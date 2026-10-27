Roborock Saros 20 Flow, il robot aspirapolvere professionale in offerta con uno sconto eccezionale
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock Saros 20 Flow è in offerta con uno sconto del 33% ed è dotato di una grande potenza di aspirazione. Non perdere questa occasione.
Lavare i pavimenti e raccogliere peli e polvere richiede tempo, soprattutto quando in casa ci sono tappeti e soglie tra le stanze. Il roborock Saros 20 Flow Complete è disponibile con uno sconto del 33%, per automatizzare aspirazione e lavaggio con un unico robot.
Il sistema abbina una potenza di aspirazione dichiarata di 36.000 Pa a un rullo lavapavimenti alimentato con acqua pulita. Il robot riconosce diversi tipi di superficie e regola il flusso d’acqua; quando incontra un tappeto, il panno può sollevarsi fino a 15 mm. La stazione RockDock si occupa inoltre di lavare e asciugare il rullo e di distribuire automaticamente il detergente.
roborock Saros 20 Flow: sconto del 33% e circa 492 euro di risparmio
Con il prezzo indicato di 999 euro e lo sconto del 33%, il risparmio rispetto al prezzo di riferimento corrisponde a circa 492 euro. Il robot unisce aspirazione, lavaggio e gestione automatica del rullo, mentre la stazione integra lavaggio ad acqua calda pressurizzata a 100 °C, asciugatura ad aria calda a 63 °C e dosaggio del detergente. Il prezzo e le condizioni disponibili possono essere verificati nella pagina dell’offerta: il roborock Saros 20 Flow è scontato del 33%.
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Il robot aspirapolvere con il rullo lavapavimenti e l’aspirazione da 36.000 Pa
Per chi vuole ridurre il tempo dedicato alla pulizia quotidiana, questo robot combina funzioni di aspirazione e lavaggio e affronta ambienti con superfici diverse. Tra le caratteristiche che possono fare la differenza ci sono:
- Aspirazione HyperForce da 36.000 Pa e doppio sistema anti-groviglio: raccoglie polvere, detriti e peli di animali; il sistema anti-groviglio aiuta a evitare che peli e capelli si avvolgano attorno alle spazzole.
- Rullo lavapavimenti con acqua pulita: SpiraFlow 2.0 utilizza acqua calda e pressione elevata per rinfrescare il rullo durante la pulizia, favorendo un lavaggio uniforme e aiutando a rimuovere lo sporco quotidiano.
- Riconoscimento dei pavimenti e protezione dei tappeti: il riconoscimento RGB basato sull’intelligenza artificiale regola il flusso d’acqua in base alla superficie. Il sollevamento del panno fino a 15 mm e la separazione tra umido e secco contribuiscono a proteggere i tappeti.
- Pulizia lungo bordi e angoli: la spazzola laterale reversibile aumenta la copertura fino al 30%; il rullo si estende fino a 44 mm e può pulire entro 10 mm dai bordi, raggiungendo aree difficili.
- Superamento delle soglie e riconoscimento degli ostacoli: AdaptiLift Traverse 3.0 supera soglie a doppio strato fino a 8,8 cm, mentre Reactive AI riconosce oltre 300 tipi di oggetti per aiutare il robot a evitare urti e interruzioni.
- Stazione RockDock: lava il rullo con acqua calda pressurizzata a 100 °C, lo asciuga con aria calda a 63 °C e distribuisce automaticamente il detergente, lasciandolo pronto per la sessione successiva.
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FAQ
Sì. Riconosce i tipi di pavimento e può sollevare il panno fino a 15 mm per contribuire a proteggere i tappeti.
AdaptiLift Traverse 3.0 consente di superare soglie a doppio strato fino a 8,8 cm.
La stazione RockDock lava il rullo con acqua calda pressurizzata a 100 °C e lo asciuga con aria calda a 63 °C.
Sì. Il doppio sistema anti-groviglio è progettato per impedire a peli e capelli di avvolgersi attorno alle spazzole.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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