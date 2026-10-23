Roborock Qrevo Edge 2, robot aspirapolvere e lavapavimento con un prezzo incredibile
Il roborock Qrevo Edge 2, robot aspirapolvere e lavapavimenti con aspirazione da 25.000 Pa e stazione multifunzione, è scontato del 42%.
Polvere, peli di animali e macchie sui pavimenti richiedono tempo e passaggi ripetuti: un robot che aspira e lava può alleggerire la routine di casa. Il roborock Qrevo Edge 2 è ora disponibile con uno sconto del 42%.
Questo robot unisce aspirazione e lavaggio, con una stazione che gestisce alcune operazioni di manutenzione in autonomia. Il sistema è progettato per raggiungere gli angoli, passare sotto letti e divani e adattare la pulizia a diversi ambienti. La gestione tramite app permette di programmare i cicli, impostare percorsi e controllare le mappe; sono disponibili anche comandi vocali e compatibilità con Apple Watch.
roborock Qrevo Edge 2 in offerta: sconto del 42% e circa 377 euro di risparmio
Il prezzo indicato è di 519,99 euro, con una riduzione del 42% e un risparmio di circa 377 euro rispetto al prezzo precedente implicito nella percentuale riportata. Puoi portarti a casa il roborock Qrevo Edge 2 con il 42% di sconto. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.
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Il robot aspirapolvere con aspirazione da 25.000 Pa e stazione multifunzione
Se vuoi ridurre il tempo dedicato alla pulizia e raggiungere anche le zone meno accessibili, queste sono le caratteristiche del robot da considerare:
- Aspirazione da 25.000 Pa e doppio sistema anti-groviglio: aiuta a raccogliere detriti, polvere e peli di animali domestici, limitando i grovigli nella spazzola.
- Lavaggio con pressione verso il basso di 8 N: è pensato per intervenire anche sulle macchie secche; il rilascio ridotto d’acqua favorisce un’asciugatura rapida ed è indicato dal produttore come delicato sui pavimenti in legno.
- Spazzola laterale FlexiArm: si estende per raggiungere angoli, pareti e battiscopa, con una portata dichiarata fino a 2,48 cm oltre la misura standard.
- Profilo alto 7,98 cm e navigazione RetractSense: il robot può infilarsi sotto letti e divani, rilevando lo spazio disponibile per ritrarre il sensore LDS.
- Riconoscimento di oltre 280 tipi di oggetti: Reactive AI combina luce strutturata, videocamera RGB e luce LED per rilevare gli ostacoli; il sistema di rilevamento dello sporco può regolare i cicli e ripetere il lavaggio nelle aree più sporche.
- Stazione multifunzione: lava i panni con acqua calda a 80 °C, li asciuga con aria calda a 55 °C e svuota automaticamente la polvere, con autonomia dichiarata fino a 65 giorni.
- App Roborock e SmartPlan 3.0: consente di gestire mappe, programmazione e percorsi; il robot può adattare la pulizia alle stanze e alle abitudini, ed è compatibile con Wi-Fi a 2,4 GHz.
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FAQ
No: le informazioni disponibili indicano il supporto esclusivo al Wi-Fi a 2,4 GHz.
Il robot ha un profilo alto 7,98 cm ed è progettato per raggiungere spazi sotto letti e divani.
Sì. La stazione lava i panni con acqua calda a 80 °C e li asciuga con aria calda a 55 °C.
La stazione offre uno svuotamento automatico della polvere con autonomia dichiarata fino a 65 giorni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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