda per rimuovere macchie secche, liquidi appiccicosi e grasso ostinato, lasciando i pavimenti più puliti e con meno aloni.

: il panno ruota a 200 giri/min con una pressione fino a 14 N e utilizza acqua calda per rimuovere macchie secche, liquidi appiccicosi e grasso ostinato, lasciando i pavimenti più puliti e con meno aloni. Stazione multifunzionale 10 in 1 : lava il panno con acqua calda fino a 100 °C, pulisce automaticamente la base, riempie il serbatoio di acqua calda, dosa il detergente, asciuga con aria calda a 55 °C e svuota la polvere fino a 65 giorni, così il robot è sempre pronto all’uso con interventi minimi da parte tua.

: lava il panno con acqua calda fino a 100 °C, pulisce automaticamente la base, riempie il serbatoio di acqua calda, dosa il detergente, asciuga con aria calda a 55 °C e svuota la polvere fino a 65 giorni, così il robot è sempre pronto all’uso con interventi minimi da parte tua. Gestione smart con SmartPlan 3.0: il sistema apprende le abitudini di pulizia, ottimizza i percorsi, ripete la pulizia nelle aree trascurate, evita porte chiuse e integra un hub dedicato alla cura degli animali domestici nell’app, per una gestione più semplice delle routine.

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FAQ Il roborock Saros 20 Neo riesce a pulire sotto letti e divani bassi? Sì, grazie all’altezza di soli 7,95 cm il robot riesce a passare sotto molti letti, divani e mobili bassi, raggiungendo zone solitamente difficili da pulire. Il roborock Saros 20 Neo è adatto a chi ha animali domestici? Sì, l’aspirazione da 36.000 Pa e il doppio sistema anti-groviglio sono pensati per gestire peli di animali e capelli riducendo la manutenzione della spazzola. Come gestisce soglie e tappeti il roborock Saros 20 Neo? Il telaio AdaptiLift 3.0 gli consente di superare soglie e pavimenti irregolari e di pulire tappeti fino a 3 cm di spessore con sgancio automatico dei panni. La stazione del roborock Saros 20 Neo richiede molta manutenzione? No, la stazione 10 in 1 lava il panno con acqua calda, si pulisce automaticamente e svuota la polvere fino a 65 giorni, riducendo gli interventi manuali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.