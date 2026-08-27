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Pavimenti macchiati, polvere che si accumula negli angoli e tappeti da proteggere dall’acqua: gestire tutto a mano richiede tempo ed energie. Oggi il MOVA Z60 Ultra Roller Sa, robot aspirapolvere con funzione di lavaggio, è disponibile con uno sconto del 44%, una promo interessante per chi vuole automatizzare davvero la pulizia di casa.

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Questo modello punta su una combinazione di lavaggio avanzato, forte capacità di aspirazione e gestione intelligente degli ostacoli. Il rullo si mantiene pulito grazie a un flusso d’acqua dinamico e pressione verso il basso, la potenza di 26.000 Pa permette di raccogliere facilmente polvere, capelli e sporco, mentre sollevamento automatico e sistemi antigroviglio riducono gli interventi manuali e migliorano la resa complessiva sui vari tipi di superficie.

MOVA Z60 Ultra Roller Sa in offerta: sconto del 44% sul robot aspirapolvere

Con la promozione in corso puoi portarti a casa il MOVA Z60 Ultra Roller Sa beneficiando di uno sconto del 44% rispetto al prezzo di listino, un taglio importante per un robot con lavaggio integrato e funzioni avanzate. Per chi cerca un dispositivo di fascia medio-alta, il prezzo attuale lo rende più accessibile rispetto a molti concorrenti con caratteristiche simili. Se ti interessa automatizzare la pulizia quotidiana di pavimenti duri e tappeti, il MOVA Z60 Ultra Roller Sa è disponibile con uno sconto del 44%, una finestra ideale per aggiornare l’attrezzatura di casa senza sforare il budget.

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Il robot aspirapolvere MOVA con il lavaggio HydroForce e la potente aspirazione da 26.000 Pa

Chi vive in una casa con pavimenti misti, animali domestici o poco tempo per le faccende sa quanto sia importante avere un robot che non solo aspira, ma lava in modo efficace e gestisce bene bordi e tappeti. Il MOVA Z60 Ultra Roller Sa nasce proprio per rispondere a queste esigenze con diverse soluzioni tecniche mirate.

Lavaggio HydroForce : il flusso d’acqua dinamico mantiene il mocio su rullo sempre pulito e la pressione verso il basso aiuta a rimuovere le macchie ostinate. Risultato: meno aloni e pavimenti più uniformemente puliti, senza dover ripassare a mano.

: il flusso d’acqua dinamico mantiene il mocio su rullo sempre pulito e la pressione verso il basso aiuta a rimuovere le macchie ostinate. Risultato: meno aloni e pavimenti più uniformemente puliti, senza dover ripassare a mano. Tecnologia AutoShield per tappeti e moquette : il robot rileva le superfici tessili, solleva il rullo di 14 mm e ruota la protezione, così evita di bagnare i tappeti mentre continua a pulire il resto della stanza. Ideale se alterni piastrelle o parquet a zone coperte da tappeti.

: il robot rileva le superfici tessili, solleva il rullo di 14 mm e ruota la protezione, così evita di bagnare i tappeti mentre continua a pulire il resto della stanza. Ideale se alterni piastrelle o parquet a zone coperte da tappeti. Aspirazione da 26.000 Pa con doppia spazzola TroboWave : il motore ad alta velocità è pensato per essere potente ma silenzioso, mentre il design delle spazzole genera un flusso d’aria capace di catturare meglio detriti, capelli e polvere in una sola passata, riducendo i giri di pulizia necessari.

: il motore ad alta velocità è pensato per essere potente ma silenzioso, mentre il design delle spazzole genera un flusso d’aria capace di catturare meglio detriti, capelli e polvere in una sola passata, riducendo i giri di pulizia necessari. Pulizia da bordo a bordo con tecnologia MaxiReach : spazzola laterale e rullo si estendono verso l’esterno per arrivare più vicino ai bordi delle pareti, aiutando a rimuovere lo sporco che di solito resta negli angoli e lungo i battiscopa.

: spazzola laterale e rullo si estendono verso l’esterno per arrivare più vicino ai bordi delle pareti, aiutando a rimuovere lo sporco che di solito resta negli angoli e lungo i battiscopa. Navigazione adattiva con sistema di sollevamento FlexScope : l’altezza di rilevamento si regola dinamicamente per gestire sia ampi spazi aperti sia aree basse, come sotto mobili rialzati, migliorando la copertura senza incastrarsi.

: l’altezza di rilevamento si regola dinamicamente per gestire sia ampi spazi aperti sia aree basse, come sotto mobili rialzati, migliorando la copertura senza incastrarsi. Triplo meccanismo antigroviglio: doppia spazzola TroboWave, spazzola laterale e ruota omnidirezionale lavorano insieme per limitare la formazione di nodi di capelli, così riduci la manutenzione e mantieni costanti le prestazioni nel tempo.

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FAQ Il robot MOVA Z60 Ultra Roller Sa bagna i tappeti durante il lavaggio? No, grazie alla tecnologia AutoShield rileva tappeti e moquette e solleva il rullo per evitare di bagnarli. Il MOVA Z60 Ultra Roller Sa è efficace contro capelli e peli di animali? Sì, la potente aspirazione da 26.000 Pa e il triplo sistema antigroviglio aiutano a catturare capelli e peli riducendo i nodi sulle spazzole. Il MOVA Z60 Ultra Roller Sa riesce a pulire bene lungo i bordi delle pareti? Sì, la tecnologia MaxiReach estende spazzola laterale e rullo verso l’esterno per una pulizia più accurata dei bordi. Il MOVA Z60 Ultra Roller Sa può pulire sotto i mobili rialzati? La navigazione con sistema FlexScope regola l’altezza di rilevamento per gestire anche le aree basse come lo spazio sotto alcuni mobili.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.