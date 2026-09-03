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Roborock Saros 10R, robot aspirapolvere e lavapavimenti ultrasottile con 22.000Pa di potenza, base multifunzione e gestione intelligente è in sconto del 50%.

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Tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani, trovare il tempo per una pulizia profonda di tutta la casa è sempre più difficile, soprattutto se hai molti mobili bassi e poco spazio per passare l’aspirapolvere. Oggi il roborock Saros 10R è disponibile con uno sconto del 50% a cui aggiungere un coupon di 20 euro, una promo che lo rende particolarmente interessante per chi cerca un robot capace di aspirare e lavare con potenza elevata e gestione quasi totalmente automatica.

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Il roborock Saros 10R punta tutto su un design ultrasottile da 7,98 cm che gli permette di infilarsi sotto letti, divani e armadi dove i robot tradizionali spesso si incastrano. Il sistema di navigazione avanzato sfrutta un’accurata rilevazione 3D per mappare con precisione gli ambienti, aggirare cavi e mobili irregolari e riconoscere fino a decine di ostacoli diversi, riducendo al minimo gli interventi manuali. La combinazione di aspirazione HyperForce da 22.000Pa, spazzole anti-groviglio e mocio estensibile dedicato a bordi e angoli, insieme alla base multifunzione che lava e asciuga i panni con acqua calda, punta a offrire una gestione davvero “a mani libere" anche in case complesse o con animali domestici.

roborock Saros 10R in offerta: sconto del 50% e risparmio di 750 euro

In questo momento il roborock Saros 10R è proposto a 729,99€ grazie a uno sconto del 50% a cui aggiungere un coupon di 20 euro, il che significa un risparmio di 770 euro rispetto al prezzo di listino. Parliamo di una cifra importante per un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, dotato di base di svuotamento e lavaggio dei moci, che normalmente occupa la parte alta del mercato per prezzo e funzioni. Considerando le caratteristiche premium, il prezzo di questa promo lo posiziona in modo particolarmente competitivo rispetto ad altri modelli top di gamma della stessa categoria.

Se stai cercando un sistema di pulizia automatizzato che riduca al minimo la manutenzione quotidiana, questa offerta rende molto più accessibile un prodotto pensato per gestire in autonomia aspirazione, lavaggio, svuotamento della polvere e cura dei moci. Nella fascia dei robot con dock avanzata e potenza elevata, avere il roborock Saros 10R a 729,99€ è un’opportunità da valutare con attenzione, soprattutto se hai una casa grande, più piani o pavimenti misti tra parquet, piastrelle e tappeti.

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Il robot roborock con il design ultrasottile e l’aspirazione da 22.000Pa

Se passare ogni giorno aspirapolvere e mocio è diventato insostenibile, soprattutto in case piene di mobili bassi, tappeti e magari animali domestici, un robot di fascia alta può davvero alleggerire la gestione delle pulizie.

Design ultrasottile da 7,98 cm : riesce a infilarsi sotto letti, divani, armadi e tavolini dove la polvere si accumula di più, riducendo la necessità di spostare i mobili o intervenire a mano.

: riesce a infilarsi sotto letti, divani, armadi e tavolini dove la polvere si accumula di più, riducendo la necessità di spostare i mobili o intervenire a mano. Sistema autonomo StarSight 2.0 con rilevamento 3D : mappa con precisione gli ambienti, riconosce ostacoli e mobili sospesi e li evita in modo intelligente, così non devi più raccogliere cavi o oggetti ogni volta che avvii una pulizia.

: mappa con precisione gli ambienti, riconosce ostacoli e mobili sospesi e li evita in modo intelligente, così non devi più raccogliere cavi o oggetti ogni volta che avvii una pulizia. Aspirazione HyperForce da 22.000Pa : aspira senza fatica sporco, detriti e peli su parquet, piastrelle e tappeti, garantendo una pulizia profonda anche in case con animali o bambini.

: aspira senza fatica sporco, detriti e peli su parquet, piastrelle e tappeti, garantendo una pulizia profonda anche in case con animali o bambini. Spazzola DuoDivide e FlexiArm anti-groviglio : le spazzole sono progettate per ridurre al minimo l’aggrovigliamento di capelli e peli, permettendoti di dedicare meno tempo alla manutenzione del robot.

: le spazzole sono progettate per ridurre al minimo l’aggrovigliamento di capelli e peli, permettendoti di dedicare meno tempo alla manutenzione del robot. Pulizia di angoli e bordi : la spazzola e il mocio estensibili raggiungono spigoli e zone difficili sotto i mobili, eliminando i classici punti ciechi che restano sporchi con molti altri robot.

: la spazzola e il mocio estensibili raggiungono spigoli e zone difficili sotto i mobili, eliminando i classici punti ciechi che restano sporchi con molti altri robot. Telaio AdaptiLift con ruote omnidirezionali : supera ostacoli fino a 4 cm come soglie e alcuni piedini dei mobili, passando da una stanza all’altra senza bloccarsi e sollevando i moci quando rileva i tappeti.

: supera ostacoli fino a 4 cm come soglie e alcuni piedini dei mobili, passando da una stanza all’altra senza bloccarsi e sollevando i moci quando rileva i tappeti. Dock multifunzionale 4.0 : lava i moci con acqua calda a 80℃, li asciuga con aria calda a 55℃, svuota automaticamente la polvere per circa 60 giorni, riempie il serbatoio dell’acqua ed eroga il detergente, così puoi dimenticarti per settimane della gestione manuale.

: lava i moci con acqua calda a 80℃, li asciuga con aria calda a 55℃, svuota automaticamente la polvere per circa 60 giorni, riempie il serbatoio dell’acqua ed eroga il detergente, così puoi dimenticarti per settimane della gestione manuale. Integrazione di dispositivi intelligenti: con l’assistente vocale “Hello Rocky" puoi avviare e gestire le pulizie a voce, mentre la videocamera RGB ti permette di controllare la casa e interagire con i tuoi animali anche quando sei fuori.

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FAQ Il roborock Saros 10R riesce a pulire sotto letti e divani bassi? Sì, grazie al design ultrasottile da 7,98 cm può infilarsi sotto molti mobili bassi, raggiungendo zone di solito difficili da pulire. Il roborock Saros 10R è adatto a case con animali domestici? Sì, l’aspirazione da 22.000Pa e le spazzole anti-groviglio sono pensate per gestire peli di animali su diversi tipi di pavimento. La base del roborock Saros 10R lava e asciuga automaticamente i moci? Sì, la dock multifunzionale lava i moci con acqua calda a 80℃ e li asciuga con aria calda a 55℃ in modo automatico. Posso controllare il roborock Saros 10R con la voce? Sì, è presente l’assistente vocale integrato “Hello Rocky” che permette di avviare e gestire le pulizie con comandi vocali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.