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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock Qrevo 2 Pro è in offerta con uno sconto del 35% e fai un ottimo affare. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico.

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Polvere, peli e briciole si accumulano tra i pavimenti e negli angoli, mentre dedicare tempo ogni giorno alle pulizie non è sempre possibile. Il roborock Qrevo 2 Pro è ora disponibile con uno sconto del 35%.

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Questo robot combina aspirazione e lavaggio e può affrontare superfici diverse, dai pavimenti duri ai tappeti. La stazione multifunzione svuota il contenitore della polvere, riempie il serbatoio dell’acqua e si occupa della pulizia e dell’asciugatura del panno: una soluzione pensata per ridurre gli interventi manuali nella manutenzione quotidiana.

Roborock Qrevo 2 Pro in offerta con il 35% di sconto

Il prezzo indicato è di 449,99 euro, con una riduzione del 35%. Il Qrevo 2 Pro abbina aspirazione e lavaggio e include una stazione che automatizza diverse operazioni di cura del panno e del contenitore. Se vuoi consultare la disponibilità e i dettagli aggiornati, puoi trovare il roborock Qrevo 2 Pro a 449,99 euro.

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Il robot aspirapolvere con l’aspirazione da 25.000 Pa e la stazione multifunzione

Per chi vuole mantenere puliti pavimenti e tappeti con meno passaggi manuali, le funzioni di aspirazione, lavaggio e manutenzione automatizzata riuniscono più attività in un solo dispositivo. Tra le caratteristiche che possono fare la differenza nell’uso quotidiano ci sono:

Aspirazione HyperForce da 25.000 Pa : raccoglie polvere, peli, briciole e detriti; aumenta automaticamente la potenza sui tappeti, per adattare la pulizia alle superfici presenti in casa.

: raccoglie polvere, peli, briciole e detriti; aumenta automaticamente la potenza sui tappeti, per adattare la pulizia alle superfici presenti in casa. Doppio sistema anti-groviglio : la spazzola laterale e la spazzola principale DuoDivide sono progettate per ridurre l’accumulo di capelli e peli, limitando gli interventi di manutenzione.

: la spazzola laterale e la spazzola principale DuoDivide sono progettate per ridurre l’accumulo di capelli e peli, limitando gli interventi di manutenzione. Sistema FlexiArm : estende il lavaggio lungo le pareti e aiuta a raggiungere gli angoli, così la pulizia arriva anche in punti difficili per i robot tradizionali.

: estende il lavaggio lungo le pareti e aiuta a raggiungere gli angoli, così la pulizia arriva anche in punti difficili per i robot tradizionali. Gestione dei tappeti : il panno può essere rimosso quando necessario e il modulo di lavaggio si solleva fino a 15 mm; il robot aspira i tappeti prima del lavaggio e aumenta la potenza su queste superfici.

: il panno può essere rimosso quando necessario e il modulo di lavaggio si solleva fino a 15 mm; il robot aspira i tappeti prima del lavaggio e aumenta la potenza su queste superfici. Stazione multifunzione : svuota il contenitore della polvere, riempie il serbatoio dell’acqua, lava il panno ad alta temperatura e lo asciuga con aria calda.

: svuota il contenitore della polvere, riempie il serbatoio dell’acqua, lava il panno ad alta temperatura e lo asciuga con aria calda. Profilo da 9,65 cm e rilevamento degli ostacoli: il design sottile facilita il passaggio sotto letti, divani e armadi, mentre Reactive Tech rileva e aggira oggetti di uso quotidiano.

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FAQ Il roborock Qrevo 2 Pro è adatto a case con animali domestici? Sì. Il doppio sistema anti-groviglio è progettato per ridurre i grovigli di peli e capelli e il robot raccoglie il pelo degli animali. Il roborock Qrevo 2 Pro può pulire tappeti e pavimenti duri? Sì. È progettato per passare tra pavimenti duri e tappeti; aumenta l’aspirazione sui tappeti e solleva il modulo di lavaggio fino a 15 mm. Che cosa fa la stazione del roborock Qrevo 2 Pro? Svuota automaticamente il contenitore della polvere, riempie il serbatoio dell’acqua, lava il panno ad alta temperatura e lo asciuga con aria calda. Quale rete Wi-Fi supporta il roborock Qrevo 2 Pro? Il prodotto supporta solo il Wi-Fi a 2,4 GHz.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.