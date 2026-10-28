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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock Qrevo S Pro con stazione automatica e lavaggio dei panni a 75 °C è in sconto del 41%.

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Tenere puliti i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando in casa ci sono peli, briciole e polvere da gestire ogni giorno. Il Roborock Qrevo S Pro è disponibile con uno sconto del 41%.

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Questo robot combina aspirazione e lavaggio dei pavimenti, con una stazione che svuota automaticamente la polvere e si occupa della pulizia e dell’asciugatura dei panni. L’aspirazione da 18.500 Pa aiuta a raccogliere sporco e peli, mentre il sistema a doppio panno affronta le macchie di tutti i giorni. La mappatura e le impostazioni adattive SmartPlan 2.0 completano la dotazione, pensata per gestire le diverse stanze e superfici.

Roborock Qrevo S Pro: robot lavapavimenti con sconto del 41%

Se vuoi ridurre gli interventi manuali nella pulizia quotidiana, il Roborock Qrevo S Pro è proposto a 349,99 euro, con uno sconto del 41%. La stazione svuota la polvere in un sacchetto sigillato da 2,7 litri, indicato per una durata di 7-9 settimane, e lava i panni a 75 °C dopo l’utilizzo; l’asciugatura ad aria calda a 45 °C li prepara per il ciclo successivo. Puoi acquistare ora il Roborock Qrevo S Pro con uno sconto del 41%. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, il pagamento a rate, l’uso di coupon o i dettagli di spedizione e reso.

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Il robot aspirapolvere Roborock con l’aspirazione da 18.500 Pa e il lavaggio dei panni a 75 °C

Per chi cerca un aiuto nelle faccende di ogni giorno, alcune dotazioni del robot possono fare la differenza tra una pulizia da seguire passo passo e una gestione più automatizzata:

Aspirazione da 18.500 Pa: raccoglie polvere, briciole, lettiera e peli di animali da pavimenti duri e tappeti, aiutando a mantenere pulite le diverse stanze.

raccoglie polvere, briciole, lettiera e peli di animali da pavimenti duri e tappeti, aiutando a mantenere pulite le diverse stanze. Stazione all-in-one: svuota la polvere in un sacchetto sigillato da 2,7 litri, la cui durata indicata è di 7-9 settimane, così non serve occuparsi del contenitore dopo ogni sessione.

svuota la polvere in un sacchetto sigillato da 2,7 litri, la cui durata indicata è di 7-9 settimane, così non serve occuparsi del contenitore dopo ogni sessione. Lavaggio dei panni a 75 °C e asciugatura a 45 °C: la stazione pulisce i panni dopo l’uso e li asciuga con aria calda, per prepararli al ciclo successivo.

la stazione pulisce i panni dopo l’uso e li asciuga con aria calda, per prepararli al ciclo successivo. Sistema anti-groviglio: la spazzola laterale antigroviglio, quella principale in gomma e la ruota omnidirezionale sono pensate per ridurre l’avvolgimento di peli e capelli.

la spazzola laterale antigroviglio, quella principale in gomma e la ruota omnidirezionale sono pensate per ridurre l’avvolgimento di peli e capelli. Rilevamento ostacoli e profilo basso: evita oggetti come scarpe e giocattoli e può passare sotto letti e divani con uno spazio di 9,65 cm.

evita oggetti come scarpe e giocattoli e può passare sotto letti e divani con uno spazio di 9,65 cm. Gestione dei tappeti: aumenta l’aspirazione, solleva i panni di 10 mm e permette modalità personalizzate per adattare la pulizia alle superfici.

aumenta l’aspirazione, solleva i panni di 10 mm e permette modalità personalizzate per adattare la pulizia alle superfici. SmartPlan 2.0 e rumorosità di 55 dB: le impostazioni si adattano alla disposizione della casa, ai pavimenti e alla cronologia delle pulizie; il dispositivo supporta solo Wi-Fi a 2,4 GHz.

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FAQ Il Roborock Qrevo S Pro è compatibile con il Wi-Fi a 5 GHz? No, le informazioni disponibili indicano il supporto al solo Wi-Fi a 2,4 GHz. A quale temperatura vengono lavati i panni? La stazione esegue il lavaggio automatico dei panni a 75 °C e li asciuga con aria calda a 45 °C. Quanto dura il sacchetto della polvere? Il sacchetto sigillato da 2,7 litri è indicato per una durata di 7-9 settimane. Il robot può pulire sotto letti e divani? È progettato per passare sotto mobili con uno spazio di 9,65 cm e rileva ostacoli come scarpe e giocattoli.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.