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Il Freo X10 Pro con potenza elevata e gestione quasi totalmente automatica è in sconto del 30%. Scopri l’offerta e approfittane ora.

Amazon

L’offerta su Amazon per il NARWAL Freo X10 Pro è una di quelle da valutare seriamente se vuoi un robot che faccia davvero quasi tutto da solo. Il robot aspirapolvere lavapavimenti è proposto con uno sconto del 30% sul prezzo di listino, portandolo a una cifra molto più accessibile per un modello con base intelligente, elevata potenza di aspirazione e gestione avanzata di sporco, peli e pavimenti misti.

NARWAL Freo X10 Pro

Nel quotidiano questo robot si fa apprezzare soprattutto per la capacità di alleggerire davvero le pulizie di casa: l’aspirazione viene descritta come efficace e potente, il lavaggio con mop rotanti lascia il pavimento pulito e non appiccicoso, senza aloni visibili controluce. La mappatura è rapida e precisa anche in appartamenti su due piani, l’app è intuitiva e permette di personalizzare a fondo modalità e routine in base alle stanze e ai diversi tipi di pavimento. Anche la gestione dei capelli lunghi e dei peli di animali è un punto forte, così come l’autopulizia, pensata per ridurre al minimo gli interventi manuali.

NARWAL Freo X10 Pro in offerta su Amazon con sconto del 30% e forte risparmio

Questa promozione rende il NARWAL Freo X10 Pro particolarmente competitivo nel segmento dei robot aspirapolvere lavapavimenti con base intelligente. Il prezzo attuale è di 349,00€, con uno sconto del 30% rispetto al listino, una riduzione importante per un prodotto che integra aspirazione ad alta potenza, lavaggio, svuotamento automatico e manutenzione quasi totalmente autonoma. In una fascia dove molti modelli con funzioni simili costano sensibilmente di più, questa offerta lo posiziona come scelta molto interessante per chi cerca un dispositivo avanzato senza salire nella fascia premium più costosa.

Considerando la dotazione del dock tutto-in-uno e le funzioni avanzate di gestione tramite app, il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole. Se stai valutando un robot capace di gestire sia superfici dure sia tappeti e di ridurre al minimo la manutenzione quotidiana, questa è un’occasione concreta per portarti a casa il NARWAL Freo X10 Pro con uno sconto del 30% senza dover arrivare ai budget tipici dei top di gamma più blasonati.

Il robot lavapavimenti NARWAL con il doppio sistema anti-groviglio e l’aspirazione da 11.000Pa

Il cuore del NARWAL Freo X10 Pro è il suo sistema di pulizia combinata: l’aspirazione raggiunge 11.000Pa, valore pensato per rimuovere rapidamente cibo per animali, peli e sporco incastrato sia su superfici dure sia sui tappeti. Il modulo di lavaggio utilizza mop triangolari Reuleaux che si estendono verso le pareti e lavorano con pressione verso il basso di 8N, ruotando ad alta velocità per coprire meglio gli angoli rispetto ai classici panni circolari e aggredire le macchie più ostinate.

Un altro elemento distintivo è il doppio sistema anti-groviglio: la spazzola laterale dinamica rimuove attivamente i peli, mentre il rullo flottante raccoglie i detriti riducendo al minimo i blocchi dovuti a capelli lunghi e peli di animali, scenario molto comune nelle case moderne. Per i tappeti è presente il rilevamento intelligente con sollevamento automatico del modulo di lavaggio di 12 mm, così da mantenerli asciutti e protetti. La navigazione avviene tramite laser LDS e evitamento ostacoli a luce strutturata 3D, supportati da sensori TOF laterali e sensori anti-caduta, in modo da muoversi agilmente tra cavi, ciabatte e arredi complessi.

La base intelligente è un vero centro di gestione: offre svuotamento automatico in un sacchetto da 2,5 litri con autonomia dichiarata fino a 120 giorni, lavaggio dei mop con acqua calda a 40-45°C, asciugatura bidirezionale e sterilizzazione a 77°C, elementi che puntano a mantenere panni e impianto più igienici nel tempo. Tutto è controllabile tramite app dedicata, che consente di gestire mappe multiple, programmare cicli personalizzati, impostare zone vietate e sfruttare il controllo vocale, a patto di avere una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.

NARWAL Freo X10 Pro

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