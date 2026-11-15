Narwal Freo 20 Edge, in offerta a un super prezzo il robot che aspira e lava
Narwal Freo 20 Edge, il robot aspirapolvere e lavapavimenti con mocio autopulente, base multifunzione e aspirazione da 31.000 Pa in offerta con uno sconto del 39%.
Tenere puliti i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando si accumulano polvere, capelli e macchie. Il Narwal Freo 20 Edge è in offerta con uno sconto del 39% e combina aspirazione e lavaggio con una base che automatizza alcune operazioni di manutenzione.
Il sistema di lavaggio FlowWash usa un mocio a cingolo piatto e un flusso continuo di acqua pulita per trattare i pavimenti duri. Il robot è progettato anche per raccogliere capelli e peli riducendo il rischio che si avvolgano attorno alle spazzole. La base multifunzione lava e asciuga il mocio, risciacqua il raschietto e la vaschetta e svuota la polvere nel sacchetto integrato.
Narwal Freo 20 Edge in offerta: sconto del 39% e prezzo di 489 euro
Per chi vuole automatizzare la pulizia di casa, il Narwal Freo 20 Edge è disponibile a 489 euro, con uno sconto del 39%. Il robot unisce aspirazione e lavaggio, mentre la base multifunzione riduce gli interventi manuali legati alla gestione del mocio e della polvere. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate o l’uso di coupon.
Approfitta ora dell’offerta Narwal Freo 20 Edge
Il robot aspirapolvere Narwal con il mocio FlowWash e l’aspirazione da 31.000 Pa
Se vuoi ridurre il tempo dedicato alle pulizie quotidiane, le funzioni del robot puntano a coprire più esigenze con un solo dispositivo:
- Lavaggio FlowWash con mocio largo 26,67 cm: il flusso continuo di acqua pulita e l’ampia superficie di contatto aiutano a rimuovere lo sporco quotidiano e le macchie dai pavimenti duri.
- Sistema anti-groviglio DualFlow: la spazzola a rullo fluttuante e quella laterale a rotazione inversa sono pensate per raccogliere capelli lunghi e peli di animali senza che si attorciglino, limitando il tempo da dedicare alla manutenzione.
- Mocio EdgeReach estensibile fino a 4,83 cm: raggiunge più vicino a pareti, battiscopa e gambe dei mobili, per occuparsi anche dei bordi e delle zone difficili da raggiungere.
- Base multifunzione con raccolta della polvere fino a 120 giorni: lava e asciuga il mocio, risciacqua la vaschetta e svuota la polvere nel sacchetto integrato, riducendo la frequenza degli interventi manuali.
- Aspirazione da 31.000 Pa e navigazione LiDAR dToF: raccoglie polvere, detriti e peli su pavimenti duri e tappeti; la mappatura e il rilevamento degli ostacoli aiutano a seguire percorsi di pulizia efficienti.
- Lavaggio a 56 dB: il livello di rumore dichiarato durante il lavaggio è pensato per limitare i disturbi mentre lavori, leggi o ti riposi.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 39% sul Narwal Freo 20 Edge.
Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.
FAQ
Sì. Usa il sistema FlowWash con un mocio a cingolo piatto e un flusso continuo di acqua pulita.
Il sistema DualFlow è progettato per raccoglierli riducendo il rischio che si attorciglino attorno alle spazzole.
Sì. La base lava e asciuga automaticamente il mocio e risciacqua il raschietto e la vaschetta di lavaggio.
Il mocio EdgeReach si estende fino a 4,83 cm per raggiungere più vicino a battiscopa, pareti e gambe dei mobili.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.