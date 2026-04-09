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Robot aspirapolvere e lavapavimenti con mappatura laser, 6000 Pa e autonomia fino a 150 minuti: scopri l’offerta con sconto del 69% su Amazon

L’offerta su OKP L6 è una di quelle da prendere al volo: il robot aspirapolvere e lavapavimenti con mappatura oggi è proposto con uno sconto del 69%. Nella pratica, un modello che punta su semplicità d’uso ed efficacia: si installa rapidamente, si gestisce tramite app e si muove in modo ordinato, evitando giri a vuoto.

Chi lo ha provato ne apprezza la capacità di raccolta e la praticità su superfici diverse, con un contenitore ampio e un formato compatto che arriva meglio nei punti più difficili. Comoda anche l’autonomia che consente di coprire ampie aree e riprendere la pulizia dopo la ricarica. Unico appunto per alcuni è l’app piuttosto essenziale, ma il rapporto tra qualità e prezzo è evidenziato dalla resa generale del prodotto.

OKP L6

L’offerta sul robot aspirapolvere OKP L6

Su Amazon, OKP L6 è in offerta a 129,99€ con uno sconto del 69%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di circa 289 euro rispetto al prezzo di listino. Il prezzo attuale rende questo robot 2‑in‑1 estremamente competitivo per chi desidera automatizzare la pulizia quotidiana e gestire la casa con maggiore comodità.

Il robot con mappatura laser e movimenti in sicurezza

OKP L6 utilizza una navigazione dToF a 360° con mappatura precisa per ottimizzare i percorsi: puoi salvare fino a tre mappe e personalizzare i cicli per piani e stanze differenti. Questo approccio rende la pulizia più efficiente e riduce i passaggi inutili.

Grazie all’evitamento ostacoli PSD a 190° e al corpo ultrasottile da 9,4 cm, si muove con sicurezza tra mobili bassi, fili e piccoli oggetti, riuscendo a passare sotto letti e divani con maggiore facilità.

È un robot 2‑in‑1 che aspira e lava in un’unica passata tramite un mocio magnetico semplice da montare, compatibile con panni umidi usa e getta o riutilizzabili. Nota: il sistema è senza serbatoio dell’acqua.

La batteria da 2600 mAh assicura fino a 150 minuti di autonomia per coprire fino a 180 m². Al termine del ciclo o sotto il 15% di carica, torna alla base e, raggiunto circa l’80%, riprende automaticamente dal punto in cui aveva interrotto.

Con il controllo intelligente puoi impostare zone vietate, orari di pulizia, scegliere le stanze, regolare potenza e durata direttamente da app o tramite comandi vocali. Il supporto al WiFi Dual‑Band 2.4/5 GHz garantisce una connessione flessibile in casa.

OKP L6

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