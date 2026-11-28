Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Da oggi trovi il roborock Saros 10R in promo con uno sconto del 67% e risparmi 1000 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione e stazione per lo svuotamento automatico.

Amazon

Raggiungere la polvere sotto letti e divani, o tenere puliti i pavimenti senza occuparsene ogni giorno, può essere complicato. Il roborock Saros 10R è disponibile con uno sconto del 67%.

roborock Saros 10R 499,99 € -67% 1.499,99 € Risparmi 1.000,00 € Acquista su Amazon

Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti unisce un profilo alto 7,98 cm a un sistema di navigazione pensato per muoversi anche negli spazi sotto i mobili. La base multifunzionale lava i moci con acqua calda, li asciuga con aria calda e gestisce in automatico diverse operazioni di manutenzione. Le spazzole estensibili aiutano a raggiungere angoli e bordi, mentre il telaio è progettato per superare ostacoli fino a 4 cm.

roborock Saros 10R in offerta: sconto del 67%

Per chi vuole automatizzare la pulizia dei pavimenti, il roborock Saros 10R è proposto a 499,99 euro, con uno sconto del 67% rispetto al prezzo di riferimento indicato nell’offerta. Il sistema combina aspirazione e lavaggio, con funzioni per pulire e asciugare i moci e per svuotare la polvere nella base. Puoi acquistare il roborock Saros 10R a 499,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano scadenza della promozione, pagamento a rate, coupon, condizioni Prime o tempi di reso.

Amazon

Acquista subito il roborock Saros 10R in offerta

Il robot aspirapolvere roborock con profilo da 7,98 cm e aspirazione da 22.000 Pa

Se vuoi ridurre il tempo dedicato alle pulizie e raggiungere anche punti difficili della casa, queste caratteristiche puntano proprio sulla praticità quotidiana:

Profilo ultrasottile da 7,98 cm : il robot può infilarsi sotto letti, divani, armadi e tavolini, dove spesso si accumulano polvere e detriti.

: il robot può infilarsi sotto letti, divani, armadi e tavolini, dove spesso si accumulano polvere e detriti. Navigazione StarSight Autonomous System 2.0 : la mappatura 3D e il rilevamento degli ostacoli aiutano a orientarsi anche sotto mobili bassi e a passare accanto a cavi e arredi irregolari. Il sistema è dichiarato in grado di riconoscere 108 tipi di ostacoli.

: la mappatura 3D e il rilevamento degli ostacoli aiutano a orientarsi anche sotto mobili bassi e a passare accanto a cavi e arredi irregolari. Il sistema è dichiarato in grado di riconoscere 108 tipi di ostacoli. Aspirazione HyperForce e spazzole antigroviglio : il robot è progettato per raccogliere sporco, capelli e peli di animali su parquet, piastrelle e tappeti, limitando i grovigli sulle spazzole.

: il robot è progettato per raccogliere sporco, capelli e peli di animali su parquet, piastrelle e tappeti, limitando i grovigli sulle spazzole. Spazzola e mocio estensibili FlexiArm : si allungano per raggiungere angoli e bordi, così da aiutare a pulire aree che possono restare fuori dalla traiettoria centrale.

: si allungano per raggiungere angoli e bordi, così da aiutare a pulire aree che possono restare fuori dalla traiettoria centrale. Telaio AdaptiLift : può superare ostacoli alti fino a 4 cm. Quando rileva tappeti, i moci si sollevano per evitare di bagnarli.

: può superare ostacoli alti fino a 4 cm. Quando rileva tappeti, i moci si sollevano per evitare di bagnarli. Dock multifunzionale 4.0 : lava i moci con acqua a 80 °C, li asciuga con aria a 55 °C e gestisce svuotamento della polvere, riempimento del serbatoio e dosaggio del detergente. La capacità di stoccaggio automatico della polvere è indicata per circa 60 giorni.

: lava i moci con acqua a 80 °C, li asciuga con aria a 55 °C e gestisce svuotamento della polvere, riempimento del serbatoio e dosaggio del detergente. La capacità di stoccaggio automatico della polvere è indicata per circa 60 giorni. Comandi vocali e funzioni per gli animali: l’assistente Hello Rocky permette di avviare la pulizia con la voce; la telecamera RGB supporta videochiamate bidirezionali e la funzione per localizzare gli animali. È supportato il Wi-Fi a 2,4 GHz.

roborock Saros 10R 499,99 € -67% 1.499,99 € Risparmi 1.000,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 67% sul roborock Saros 10R finché l’offerta è disponibile.

Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.

Offerta Lefant M5 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo 23... 299,99 € -70% 999,99 € Risparmi 700,00 € Acquista su Amazon Lefant M210 Omni Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo... 189,99 € -5% 199,99 € Risparmi 10,00 € Acquista su Amazon Lefant M210 Omni Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Rullo 20.... 633,88 € Acquista su Amazon Lefant M5 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo 20000P... 284,99 € -5% 299,99 € Risparmi 15,00 € Acquista su Amazon

FAQ Quanto è alto il roborock Saros 10R? Il profilo è alto 7,98 cm. Il roborock Saros 10R può superare le soglie? Il telaio AdaptiLift è indicato per superare ostacoli alti fino a 4 cm. Come vengono puliti i moci? Il dock li lava con acqua a 80 °C e li asciuga con aria calda a 55 °C. Quale rete Wi-Fi supporta il roborock Saros 10R? Il prodotto supporta il Wi-Fi a 2,4 GHz.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.