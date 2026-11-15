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Narwal Freo 20 Edge, il robot aspirapolvere e lavapavimenti con mocio autopulente, base multifunzione e aspirazione da 31.000 Pa in offerta con uno sconto del 39%.

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Tenere puliti i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando si accumulano polvere, capelli e macchie. Il Narwal Freo 20 Edge è in offerta con uno sconto del 39% e combina aspirazione e lavaggio con una base che automatizza alcune operazioni di manutenzione.

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Il sistema di lavaggio FlowWash usa un mocio a cingolo piatto e un flusso continuo di acqua pulita per trattare i pavimenti duri. Il robot è progettato anche per raccogliere capelli e peli riducendo il rischio che si avvolgano attorno alle spazzole. La base multifunzione lava e asciuga il mocio, risciacqua il raschietto e la vaschetta e svuota la polvere nel sacchetto integrato.

Narwal Freo 20 Edge in offerta: sconto del 39% e prezzo di 489 euro

Per chi vuole automatizzare la pulizia di casa, il Narwal Freo 20 Edge è disponibile a 489 euro, con uno sconto del 39%. Il robot unisce aspirazione e lavaggio, mentre la base multifunzione riduce gli interventi manuali legati alla gestione del mocio e della polvere. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate o l’uso di coupon.

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Il robot aspirapolvere Narwal con il mocio FlowWash e l’aspirazione da 31.000 Pa

Se vuoi ridurre il tempo dedicato alle pulizie quotidiane, le funzioni del robot puntano a coprire più esigenze con un solo dispositivo:

Lavaggio FlowWash con mocio largo 26,67 cm : il flusso continuo di acqua pulita e l’ampia superficie di contatto aiutano a rimuovere lo sporco quotidiano e le macchie dai pavimenti duri.

: il flusso continuo di acqua pulita e l’ampia superficie di contatto aiutano a rimuovere lo sporco quotidiano e le macchie dai pavimenti duri. Sistema anti-groviglio DualFlow : la spazzola a rullo fluttuante e quella laterale a rotazione inversa sono pensate per raccogliere capelli lunghi e peli di animali senza che si attorciglino, limitando il tempo da dedicare alla manutenzione.

: la spazzola a rullo fluttuante e quella laterale a rotazione inversa sono pensate per raccogliere capelli lunghi e peli di animali senza che si attorciglino, limitando il tempo da dedicare alla manutenzione. Mocio EdgeReach estensibile fino a 4,83 cm : raggiunge più vicino a pareti, battiscopa e gambe dei mobili, per occuparsi anche dei bordi e delle zone difficili da raggiungere.

: raggiunge più vicino a pareti, battiscopa e gambe dei mobili, per occuparsi anche dei bordi e delle zone difficili da raggiungere. Base multifunzione con raccolta della polvere fino a 120 giorni : lava e asciuga il mocio, risciacqua la vaschetta e svuota la polvere nel sacchetto integrato, riducendo la frequenza degli interventi manuali.

: lava e asciuga il mocio, risciacqua la vaschetta e svuota la polvere nel sacchetto integrato, riducendo la frequenza degli interventi manuali. Aspirazione da 31.000 Pa e navigazione LiDAR dToF : raccoglie polvere, detriti e peli su pavimenti duri e tappeti; la mappatura e il rilevamento degli ostacoli aiutano a seguire percorsi di pulizia efficienti.

: raccoglie polvere, detriti e peli su pavimenti duri e tappeti; la mappatura e il rilevamento degli ostacoli aiutano a seguire percorsi di pulizia efficienti. Lavaggio a 56 dB: il livello di rumore dichiarato durante il lavaggio è pensato per limitare i disturbi mentre lavori, leggi o ti riposi.

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FAQ Il Narwal Freo 20 Edge lava anche i pavimenti? Sì. Usa il sistema FlowWash con un mocio a cingolo piatto e un flusso continuo di acqua pulita. Come si comporta con capelli e peli di animali? Il sistema DualFlow è progettato per raccoglierli riducendo il rischio che si attorciglino attorno alle spazzole. La base del Narwal Freo 20 Edge pulisce il mocio? Sì. La base lava e asciuga automaticamente il mocio e risciacqua il raschietto e la vaschetta di lavaggio. Il robot è progettato per pulire vicino a pareti e mobili? Il mocio EdgeReach si estende fino a 4,83 cm per raggiungere più vicino a battiscopa, pareti e gambe dei mobili.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.