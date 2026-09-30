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Roborock Qrevo Curv 2 Flow, il robot aspirapolvere oggi costa la metà: maxi risparmio

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock Qrevo Curv 2 Flow è in offerta su Amazon con il 50% di sconto e fai un super affare. Offerta anticipata della Festa delle Offerte Prime.

5 min di lettura

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Redazione

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Robot aspirapolvere lavapavimenti Roborock Qrevo Curv 2 Flow Amazon

Pavimenti sempre sporchi, peli di animali ovunque e poco tempo per le pulizie: se ti rivedi in questa situazione, un robot evoluto può fare davvero la differenza in casa. In questo momento il roborock Qrevo Curv 2 Flow è proposto con uno sconto del 50%, permettendoti di portarti a casa un modello di fascia alta a un prezzo decisamente più accessibile.

Questo robot unisce in un unico dispositivo aspirazione potente, lavaggio preciso e gestione automatica tramite stazione multifunzione. Il panno viene lavato e rinfrescato in tempo reale per evitare aloni, l’aspirazione raggiunge livelli molto elevati per rimuovere briciole e peli anche dai tappeti e l’intelligenza artificiale riconosce sporco e ostacoli, adattando strategia e potenza in base alla situazione. Il risultato è una pulizia più completa, con meno interventi manuali e maggiore comodità nella vita di tutti i giorni.

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Roborock Qrevo Curv 2 Flow in offerta su Amazon: sconto del 50%

Con la promo in corso puoi acquistare il roborock Qrevo Curv 2 Flow a 449,99€, beneficiando di uno sconto del 50% sul prezzo di listino. Per un robot aspirapolvere lavapavimenti con stazione multifunzione, aspirazione molto potente e funzioni smart avanzate, si tratta di una cifra particolarmente competitiva rispetto a molti modelli della stessa categoria che spesso restano su fasce di prezzo più alte. Inoltre, il Roborock Qrevo Curv 2 Flow è disponibile con uno sconto del 50%, rendendo l’investimento più sostenibile per chi cerca un alleato affidabile nelle pulizie domestiche.

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Il robot aspirapolvere Roborock con il panno autopulente e l’aspirazione da 20.000 Pa

Se vuoi liberarti dalla routine quotidiana di aspirare e lavare i pavimenti, questo robot nasce proprio per automatizzare il più possibile le pulizie, con tecnologie pensate per ridurre al minimo il tuo intervento.

  • Panno autopulente in tempo reale con tecnologia SpiraFlow: il panno viene continuamente bagnato in modo uniforme e rinfrescato da un raschietto integrato, così il pavimento risulta più omogeneo e senza aloni evidenti, ideale soprattutto su superfici chiare.
  • Aspirazione potente da 20.000 Pa e sistema anti-groviglio: la forte aspirazione consente di raccogliere facilmente polvere, briciole e peli di animali da pavimenti e tappeti, mentre i doppi rulli e la spazzola laterale ottimizzata riducono l’aggrovigliamento di capelli, limitando le operazioni di manutenzione manuale.
  • Pulizia DirTect con strategia asciutto-bagnato intelligente: il robot riconosce il tipo di sporco, aumentando la potenza sull’asciutto e passando al solo lavaggio per i liquidi, sollevando spazzole e rulli per evitare contaminazioni fra zone bagnate e asciutte.
  • Gestione avanzata dei tappeti: quando rileva un tappeto, incrementa l’aspirazione e solleva il panno fino a 15 mm, proteggendo i tessuti dall’umidità e mantenendo al tempo stesso una pulizia efficace delle fibre.
  • Riconoscimento ostacoli Reactive AI e mappatura LiDAR 3D: il sistema individua centinaia di oggetti diversi, si muove tra cavi, giocattoli e mobili e crea mappe 3D multilivello fino a quattro planimetrie, così puoi gestire facilmente appartamenti su più piani.
  • Stazione di ricarica multifunzione con lavaggio ad alta temperatura: i serbatoi gestiscono in automatico acqua pulita e sporca, il panno viene lavato fino a 75 °C e asciugato con aria calda, riducendo cattivi odori e mantenendo il robot pronto all’uso.
  • Controllo vocale e app SmartPlan 3.0: tramite l’app Roborock puoi pianificare orari, impostare aree vietate e personalizzare la pulizia, mentre i comandi vocali dedicati e gli assistenti compatibili ti permettono di gestire il robot a mani libere.

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Roborock Qrevo Curv 2 Flow, approfitta ora dell’offerta lampo al 50% prima che le scorte finiscano.

FAQ

Il Roborock Qrevo Curv 2 Flow è adatto alle case con animali domestici?

Sì, grazie all’aspirazione da 20.000 Pa e al sistema anti-groviglio è indicato per peli di animali su pavimenti e tappeti.

Il Roborock Qrevo Curv 2 Flow può lavare i pavimenti senza lasciare aloni?

La tecnologia SpiraFlow con panno autopulente e idratazione uniforme aiuta a ridurre gli aloni e a mantenere il pavimento più omogeneo.

Come si comporta il Roborock Qrevo Curv 2 Flow sui tappeti?

Riconosce i tappeti, aumenta automaticamente l’aspirazione e solleva il panno fino a 15 mm per non bagnarli.

Il Roborock Qrevo Curv 2 Flow funziona con controllo vocale?

Sì, può essere gestito tramite comandi vocali dedicati e assistenti intelligenti compatibili oltre che dall’app Roborock.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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