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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock Qrevo 2 Pro Set è in offerta con un doppio sconto e risparmi ben 300 euro. Mappa l'abitazione alla perfezione.

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Polvere, peli e briciole richiedono passaggi frequenti, soprattutto se in casa ci sono animali o superfici diverse. Il robot roborock Qrevo 2 Pro Set è ora disponibile con uno sconto del 36% a cui aggiungere un coupon dal valore di 50 euro.

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Questo robot combina aspirazione e lavaggio e si adatta a pavimenti duri, tappeti e moquette a pelo corto. La stazione multifunzione svuota il contenitore, riempie il serbatoio dell’acqua, pulisce il panno ad alta temperatura e lo asciuga con aria calda. Il sistema anti-groviglio è pensato per raccogliere peli e capelli riducendo la manutenzione, mentre la navigazione Reactive Tech aiuta a evitare gli oggetti di uso quotidiano.

roborock Qrevo 2 Pro Set: sconto del 36% e coupon da 50 euro

Il prezzo indicato è 399,99 euro, con uno sconto dichiarato del 36%; la pagina segnala anche un coupon da 50 euro. Non sono specificati i termini del coupon, una scadenza della promozione, le opzioni di pagamento a rate o le condizioni di consegna e reso. Per consultare i dettagli aggiornati e scopri ora roborock Qrevo 2 Pro Set con sconto del 36%.

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Il robot aspirapolvere roborock con aspirazione da 25.000 Pa e stazione multifunzione

Per chi vuole tenere in ordine pavimenti misti con meno interventi manuali, le funzioni di aspirazione, lavaggio e manutenzione automatizzata puntano a semplificare la pulizia quotidiana:

Aspirazione HyperForce da 25.000 Pa : raccoglie polvere, briciole, detriti e peli; sui tappeti aumenta automaticamente la potenza, mentre il lavaggio è indicato per parquet, piastrelle e altre superfici dure.

: raccoglie polvere, briciole, detriti e peli; sui tappeti aumenta automaticamente la potenza, mentre il lavaggio è indicato per parquet, piastrelle e altre superfici dure. Doppio sistema anti-groviglio : la spazzola laterale e quella principale DuoDivide aiutano a gestire capelli lunghi e peli di animali, limitando i grovigli e gli interventi di pulizia sulle spazzole.

: la spazzola laterale e quella principale DuoDivide aiutano a gestire capelli lunghi e peli di animali, limitando i grovigli e gli interventi di pulizia sulle spazzole. Sistema FlexiArm per bordi e angoli : il braccio raggiunge le zone lungo le pareti e la spazzola laterale reversibile arriva negli angoli, così la polvere nascosta è più facilmente raggiungibile.

: il braccio raggiunge le zone lungo le pareti e la spazzola laterale reversibile arriva negli angoli, così la polvere nascosta è più facilmente raggiungibile. Gestione dei tappeti : il panno viene rimosso quando necessario, il modulo di lavaggio si solleva fino a 15 mm e il robot aspira i tappeti prima di lavare i pavimenti.

: il panno viene rimosso quando necessario, il modulo di lavaggio si solleva fino a 15 mm e il robot aspira i tappeti prima di lavare i pavimenti. Stazione multifunzione : svuota il contenitore, rifornisce l’acqua e lava il panno a 75 °C; poi lo asciuga con aria calda a 45 °C. Il vassoio offre anche una modalità di ammollo.

: svuota il contenitore, rifornisce l’acqua e lava il panno a 75 °C; poi lo asciuga con aria calda a 45 °C. Il vassoio offre anche una modalità di ammollo. Profilo da 9,65 cm e Reactive Tech : l’altezza contenuta favorisce il passaggio sotto letti, divani e armadi; il sistema di navigazione rileva e aggira oggetti come scarpe e giocattoli.

: l’altezza contenuta favorisce il passaggio sotto letti, divani e armadi; il sistema di navigazione rileva e aggira oggetti come scarpe e giocattoli. SmartPlan 3.0 e rumorosità di 54 dB: la pulizia si adatta alla casa, ai pavimenti e alla cronologia. Il robot supporta solo Wi-Fi a 2,4 GHz.

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FAQ Il roborock Qrevo 2 Pro Set raccoglie peli di animali? Sì. Il doppio sistema anti-groviglio è progettato per raccogliere peli e capelli, inclusi quelli lunghi. Il robot può passare dai pavimenti duri ai tappeti? Sì. È progettato per pavimenti duri, tappeti e moquette a pelo corto; sui tappeti aumenta la potenza di aspirazione e solleva il modulo di lavaggio fino a 15 mm. Che cosa fa la stazione multifunzione? Svuota il contenitore della polvere, riempie il serbatoio dell’acqua, lava il panno a 75 °C e lo asciuga con aria calda a 45 °C. Quale rete Wi-Fi supporta? Il prodotto supporta solo il Wi-Fi a 2,4 GHz.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.