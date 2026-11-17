Roborock Qrevo 2 Pro Set, con l'offerta di oggi è un best buy: maxi risparmio
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock Qrevo 2 Pro Set con aspirazione da 25.000 Pa e stazione multifunzione è scontato del 46%.
roborock Qrevo 2 Pro Set è disponibile con uno sconto del 46% e combina aspirazione e lavaggio.
Questo robot è progettato per gestire superfici diverse, peli e capelli, riducendo anche gli interventi di manutenzione grazie alla stazione multifunzione. La navigazione Reactive Tech aiuta a evitare oggetti quotidiani, mentre il profilo sottile gli consente di passare sotto letti, divani e armadi. Tra le funzioni indicate ci sono anche la pulizia automatica del panno e la gestione dei tappeti durante il ciclo.
roborock Qrevo 2 Pro Set in offerta: sconto del 46%
Il prezzo indicato è 379,99 euro, con una riduzione dichiarata del 46%. Il robot riunisce aspirazione e lavaggio e include una stazione che svuota il contenitore della polvere, riempie il serbatoio dell’acqua e si occupa di pulire e asciugare il panno. Il prezzo e la percentuale di sconto sono quelli riportati per questa offerta; non sono disponibili informazioni per confrontarlo con altri prodotti della stessa fascia o per indicare modalità di pagamento, coupon, scadenza, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi consultare la pagina del prodotto e valutare il roborock Qrevo 2 Pro Set a 379,99 euro.
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Il robot aspirapolvere con 25.000 Pa e stazione multifunzione
Per chi vuole ridurre il tempo dedicato alle pulizie, la combinazione di aspirazione e lavaggio è accompagnata da funzioni pensate per pavimenti misti, animali domestici e passaggi sotto i mobili. Ecco gli aspetti pratici indicati per questo modello:
- Aspirazione HyperForce da 25.000 Pa: aiuta a raccogliere polvere, peli, briciole e detriti; sui tappeti aumenta automaticamente la potenza per affrontare meglio le superfici tessili.
- Sistema anti-groviglio: la spazzola laterale anti-groviglio e la spazzola principale DuoDivide sono pensate per limitare l’accumulo di capelli e peli, una comodità nelle case con animali.
- Lavaggio dei bordi FlexiArm: il sistema si estende lungo le pareti e la spazzola laterale raggiunge gli angoli, per aiutare a raccogliere la polvere anche vicino ai margini delle stanze.
- Gestione dei tappeti: il robot può rimuovere il panno quando necessario, aspirare i tappeti prima del lavaggio e sollevare il modulo di lavaggio fino a 15 mm.
- Stazione multifunzione: svuota automaticamente il contenitore della polvere, riempie il serbatoio dell’acqua e lava il panno a 75 °C, asciugandolo poi con aria calda a 45 °C.
- Profilo da 9,65 cm e Reactive Tech: l’altezza contenuta facilita il passaggio sotto alcuni mobili, mentre il sistema di navigazione rileva e aggira oggetti come scarpe e giocattoli.
- SmartPlan 3.0 e Wi-Fi: la pulizia si adatta alla casa, ai pavimenti e alla cronologia; il prodotto supporta solo reti Wi-Fi a 2,4 GHz.
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FAQ
È dotato di un sistema anti-groviglio con spazzola laterale dedicata e spazzola principale DuoDivide, progettato per ridurre i grovigli di peli e capelli.
Sì. È indicato per pavimenti misti e gestisce i tappeti aumentando la potenza di aspirazione; può inoltre sollevare il modulo di lavaggio fino a 15 mm.
Il prodotto supporta solo il Wi-Fi a 2,4 GHz.
Svuota il contenitore della polvere, riempie il serbatoio dell’acqua, lava il panno ad alta temperatura e lo asciuga con aria calda.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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