MOVA V70 Ultra, il prezzo sprofonda e fai un super affare
Il robot aspirapolvere MOVA V70 Ultra Complete con mocio estendibile, aspirazione da 42.000 Pa e stazione per lo svuotamento automatico è in super sconto.
Raggiungere la polvere sotto i mobili e negli angoli senza intervenire a mano può essere complicato. Il robot aspirapolvere MOVA V70 Ultra Complete è proposto con uno sconto del 43%, per automatizzare la pulizia e arrivare anche negli spazi più difficili.
Il robot abbina un mocio estendibile e una spazzola laterale che si allungano per raggiungere bordi, fessure e punti nascosti sotto i mobili. La potenza di aspirazione dichiarata è di 42.000 Pa; il sistema per superare gli ostacoli può affrontare dislivelli fino a 9 cm. Il contenitore per la polvere senza sacco è lavabile e, secondo le informazioni fornite, può arrivare fino a 100 giorni di utilizzo senza interventi manuali.
MOVA V70 Ultra Complete in offerta: sconto del 43%
Per chi cerca un robot aspirapolvere capace di occuparsi anche degli angoli e delle fessure sotto i mobili, questa promo abbina funzioni di pulizia estesa a un contenitore senza sacco. Il MOVA V70 Ultra Complete con il 43% di sconto è indicato a 799,00 euro. Le informazioni disponibili non riportano la durata della promozione, eventuali rate, coupon, vantaggi Prime o condizioni e tempi di reso.
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Il robot aspirapolvere con mocio estendibile e aspirazione da 42.000 Pa
Quando la polvere si accumula negli angoli o resta sotto gli arredi, una pulizia efficace dipende anche dalla capacità di raggiungere quelle zone. Queste sono le caratteristiche che distinguono il robot:
- Mocio estendibile MaxiReachX da 17 cm: si allunga e si muove con un sistema adattivo multi-angolo per raggiungere gli angoli e gli spazi ristretti attorno a mobili e oggetti. La copertura indicata è tre volte maggiore.
- Spazzola laterale estendibile fino a 12 cm: quando rileva fessure strette, si allunga automaticamente sotto i mobili bassi e negli spazi difficili, aiutando a rimuovere la polvere nascosta.
- Aspirazione da 42.000 Pa: la potenza dichiarata è pensata per aspirare detriti e capelli; le informazioni del prodotto indicano una rimozione del 99,9% di questi residui.
- Superamento di ostacoli fino a 9 cm: il sistema StepMaster System 2.0 usa gambe robotiche per affrontare soglie, gradini e altri ostacoli descritti, senza dover fare retromarcia.
- Contenitore senza sacco EcoCyclone: il serbatoio lavabile evita i sacchetti usa e getta. Il produttore indica fino a 100 giorni di utilizzo senza interventi manuali.
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FAQ
La potenza di aspirazione dichiarata è di 42.000 Pa.
Il sistema StepMaster System 2.0 è indicato per superare ostacoli fino a 9 cm.
No, il sistema EcoCyclone è senza sacco e ha un serbatoio lavabile.
Le informazioni del prodotto indicano fino a 100 giorni di utilizzo senza interventi manuali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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