Libero
OFFERTE

Roborock Qrevo S Pro in offerta: prezzo crollato e costa quasi la metà

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock Qrevo S Pro con stazione automatica e lavaggio dei panni a 75 °C è in sconto del 41%.

4 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Roborock Qrevo S Pro robot aspirapolvere lavapavimenti Amazon

Tenere puliti i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando in casa ci sono peli, briciole e polvere da gestire ogni giorno. Il Roborock Qrevo S Pro è disponibile con uno sconto del 41%.

Questo robot combina aspirazione e lavaggio dei pavimenti, con una stazione che svuota automaticamente la polvere e si occupa della pulizia e dell’asciugatura dei panni. L’aspirazione da 18.500 Pa aiuta a raccogliere sporco e peli, mentre il sistema a doppio panno affronta le macchie di tutti i giorni. La mappatura e le impostazioni adattive SmartPlan 2.0 completano la dotazione, pensata per gestire le diverse stanze e superfici.

Unisciti al canale offerte su Telegram

Roborock Qrevo S Pro: robot lavapavimenti con sconto del 41%

Se vuoi ridurre gli interventi manuali nella pulizia quotidiana, il Roborock Qrevo S Pro è proposto a 349,99 euro, con uno sconto del 41%. La stazione svuota la polvere in un sacchetto sigillato da 2,7 litri, indicato per una durata di 7-9 settimane, e lava i panni a 75 °C dopo l’utilizzo; l’asciugatura ad aria calda a 45 °C li prepara per il ciclo successivo. Puoi acquistare ora il Roborock Qrevo S Pro con uno sconto del 41%. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, il pagamento a rate, l’uso di coupon o i dettagli di spedizione e reso.

Acquista ora in sconto

Roborock Qrevo S Pro robot aspirapolvere lavapavimentiAmazon

Acquista subito il Roborock Qrevo S Pro scontato

Il robot aspirapolvere Roborock con l’aspirazione da 18.500 Pa e il lavaggio dei panni a 75 °C

Per chi cerca un aiuto nelle faccende di ogni giorno, alcune dotazioni del robot possono fare la differenza tra una pulizia da seguire passo passo e una gestione più automatizzata:

  • Aspirazione da 18.500 Pa: raccoglie polvere, briciole, lettiera e peli di animali da pavimenti duri e tappeti, aiutando a mantenere pulite le diverse stanze.
  • Stazione all-in-one: svuota la polvere in un sacchetto sigillato da 2,7 litri, la cui durata indicata è di 7-9 settimane, così non serve occuparsi del contenitore dopo ogni sessione.
  • Lavaggio dei panni a 75 °C e asciugatura a 45 °C: la stazione pulisce i panni dopo l’uso e li asciuga con aria calda, per prepararli al ciclo successivo.
  • Sistema anti-groviglio: la spazzola laterale antigroviglio, quella principale in gomma e la ruota omnidirezionale sono pensate per ridurre l’avvolgimento di peli e capelli.
  • Rilevamento ostacoli e profilo basso: evita oggetti come scarpe e giocattoli e può passare sotto letti e divani con uno spazio di 9,65 cm.
  • Gestione dei tappeti: aumenta l’aspirazione, solleva i panni di 10 mm e permette modalità personalizzate per adattare la pulizia alle superfici.
  • SmartPlan 2.0 e rumorosità di 55 dB: le impostazioni si adattano alla disposizione della casa, ai pavimenti e alla cronologia delle pulizie; il dispositivo supporta solo Wi-Fi a 2,4 GHz.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

  • Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
  • Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 41% sul Roborock Qrevo S Pro.

Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.

Offerta

FAQ

Il Roborock Qrevo S Pro è compatibile con il Wi-Fi a 5 GHz?

No, le informazioni disponibili indicano il supporto al solo Wi-Fi a 2,4 GHz.

A quale temperatura vengono lavati i panni?

La stazione esegue il lavaggio automatico dei panni a 75 °C e li asciuga con aria calda a 45 °C.

Quanto dura il sacchetto della polvere?

Il sacchetto sigillato da 2,7 litri è indicato per una durata di 7-9 settimane.

Il robot può pulire sotto letti e divani?

È progettato per passare sotto mobili con uno spazio di 9,65 cm e rileva ostacoli come scarpe e giocattoli.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

TA.SK

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963