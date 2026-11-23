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Il robot aspirapolvere roborock Q10 S5+ con stazione autosvuotante, aspirazione da 10.000 Pa e lavaggio è in sconto del 55%.

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Tenere puliti pavimenti e tappeti richiede tempo, soprattutto quando in casa si accumulano briciole e peli di animali. Il Roborock Q10 S5+ è ora disponibile con uno sconto del 55%.

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Questo robot combina l’aspirazione con il lavaggio dei pavimenti e una stazione di svuotamento automatico. La potenza HyperForce da 10.000 Pa aiuta a raccogliere sporco, briciole e peli su superfici diverse; il sacchetto da 2,7 litri della stazione offre fino a sette settimane di pulizia senza manutenzione. Il sistema VibraRise 2.0 aggiunge il lavaggio con vibrazione sonica, mentre il robot riconosce i tappeti e solleva i moduli di lavaggio per non bagnarli.

Roborock Q10 S5+ in offerta: sconto del 55%

Se vuoi automatizzare la pulizia quotidiana, il Roborock Q10 S5+ è proposto a 199,00 euro, con uno sconto indicato del 55%. Il sistema integra aspirazione e lavaggio, e la stazione di svuotamento automatico riduce gli interventi: il sacchetto da 2,7 litri è progettato per arrivare fino a sette settimane di pulizia senza manutenzione. Approfitta ora del Roborock Q10 S5+ a 199 euro.

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Il robot aspirapolvere con l’aspirazione da 10.000 Pa e il lavaggio sonico

Per chi cerca un aiuto concreto nella pulizia di casa, queste sono le caratteristiche che incidono sull’uso di tutti i giorni:

Aspirazione HyperForce da 10.000 Pa : aiuta a rimuovere peli, briciole e sporco incrostato da tappeti, pavimenti in legno e fessure, così il robot può affrontare superfici differenti.

: aiuta a rimuovere peli, briciole e sporco incrostato da tappeti, pavimenti in legno e fessure, così il robot può affrontare superfici differenti. Stazione con sacchetto da 2,7 litri : lo svuotamento automatico limita la manutenzione frequente; la capacità è indicata per un massimo di sette settimane di pulizia senza interventi.

: lo svuotamento automatico limita la manutenzione frequente; la capacità è indicata per un massimo di sette settimane di pulizia senza interventi. Spazzole con sistema anti-groviglio : la spazzola principale JawScrapers Comb e quella laterale sono progettate per ridurre l’intreccio dei capelli e rendere più agevole la manutenzione.

: la spazzola principale JawScrapers Comb e quella laterale sono progettate per ridurre l’intreccio dei capelli e rendere più agevole la manutenzione. Lavaggio VibraRise 2.0 : la vibrazione sonica a doppia zona effettua fino a 3.000 strofinamenti al minuto per trattare macchie e sporco sui pavimenti. Il modulo si solleva fino a 8 mm quando incontra un tappeto.

: la vibrazione sonica a doppia zona effettua fino a 3.000 strofinamenti al minuto per trattare macchie e sporco sui pavimenti. Il modulo si solleva fino a 8 mm quando incontra un tappeto. Rilevamento a ultrasuoni dei tappeti: il robot li riconosce, solleva i moduli di lavaggio per evitare di bagnarli e aumenta la potenza di aspirazione per una pulizia più profonda.

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FAQ Per quanto tempo il Roborock Q10 S5+ può pulire senza manutenzione? Il sacchetto da 2,7 litri della stazione è indicato per offrire fino a sette settimane di pulizia senza manutenzione. Il Roborock Q10 S5+ evita di bagnare i tappeti? Sì. Rileva i tappeti con sensori a ultrasuoni e solleva i moduli di lavaggio per evitare di bagnarli. Che potenza di aspirazione ha il Roborock Q10 S5+? La potenza di aspirazione HyperForce dichiarata è di 10.000 Pa. Il Roborock Q10 S5+ riduce i grovigli di capelli? Sì. La spazzola principale JawScrapers Comb e la spazzola laterale anti-groviglio sono progettate per limitare l’intreccio dei capelli.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.