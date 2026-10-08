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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock Qrevo Edge 2 è in offerta con uno sconto del 42% e risparmi quasi 400 euro. Sottilissimo e con una grande potenza di aspirazione.

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Giornate piene, poco tempo per le pulizie e pavimenti che si sporcano in continuazione, soprattutto se in casa ci sono bambini o animali domestici: tenere tutto in ordine può diventare una sfida quotidiana. In questo momento il Roborock Qrevo Edge 2 è proposto con uno sconto del 42%, una promo che rende molto più accessibile un robot di fascia alta capace di aspirare e lavare in autonomia.

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Il robot aspirapolvere lavapavimenti Roborock Qrevo Edge 2 punta tutto su potenza, precisione e gestione quasi totalmente automatizzata. L’aspirazione ad alta intensità è studiata per raccogliere anche peli e detriti difficili senza grovigli, mentre il sistema di lavaggio esercita una pressione costante sul pavimento per rimuovere le macchie più ostinate con poca acqua, così da proteggere anche il parquet. Il design ribassato gli permette di infilarsi sotto letti e divani, e il riconoscimento intelligente degli ostacoli evita urti e blocchi, ottimizzando i passaggi in ogni stanza.

Roborock Qrevo Edge 2 in offerta su Amazon: sconto del 42%

Con la promo attuale puoi portarti a casa il Roborock Qrevo Edge 2 a soli 519,99€ grazie a uno sconto del 42% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di un modello avanzato con stazione di ricarica multifunzionale, una soluzione di solito riservata a prodotti ben più costosi della stessa categoria.

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Il robot lavapavimenti con la potente aspirazione da 25.000 Pa e la stazione smart a 80 °C

Se vuoi delegare quasi del tutto la pulizia dei pavimenti, questo modello unisce potenza, gestione intelligente e manutenzione automatizzata pensata per ridurre al minimo il tuo intervento.

Aspirazione da 25.000 Pa con doppio sistema anti-groviglio : raccoglie polvere fine, briciole e peli di animali senza che la spazzola si blocchi, così non devi continuamente smontarla per pulirla.

: raccoglie polvere fine, briciole e peli di animali senza che la spazzola si blocchi, così non devi continuamente smontarla per pulirla. Sistema di lavaggio con pressione di 8 N e assorbimento rapido : esercita una forte pressione sulle superfici per rimuovere macchie secche e distribuisce pochissima acqua, ideale per chi ha pavimenti in legno o parquet sensibili all’umidità.

: esercita una forte pressione sulle superfici per rimuovere macchie secche e distribuisce pochissima acqua, ideale per chi ha pavimenti in legno o parquet sensibili all’umidità. Tecnologia FlexiArm per bordi e angoli : la spazzola laterale ad arco si estende oltre la portata standard per arrivare a pareti, battiscopa e punti difficili, riducendo al minimo la polvere che di solito resta lungo i bordi.

: la spazzola laterale ad arco si estende oltre la portata standard per arrivare a pareti, battiscopa e punti difficili, riducendo al minimo la polvere che di solito resta lungo i bordi. Design ultrasottile da 7,98 cm con navigazione RetractSense : entra sotto letti, divani e mobili bassi misurando con precisione lo spazio e ritraendo i sensori quando serve, così riesce a pulire zone che spesso restano escluse.

: entra sotto letti, divani e mobili bassi misurando con precisione lo spazio e ritraendo i sensori quando serve, così riesce a pulire zone che spesso restano escluse. Reactive AI con videocamera RGB e rilevamento dello sporco : riconosce centinaia di tipi di oggetti e li evita per non incastrarsi, aumentando i passaggi e i lavaggi nelle aree che rileva come più sporche.

: riconosce centinaia di tipi di oggetti e li evita per non incastrarsi, aumentando i passaggi e i lavaggi nelle aree che rileva come più sporche. Stazione di ricarica multifunzionale : lava i panni con acqua calda a 80 °C, li asciuga con aria a 55 °C, svuota automaticamente il serbatoio della polvere fino a 65 giorni e gestisce il riempimento dell’acqua, così non devi occupartene ogni volta.

: lava i panni con acqua calda a 80 °C, li asciuga con aria a 55 °C, svuota automaticamente il serbatoio della polvere fino a 65 giorni e gestisce il riempimento dell’acqua, così non devi occupartene ogni volta. Strategia adattiva multi-scenario : adatta automaticamente percorso e potenza sotto tende, mobili e su tappeti a pelo lungo, migliorando la pulizia nelle zone più critiche della casa.

: adatta automaticamente percorso e potenza sotto tende, mobili e su tappeti a pelo lungo, migliorando la pulizia nelle zone più critiche della casa. SmartPlan 3.0 e app Roborock: riconosce i tipi di stanza, impara le tue abitudini, regola rumore e potenza in base all’ora e ti offre mappe, programmazione e controllo da smartphone, smartwatch e assistenti vocali (Wi-Fi 2,4 GHz).

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FAQ Il Roborock Qrevo Edge 2 riesce a pulire bene negli angoli e lungo i battiscopa? Sì, grazie alla spazzola laterale FlexiArm pulisce bordi, angoli e battiscopa estendendosi oltre la portata standard. Il Roborock Qrevo Edge 2 è adatto ai pavimenti in legno o parquet? Sì, utilizza un sistema di lavaggio con poca acqua e pressione controllata per rimuovere le macchie proteggendo il legno. La stazione del Roborock Qrevo Edge 2 svuota automaticamente la polvere? Sì, la stazione offre svuotamento automatico della polvere fino a 65 giorni, oltre a lavaggio e asciugatura dei panni. Come si controlla il Roborock Qrevo Edge 2 a distanza? Puoi gestirlo tramite app Roborock, comandi vocali e smartwatch, con mappatura, percorsi personalizzati e programmazione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.