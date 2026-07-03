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OKP, 68% di sconto sul robot aspirapolvere per una casa sempre pulita

OKP K5Pro, robot aspirapolvere ultra sottile con 5000Pa, 180 minuti di autonomia e controllo smart è in sconto del 68%.

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Robot aspirapolvere OKP K5Pro bianco ultra sottile Amazon

Trovare il tempo per tenere sempre puliti pavimenti e tappeti è una sfida, soprattutto se in casa ci sono animali domestici e poco spazio libero sotto mobili e divani. In queste situazioni un robot aspirapolvere potente e compatto diventa un alleato quotidiano prezioso: oggi l’OKP K5Pro è disponibile con un sconto del 68% che lo rende particolarmente conveniente rispetto al listino.

L’OKP K5Pro punta sulla combinazione tra design ultra sottile da 7,7 cm, aspirazione fino a 5000Pa e modalità di pulizia versatili, studiati per gestire polvere, peli di animali e detriti anche negli angoli più difficili. Il sistema di evitamento ostacoli avanzato e l’autonomia fino a 180 minuti permettono di coprire superfici ampie con pochi interventi manuali, mentre il supporto per panni monouso semplifica la gestione quotidiana e riduce al minimo le operazioni di manutenzione dopo ogni ciclo.

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OKP K5Pro in offerta su Amazon con il 68% di sconto

In questo momento l’OKP K5Pro Robot Aspirapolvere è proposto a 109,97€, con un forte ribasso rispetto al prezzo di listino grazie allo sconto del 68%. Per la fascia dei robot aspirapolvere compatti con aspirazione fino a 5000Pa si tratta di una cifra molto aggressiva, che permette di accedere a funzioni smart come il controllo via app e Alexa senza salire di budget. Se cerchi un modello sottile e adatto ai pavimenti duri e ai peli di animali, questo è uno dei prezzi più interessanti del momento: in questa fascia è raro trovare un prodotto con questa combinazione di potenza e autonomia. Chi vuole sfruttare lo sconto può approfittarne ora, dato che l’OKP K5Pro è disponibile con uno sconto del 68% finché la promo resta attiva.

Il robot aspirapolvere OKP con il design ultra sottile e l’aspirazione da 5000Pa

Se passi gran parte della giornata fuori casa o ti ritrovi continuamente a combattere con peli di animali e polvere sotto letti e divani, un robot aspirapolvere come questo può cambiare la gestione delle pulizie quotidiane.

  • Design ultra sottile da 7,7 cm: riesce a infilarsi sotto molti mobili, letti e divani, così non devi spostare arredi pesanti per eliminare lo sporco nascosto.
  • Aspirazione fino a 5000Pa con design antigroviglio: la potenza elevata rimuove senza fatica peli di animali, briciole e polvere, mentre l’assenza di spazzola centrale riduce il rischio di grovigli di capelli e ti fa risparmiare tempo nella manutenzione.
  • Riconoscimento tappeti e aumento automatico della potenza: quando sale su un tappeto intensifica l’aspirazione, così ottieni una pulizia più profonda proprio dove la polvere tende ad accumularsi.
  • Supporto per panni monouso: puoi usare panni a strappo da buttare a fine ciclo, riducendo al minimo il lavaggio di accessori e semplificando la routine di pulizia.
  • Autonomia fino a 180 minuti con ricarica automatica: copre ampie superfici in una sola sessione e torna da solo alla base quando la batteria è in esaurimento, senza che tu debba intervenire.
  • Quattro modalità di pulizia (Auto, Spot, Lungobordo, Zig-Zag): puoi adattare il comportamento del robot alle diverse situazioni, dal giro generale quotidiano al passaggio mirato su briciole e macchie localizzate.
  • Funzionamento silenzioso sotto i 50 dB: il rumore contenuto lo rende adatto anche alle pulizie serali o mentre lavori in smart working.
  • Controllo smart via app e comandi vocali: programmi orari e modalità dallo smartphone e puoi avviarlo con la voce tramite Alexa o Google Assistant quando esci di casa.

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OKP K5Pro Robot Aspirapolvere, sconto del 68% e scorte limitate: approfitta ora dell’offerta lampo finché è ancora attiva.

FAQ

L’OKP K5Pro riesce a pulire sotto letti e divani bassi?

Sì, grazie al design ultra sottile da 7,7 cm può passare sotto molti letti, divani e mobili bassi.

Il robot OKP K5Pro è adatto alle case con animali domestici?

Sì, l’aspirazione fino a 5000Pa e il design antigroviglio lo rendono indicato per peli di cani e gatti.

Quanto dura la batteria del robot aspirapolvere OKP K5Pro?

In modalità silenziosa l’autonomia arriva fino a 180 minuti prima di tornare automaticamente alla base.

Posso controllare l’OKP K5Pro con app o comandi vocali?

Sì, è compatibile con app OKP e supporta Alexa e Google Assistant su rete Wi-Fi 2.4GHz.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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