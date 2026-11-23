Roborock Q10 S5+, solo oggi costa meno della metà: va comprato subito
Il robot aspirapolvere roborock Q10 S5+ con stazione autosvuotante, aspirazione da 10.000 Pa e lavaggio è in sconto del 55%.
Tenere puliti pavimenti e tappeti richiede tempo, soprattutto quando in casa si accumulano briciole e peli di animali. Il Roborock Q10 S5+ è ora disponibile con uno sconto del 55%.
Questo robot combina l’aspirazione con il lavaggio dei pavimenti e una stazione di svuotamento automatico. La potenza HyperForce da 10.000 Pa aiuta a raccogliere sporco, briciole e peli su superfici diverse; il sacchetto da 2,7 litri della stazione offre fino a sette settimane di pulizia senza manutenzione. Il sistema VibraRise 2.0 aggiunge il lavaggio con vibrazione sonica, mentre il robot riconosce i tappeti e solleva i moduli di lavaggio per non bagnarli.
Roborock Q10 S5+ in offerta: sconto del 55%
Se vuoi automatizzare la pulizia quotidiana, il Roborock Q10 S5+ è proposto a 199,00 euro, con uno sconto indicato del 55%. Il sistema integra aspirazione e lavaggio, e la stazione di svuotamento automatico riduce gli interventi: il sacchetto da 2,7 litri è progettato per arrivare fino a sette settimane di pulizia senza manutenzione. Approfitta ora del Roborock Q10 S5+ a 199 euro.
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Il robot aspirapolvere con l’aspirazione da 10.000 Pa e il lavaggio sonico
Per chi cerca un aiuto concreto nella pulizia di casa, queste sono le caratteristiche che incidono sull’uso di tutti i giorni:
- Aspirazione HyperForce da 10.000 Pa: aiuta a rimuovere peli, briciole e sporco incrostato da tappeti, pavimenti in legno e fessure, così il robot può affrontare superfici differenti.
- Stazione con sacchetto da 2,7 litri: lo svuotamento automatico limita la manutenzione frequente; la capacità è indicata per un massimo di sette settimane di pulizia senza interventi.
- Spazzole con sistema anti-groviglio: la spazzola principale JawScrapers Comb e quella laterale sono progettate per ridurre l’intreccio dei capelli e rendere più agevole la manutenzione.
- Lavaggio VibraRise 2.0: la vibrazione sonica a doppia zona effettua fino a 3.000 strofinamenti al minuto per trattare macchie e sporco sui pavimenti. Il modulo si solleva fino a 8 mm quando incontra un tappeto.
- Rilevamento a ultrasuoni dei tappeti: il robot li riconosce, solleva i moduli di lavaggio per evitare di bagnarli e aumenta la potenza di aspirazione per una pulizia più profonda.
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FAQ
Il sacchetto da 2,7 litri della stazione è indicato per offrire fino a sette settimane di pulizia senza manutenzione.
Sì. Rileva i tappeti con sensori a ultrasuoni e solleva i moduli di lavaggio per evitare di bagnarli.
La potenza di aspirazione HyperForce dichiarata è di 10.000 Pa.
Sì. La spazzola principale JawScrapers Comb e la spazzola laterale anti-groviglio sono progettate per limitare l’intreccio dei capelli.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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