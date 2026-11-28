Roborock Saros 10R, errore di prezzo: oggi lo trovi con uno sconto assurdo
Da oggi trovi il roborock Saros 10R in promo con uno sconto del 67% e risparmi 1000 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione e stazione per lo svuotamento automatico.
Raggiungere la polvere sotto letti e divani, o tenere puliti i pavimenti senza occuparsene ogni giorno, può essere complicato. Il roborock Saros 10R è disponibile con uno sconto del 67%.
Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti unisce un profilo alto 7,98 cm a un sistema di navigazione pensato per muoversi anche negli spazi sotto i mobili. La base multifunzionale lava i moci con acqua calda, li asciuga con aria calda e gestisce in automatico diverse operazioni di manutenzione. Le spazzole estensibili aiutano a raggiungere angoli e bordi, mentre il telaio è progettato per superare ostacoli fino a 4 cm.
roborock Saros 10R in offerta: sconto del 67%
Per chi vuole automatizzare la pulizia dei pavimenti, il roborock Saros 10R è proposto a 499,99 euro, con uno sconto del 67% rispetto al prezzo di riferimento indicato nell’offerta. Il sistema combina aspirazione e lavaggio, con funzioni per pulire e asciugare i moci e per svuotare la polvere nella base. Puoi acquistare il roborock Saros 10R a 499,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano scadenza della promozione, pagamento a rate, coupon, condizioni Prime o tempi di reso.
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Il robot aspirapolvere roborock con profilo da 7,98 cm e aspirazione da 22.000 Pa
Se vuoi ridurre il tempo dedicato alle pulizie e raggiungere anche punti difficili della casa, queste caratteristiche puntano proprio sulla praticità quotidiana:
- Profilo ultrasottile da 7,98 cm: il robot può infilarsi sotto letti, divani, armadi e tavolini, dove spesso si accumulano polvere e detriti.
- Navigazione StarSight Autonomous System 2.0: la mappatura 3D e il rilevamento degli ostacoli aiutano a orientarsi anche sotto mobili bassi e a passare accanto a cavi e arredi irregolari. Il sistema è dichiarato in grado di riconoscere 108 tipi di ostacoli.
- Aspirazione HyperForce e spazzole antigroviglio: il robot è progettato per raccogliere sporco, capelli e peli di animali su parquet, piastrelle e tappeti, limitando i grovigli sulle spazzole.
- Spazzola e mocio estensibili FlexiArm: si allungano per raggiungere angoli e bordi, così da aiutare a pulire aree che possono restare fuori dalla traiettoria centrale.
- Telaio AdaptiLift: può superare ostacoli alti fino a 4 cm. Quando rileva tappeti, i moci si sollevano per evitare di bagnarli.
- Dock multifunzionale 4.0: lava i moci con acqua a 80 °C, li asciuga con aria a 55 °C e gestisce svuotamento della polvere, riempimento del serbatoio e dosaggio del detergente. La capacità di stoccaggio automatico della polvere è indicata per circa 60 giorni.
- Comandi vocali e funzioni per gli animali: l’assistente Hello Rocky permette di avviare la pulizia con la voce; la telecamera RGB supporta videochiamate bidirezionali e la funzione per localizzare gli animali. È supportato il Wi-Fi a 2,4 GHz.
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FAQ
Il profilo è alto 7,98 cm.
Il telaio AdaptiLift è indicato per superare ostacoli alti fino a 4 cm.
Il dock li lava con acqua a 80 °C e li asciuga con aria calda a 55 °C.
Il prodotto supporta il Wi-Fi a 2,4 GHz.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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