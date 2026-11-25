Roborock Qrevo Edge 2, prezzo crollato per il robot lavapavimenti professionale
Da oggi su Amazon è in offerta il roborock Qrevo Edge 2 con uno sconto del 47% e lo paghi quasi la metà. Grande potenza di aspirazione e dotato della stazione automatica.
Tenere puliti pavimenti, angoli e spazi sotto i mobili richiede tempo, soprattutto quando ci sono peli e sporco difficile da raggiungere. Il Roborock Qrevo Edge 2 è disponibile a 479,99 euro, con uno sconto del 47%.
Questo robot combina aspirazione e lavaggio e può raggiungere angoli, bordi e aree sotto letti e divani. La stazione multifunzione lava i panni con acqua calda e li asciuga con aria calda, mentre lo svuotamento automatico della polvere è indicato per un’autonomia fino a 65 giorni. App, comandi vocali e compatibilità con Apple Watch consentono di gestire la pulizia in modo pratico.
Roborock Qrevo Edge 2 in offerta: sconto del 47%
Per chi vuole automatizzare le pulizie quotidiane, il Roborock Qrevo Edge 2 è disponibile con uno sconto del 47% e costa 479,99 euro. Il prezzo e la percentuale di sconto sono quelli riportati nell’offerta; il tool non indica un confronto con altri modelli della stessa fascia, un risparmio in euro, la possibilità di pagare a rate o usare coupon, né una scadenza della promozione. Non sono inoltre specificati i vantaggi Prime o i tempi per il reso.
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Il robot aspirapolvere con l’aspirazione da 25.000 Pa e la stazione automatica
Se vuoi ridurre il tempo dedicato alle pulizie e raggiungere anche gli spazi più difficili, queste funzioni possono fare la differenza nella gestione quotidiana della casa:
- Aspirazione da 25.000 Pa e doppio sistema anti-groviglio: aiutano a rimuovere polvere, detriti e peli di animali domestici, limitando i grovigli.
- Lavaggio con pressione di 8 N: è pensato per intervenire sulle macchie secche; il rilascio di una quantità minima d’acqua favorisce un’asciugatura rapida ed è indicato come delicato sui pavimenti in legno.
- Spazzola laterale FlexiArm: si estende per pulire bordi, pareti, angoli e battiscopa, raggiungendo fino a 2,48 cm oltre la portata standard.
- Profilo di 7,98 cm e navigazione RetractSense: il robot può passare sotto letti e divani; il sensore misura lo spazio disponibile e permette di ritrarre il sistema LDS quando serve.
- Riconoscimento Reactive AI: individua ed evita oltre 280 tipi di oggetti. Il rilevamento dello sporco può regolare i cicli e attivare passaggi ripetuti nelle zone più sporche.
- Stazione multifunzione: lava i panni con acqua a 80 °C, li asciuga ad aria calda a 55 °C e svuota automaticamente la polvere, con autonomia indicata fino a 65 giorni.
- SmartPlan 3.0 e app: riconoscono i tipi di stanza e adattano le strategie; dall’app puoi gestire mappe, programmi e percorsi. È supportato il Wi-Fi a 2,4 GHz.
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FAQ
La scheda indica un’aspirazione da 25.000 Pa e un doppio sistema anti-groviglio per rimuovere peli di animali domestici e limitare i grovigli.
Il robot ha un profilo di 7,98 cm ed è progettato per raggiungere spazi sotto letti e divani.
La stazione lava i panni con acqua a 80 °C e li asciuga ad aria calda a 55 °C.
È indicato il supporto per il Wi-Fi a 2,4 GHz.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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