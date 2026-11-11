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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock Saros 20 Flow Complete con potenza di 36.000 Pa e stazione RockDock, è scontato del 47%.

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Polvere, peli e pavimenti da lavare richiedono tempo ogni giorno: un robot che aspira e lava può aiutare a gestire entrambe le attività. Il roborock Saros 20 Flow Complete è disponibile con uno sconto del 47%.

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Il robot combina aspirazione e lavaggio con un rullo rinfrescato durante la pulizia da acqua calda e pressione elevata. La potenza di aspirazione da 36.000 Pa e il sistema anti-groviglio sono pensati per raccogliere polvere, detriti e peli, limitando i capelli avvolti intorno alle spazzole. Riconosce diversi tipi di pavimento e regola il flusso d’acqua; la stazione RockDock lava e asciuga il rullo e distribuisce il detergente automaticamente.

roborock Saros 20 Flow Complete: sconto del 47% a 799 euro

Per chi vuole automatizzare la cura dei pavimenti, il roborock Saros 20 Flow Complete è proposto a 799,00 euro, con uno sconto del 47%. La combinazione di aspirazione e lavaggio, insieme alla stazione che gestisce pulizia e asciugatura del rullo, riunisce più funzioni in un unico sistema. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate o usare un coupon, né condizioni di consegna Prime o di reso. Puoi consultare la pagina del roborock Saros 20 Flow Complete con lo sconto del 47% per verificare i dettagli aggiornati.

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Il robot aspirapolvere con il rullo lavapavimenti e la potenza da 36.000 Pa

Se vuoi ridurre il tempo dedicato alla pulizia quotidiana, queste caratteristiche aiutano a capire come il robot affronta superfici, peli e ostacoli:

Aspirazione da 36.000 Pa e doppio sistema anti-groviglio : raccoglie polvere, detriti e peli di animali, mentre il sistema aiuta a evitare che i capelli si attorciglino alle spazzole. Può così occuparsi della pulizia in modo più continuativo.

: raccoglie polvere, detriti e peli di animali, mentre il sistema aiuta a evitare che i capelli si attorciglino alle spazzole. Può così occuparsi della pulizia in modo più continuativo. Rullo lavapavimenti con sistema SpiraFlow 2.0 : l’acqua calda e la pressione elevata rinfrescano il rullo durante il passaggio, contribuendo a rimuovere residui e sporco quotidiano.

: l’acqua calda e la pressione elevata rinfrescano il rullo durante il passaggio, contribuendo a rimuovere residui e sporco quotidiano. Riconoscimento dei pavimenti e protezione dei tappeti : il riconoscimento RGB basato sull’intelligenza artificiale distingue i tipi di superficie e regola il flusso d’acqua. Il rullo può sollevarsi fino a 15 mm e la protezione automatica aiuta a mantenere separati il lavaggio e i tappeti.

: il riconoscimento RGB basato sull’intelligenza artificiale distingue i tipi di superficie e regola il flusso d’acqua. Il rullo può sollevarsi fino a 15 mm e la protezione automatica aiuta a mantenere separati il lavaggio e i tappeti. Pulizia vicino ai bordi e negli angoli : la spazzola laterale reversibile aumenta la copertura fino al 30%; il rullo si adatta ai bordi, pulendo entro 10 mm e allungandosi fino a 44 mm per raggiungere punti difficili.

: la spazzola laterale reversibile aumenta la copertura fino al 30%; il rullo si adatta ai bordi, pulendo entro 10 mm e allungandosi fino a 44 mm per raggiungere punti difficili. Stazione RockDock e riconoscimento degli ostacoli: la stazione lava il rullo con acqua a 100 °C, lo asciuga con aria a 63 °C ed eroga il detergente. Reactive AI riconosce oltre 300 oggetti di uso quotidiano, mentre AdaptiLift Traverse 3.0 consente di superare soglie a doppio strato fino a 8,8 cm.

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FAQ Quanta potenza di aspirazione ha il roborock Saros 20 Flow Complete? Il motore HyperForce raggiunge una potenza di aspirazione di 36.000 Pa. Il robot lava anche i pavimenti? Sì, aspira e lava con un rullo rinfrescato durante la pulizia dal sistema SpiraFlow 2.0. Come protegge i tappeti durante il lavaggio? Riconosce i tipi di pavimento, regola il flusso d’acqua e può sollevare il rullo fino a 15 mm. Quali ostacoli e soglie riesce a gestire? Reactive AI riconosce oltre 300 tipi di oggetti quotidiani; AdaptiLift Traverse 3.0 supera soglie a doppio strato fino a 8,8 cm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.