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Il roborock Qrevo Edge 2, robot aspirapolvere e lavapavimenti con aspirazione da 25.000 Pa e stazione multifunzione, è scontato del 42%.

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Polvere, peli di animali e macchie sui pavimenti richiedono tempo e passaggi ripetuti: un robot che aspira e lava può alleggerire la routine di casa. Il roborock Qrevo Edge 2 è ora disponibile con uno sconto del 42%.

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Questo robot unisce aspirazione e lavaggio, con una stazione che gestisce alcune operazioni di manutenzione in autonomia. Il sistema è progettato per raggiungere gli angoli, passare sotto letti e divani e adattare la pulizia a diversi ambienti. La gestione tramite app permette di programmare i cicli, impostare percorsi e controllare le mappe; sono disponibili anche comandi vocali e compatibilità con Apple Watch.

roborock Qrevo Edge 2 in offerta: sconto del 42% e circa 377 euro di risparmio

Il prezzo indicato è di 519,99 euro, con una riduzione del 42% e un risparmio di circa 377 euro rispetto al prezzo precedente implicito nella percentuale riportata. Puoi portarti a casa il roborock Qrevo Edge 2 con il 42% di sconto. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.

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Il robot aspirapolvere con aspirazione da 25.000 Pa e stazione multifunzione

Se vuoi ridurre il tempo dedicato alla pulizia e raggiungere anche le zone meno accessibili, queste sono le caratteristiche del robot da considerare:

Aspirazione da 25.000 Pa e doppio sistema anti-groviglio : aiuta a raccogliere detriti, polvere e peli di animali domestici, limitando i grovigli nella spazzola.

: aiuta a raccogliere detriti, polvere e peli di animali domestici, limitando i grovigli nella spazzola. Lavaggio con pressione verso il basso di 8 N : è pensato per intervenire anche sulle macchie secche; il rilascio ridotto d’acqua favorisce un’asciugatura rapida ed è indicato dal produttore come delicato sui pavimenti in legno.

: è pensato per intervenire anche sulle macchie secche; il rilascio ridotto d’acqua favorisce un’asciugatura rapida ed è indicato dal produttore come delicato sui pavimenti in legno. Spazzola laterale FlexiArm : si estende per raggiungere angoli, pareti e battiscopa, con una portata dichiarata fino a 2,48 cm oltre la misura standard.

: si estende per raggiungere angoli, pareti e battiscopa, con una portata dichiarata fino a 2,48 cm oltre la misura standard. Profilo alto 7,98 cm e navigazione RetractSense : il robot può infilarsi sotto letti e divani, rilevando lo spazio disponibile per ritrarre il sensore LDS.

: il robot può infilarsi sotto letti e divani, rilevando lo spazio disponibile per ritrarre il sensore LDS. Riconoscimento di oltre 280 tipi di oggetti : Reactive AI combina luce strutturata, videocamera RGB e luce LED per rilevare gli ostacoli; il sistema di rilevamento dello sporco può regolare i cicli e ripetere il lavaggio nelle aree più sporche.

: Reactive AI combina luce strutturata, videocamera RGB e luce LED per rilevare gli ostacoli; il sistema di rilevamento dello sporco può regolare i cicli e ripetere il lavaggio nelle aree più sporche. Stazione multifunzione : lava i panni con acqua calda a 80 °C, li asciuga con aria calda a 55 °C e svuota automaticamente la polvere, con autonomia dichiarata fino a 65 giorni.

: lava i panni con acqua calda a 80 °C, li asciuga con aria calda a 55 °C e svuota automaticamente la polvere, con autonomia dichiarata fino a 65 giorni. App Roborock e SmartPlan 3.0: consente di gestire mappe, programmazione e percorsi; il robot può adattare la pulizia alle stanze e alle abitudini, ed è compatibile con Wi-Fi a 2,4 GHz.

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FAQ Il roborock Qrevo Edge 2 è compatibile con il Wi-Fi a 5 GHz? No: le informazioni disponibili indicano il supporto esclusivo al Wi-Fi a 2,4 GHz. Quanto è alto il roborock Qrevo Edge 2? Il robot ha un profilo alto 7,98 cm ed è progettato per raggiungere spazi sotto letti e divani. La stazione lava e asciuga i panni? Sì. La stazione lava i panni con acqua calda a 80 °C e li asciuga con aria calda a 55 °C. Per quanto tempo la stazione può svuotare automaticamente la polvere? La stazione offre uno svuotamento automatico della polvere con autonomia dichiarata fino a 65 giorni.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.