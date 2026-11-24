Roborock Qrevo S Pro, 50% di sconto e prezzo in picchiata
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock Qrevo S Pro con stazione automatica è in offerta con lo sconto del 50%. Affare Black Friday.
Roborock Qrevo S Pro è disponibile con uno sconto del 50%.
Questo robot combina aspirazione e lavaggio e torna alla stazione all-in-one per la gestione della polvere e dei panni. La base svuota automaticamente il contenitore in un sacchetto sigillato da 2,7 litri, indicato per durare 7-9 settimane; lava i panni a 75 °C e li asciuga con aria calda a 45 °C. Il doppio panno affronta lo sporco quotidiano, mentre il robot regola il flusso dell’acqua e si adatta ai tappeti con impostazioni dedicate.
Roborock Qrevo S Pro in offerta: sconto del 50%
Se vuoi automatizzare la pulizia quotidiana, il Roborock Qrevo S Pro è proposto a 299,99 euro, con uno sconto del 50%. La stazione gestisce lo svuotamento della polvere e il trattamento dei panni, riducendo gli interventi manuali. Il robot è pensato anche per chi ha animali domestici e capelli lunghi, grazie a componenti che contribuiscono a limitare i grovigli. Il Roborock Qrevo S Pro è disponibile con uno sconto del 19%.
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Il robot aspirapolvere Roborock con aspirazione da 18.500 Pa e lavaggio a 75 °C
Per chi desidera una pulizia più autonoma e vuole limitare la manutenzione del robot, alcune funzioni puntano proprio a semplificare la gestione quotidiana:
- Aspirazione da 18.500 Pa: aiuta a raccogliere polvere, briciole, lettiera, detriti e peli da pavimenti duri, tappeti e angoli, riducendo la necessità di passare spesso l’aspirapolvere manualmente.
- Stazione all-in-one: svuota la polvere in un sacchetto sigillato da 2,7 litri, con una durata indicata di 7-9 settimane. Dopo la pulizia, lava i panni a 75 °C e li asciuga con aria calda a 45 °C, così sono pronti per il ciclo successivo.
- Sistema anti-groviglio: la spazzola laterale antigroviglio, quella principale interamente in gomma e la ruota omnidirezionale facile da pulire contribuiscono a ridurre l’avvolgimento di capelli e peli.
- Doppio panno con flusso d’acqua regolabile: affronta macchie e sporco di tutti i giorni, come schizzi in cucina e impronte di zampe.
- Rilevamento degli ostacoli e passaggio sotto i mobili: evita scarpe, giocattoli e gambe dei mobili e può pulire spazi alti da 9,65 cm, come quelli sotto letti e divani.
- Gestione dei tappeti e SmartPlan 2.0: adatta le impostazioni ai diversi tipi di tappeto, solleva il panno di 10 mm e regola la pulizia in base alla disposizione della casa, ai pavimenti e alla cronologia. Il livello di rumorosità indicato è di 55 dB.
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FAQ
Sì. Adatta la pulizia ai tappeti, aumenta l’aspirazione e solleva il panno di 10 mm.
La stazione li lava a 75 °C e li asciuga con aria calda a 45 °C.
È progettato anche per case con animali: aspira peli e lettiera e integra un sistema anti-groviglio.
Supporta solo il Wi-Fi a 2,4 GHz.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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