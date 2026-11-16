Roborock Qrevo Curv 2 Flow, robot tuttofare oggi a metà prezzo: affare per tutti
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock Qrevo Curv 2 Flow è in offerta con il 50% di sconto e lo puoi pagare a rate. Aspira e lava con una grande potenza.
Tenere puliti i pavimenti tra polvere, briciole e peli può richiedere tempo, soprattutto quando in casa ci sono tappeti e mobili da aggirare. Il Roborock Qrevo Curv 2 Flow con il 50% di sconto punta a gestire aspirazione e lavaggio in modo automatico.
Il rullo lavapavimenti viene rinfrescato mentre il robot pulisce, con acqua distribuita attraverso otto punti di idratazione e un raschietto che aiuta a prevenire gli aloni. L’aspirazione da 20.000 Pa è affiancata da un sistema progettato per limitare i grovigli di peli e capelli. Sensori e mappatura LiDAR aiutano a riconoscere gli ostacoli e a organizzare la pulizia delle stanze.
Roborock Qrevo Curv 2 Flow: sconto del 50% e prezzo di 349 euro
Per chi cerca un robot che aspiri e lavi, il Roborock Qrevo Curv 2 Flow è proposto a 349 euro, con uno sconto del 50% indicato nell’offerta. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza, vantaggi Prime o tempi per il reso. Per consultare i dettagli aggiornati della promozione, puoi trovare il Roborock Qrevo Curv 2 Flow a 349 euro.
Approfitta ora dell’offerta Roborock Qrevo Curv 2 Flow
Il robot aspirapolvere Roborock con il rullo autopulente e l’aspirazione da 20.000 Pa
Se vuoi automatizzare la pulizia quotidiana e ridurre gli interventi manuali, queste funzioni puntano a coprire diverse esigenze domestiche:
- Rullo lavapavimenti autopulente in tempo reale: l’acqua pulita viene distribuita in otto punti e il raschietto rinfresca il panno durante il lavoro, aiutando a evitare gli aloni. Il rullo adattabile ai bordi raggiunge angoli, gambe delle sedie e bordi.
- Aspirazione da 20.000 Pa e sistema anti-groviglio: la potenza è pensata per rimuovere polvere, briciole e peli da pavimenti rigidi e tappeti; il sistema Dual Zero-Tangle riduce l’aggrovigliamento di peli e capelli.
- Pulizia DirTect e gestione dei tappeti: i sensori riconoscono diversi tipi di sporco e il robot adatta la strategia. Sui tappeti aumenta l’aspirazione e solleva il panno fino a 15 mm.
- Riconoscimento degli ostacoli e mappe LiDAR: Reactive AI individua oltre 200 tipi di oggetti e la mappatura LiDAR PreciSense crea layout 3D, con supporto per un massimo di quattro planimetrie.
- Stazione multifunzione e controllo da app: la base gestisce svuotamento e riempimento automatici dell’acqua, lava il panno a 75 °C e lo asciuga ad aria calda a 55 °C. Con l’app Roborock puoi pianificare le pulizie e impostare zone vietate; sono disponibili anche comandi vocali.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Scopri subito il Roborock Qrevo Curv 2 Flow con il 50% di sconto, finché l’offerta è disponibile.
Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.
FAQ
Le caratteristiche indicano un’aspirazione da 20.000 Pa e un sistema Dual Zero-Tangle progettato per ridurre l’aggrovigliamento di peli e capelli.
Aumenta automaticamente l’aspirazione e solleva il panno fino a 15 mm per proteggere i tappeti durante la pulizia.
Sì. La stazione lava il panno a 75 °C e lo asciuga con aria calda a 55 °C.
La mappatura LiDAR PreciSense supporta fino a quattro planimetrie.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.