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Risparmio da non perdere sul robot aspirapolvere Roborock Q10 S5

Aspirazione potente, panno vibrante e mappatura LiDAR: il Roborock Q10 S5 è oggi in offerta con uno sconto importante su Amazon, approfittane

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Robot aspirapolvere Roborock Q10 S5 bianco su Amazon Amazon

Se cerchi un robot aspirapolvere capace di unire potenza, gestione smart e lavaggio efficace, il Roborock Q10 S5 è oggi protagonista di una promo notevole con sconto del 38%. Coniuga un’aspirazione energica a un sistema di lavaggio con panno vibrante e risulta semplice da controllare tramite app, mantenendo un profilo acustico contenuto e una buona autonomia per le superfici domestiche.

Da apprezzare anche la gestione dei tappeti e la cura dei dettagli nella navigazione: il panno si solleva quando serve, mentre la mappatura consente di personalizzare zone e priorità delle stanze. Un pacchetto solido con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Roborock Q10 S5

Roborock Q10 S5

179,99 €289,99 € -110,00 € (38%)

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Roborock Q10 S5 in offerta: sconto del 38%, risparmi circa 110€

L’offerta su Amazon porta il Roborock Q10 S5 a 179,99€, con uno sconto del 38%. Il risparmio è di circa 110€ rispetto al prezzo pieno. Per attivare la promo, ti basta aprire la pagina dedicata: Roborock Q10 S5 con il 38% di sconto. Se le informazioni su rate, coupon o scadenza non sono indicate nella pagina, l’offerta resta valida fino a esaurimento o variazione.

Il prezzo attuale rende il Q10 S5 particolarmente competitivo per portarsi a casa un robot con aspirazione ad alta intensità, lavaggio dedicato e navigazione avanzata. Verifica sempre la disponibilità aggiornata sulla pagina prodotto.

Roborock Q10 S5: 10.000Pa e panno vibrante con sollevamento tappeti

Il Roborock Q10 S5 punta tutto su una aspirazione HyperForce da 10.000Pa, ideale per rimuovere sporco e peli anche dalle fessure e dai tappeti. Il sistema di pulizia VibraRise 2.0 impiega un panno vibrante (fino a 3000 vibrazioni/min) per affrontare al meglio macchie e aloni. Quando incontra un tappeto, il panno si solleva automaticamente per evitare di bagnarne le fibre.

La dotazione anti-groviglio include una spazzola principale JawScrapers Comb e una spazzola laterale antigroviglio, utili in case con animali. L’evitamento degli ostacoli Reactive Tech riconosce e aggira gli oggetti sul pavimento, mentre la navigazione PreciSense LiDAR effettua una scansione a 360° e memorizza mappe dettagliate, con possibilità di impostare zone vietate e gestione multi-piano. È compatibile con Wi-Fi 2.4G e si controlla comodamente via app con ampia personalizzazione di routine e stanze.

In sintesi, un robot equilibrato che combina grande potenza, lavaggio evoluto e intelligenza di navigazione per una pulizia completa e quotidiana della casa.

Roborock Q10 S5

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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