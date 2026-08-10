Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

MONSGA MR7 PRO, robot aspirapolvere lavapavimenti 3 in 1 con svuotamento automatico, navigazione LiDAR e 160 minuti di autonomia è in sconto del 43%.

Amazon

Tra lavoro, bambini e animali in casa, trovare il tempo per tenere i pavimenti davvero puliti è una sfida continua. In questo momento il MONSGA MR7 PRO, robot aspirapolvere lavapavimenti con svuotamento automatico, è proposto con uno sconto del 43% che ti permette di automatizzare gran parte delle pulizie di casa senza stravolgere il budget.

MONSGA MR7 PRO 399,99 € Acquista su Amazon

Questo robot nasce per chi vuole una casa sempre in ordine con il minimo sforzo: combina una potente aspirazione fino a 8.000 Pa, un sistema di lavaggio con flusso d’acqua regolabile e una base di auto-svuotamento che può ridurre al minimo gli interventi manuali per settimane. La navigazione LiDAR a 360°, i sensori anticaduta e antiurto e il controllo tramite app, voce, pulsanti e telecomando lo rendono una soluzione completa per appartamenti e case su più piani, anche in presenza di tappeti e peli di animali.

MONSGA MR7 PRO in offerta su Amazon: sconto del 43%, risparmi oltre 170 euro

Con la promozione attuale su Amazon puoi portarti a casa il MONSGA MR7 PRO a soli 229,49€, beneficiando di uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una cifra molto competitiva per un robot con base di svuotamento automatico da 4 litri, navigazione LiDAR di ultima generazione e funzioni avanzate di mappatura multi-piano.

In più è disponibile un coupon da 20€, che abbassa ulteriormente il costo finale rispetto ad altri modelli della stessa fascia con caratteristiche simili. Il dispositivo è compatibile con Wi-Fi 2,4 GHz e integra il supporto ad app Smart Life e Tuya Smart, così puoi gestire programmazioni, potenza di aspirazione e flusso d’acqua stanza per stanza, oltre a impostare zone vietate e barriere virtuali dove non vuoi che passi.

Amazon

Approfitta subito dello sconto sul MONSGA MR7 PRO

Il robot aspirapolvere MONSGA con la potente aspirazione da 8.000 Pa e la navigazione LiDAR 360°

Se ti sei stancato di raccogliere ogni giorno peli, briciole e polvere da pavimenti e tappeti, questo robot è pensato proprio per alleggerire quella parte di routine quotidiana.

Aspirazione fino a 8.000 Pa con modalità boost per tappeti : la potenza aumenta automaticamente sui tappeti fino al 200%, così rimuove lo sporco più profondo senza che tu debba cambiare impostazioni.

: la potenza aumenta automaticamente sui tappeti fino al 200%, così rimuove lo sporco più profondo senza che tu debba cambiare impostazioni. Doppio sistema anti-groviglio : riduce l’arrotolamento dei peli sul rullo, ideale se in casa ci sono animali e non vuoi perdere tempo a smontare la spazzola per pulirla.

: riduce l’arrotolamento dei peli sul rullo, ideale se in casa ci sono animali e non vuoi perdere tempo a smontare la spazzola per pulirla. Funzione 3 in 1 aspirazione, spazzolatura e lavaggio : puoi usare solo aspirazione, solo lavaggio o entrambi insieme, sostituendo di fatto scopa, aspirapolvere e mocio in un unico passaggio.

: puoi usare solo aspirazione, solo lavaggio o entrambi insieme, sostituendo di fatto scopa, aspirapolvere e mocio in un unico passaggio. Valvola idrica con tre livelli : regola con precisione la quantità d’acqua in base al tipo di pavimento, evitando aloni e bagnature eccessive soprattutto su parquet e superfici delicate.

: regola con precisione la quantità d’acqua in base al tipo di pavimento, evitando aloni e bagnature eccessive soprattutto su parquet e superfici delicate. Base di svuotamento automatico da 4 litri : la polvere raccolta viene trasferita nel sacco sigillato, riducendo il contatto con gli allergeni e gli interventi di manutenzione fino a diverse settimane.

: la polvere raccolta viene trasferita nel sacco sigillato, riducendo il contatto con gli allergeni e gli interventi di manutenzione fino a diverse settimane. Autonomia fino a 160 minuti : la batteria da 3.200 mAh copre fino a circa 250 m² con un solo ciclo; quando l’energia scende, il robot si ricarica e riprende il lavoro dal punto esatto in cui si era fermato.

: la batteria da 3.200 mAh copre fino a circa 250 m² con un solo ciclo; quando l’energia scende, il robot si ricarica e riprende il lavoro dal punto esatto in cui si era fermato. Navigazione LiDAR 360° con gestione multi-mappa : crea mappe precise di più piani, ottimizza i percorsi ed evita zone già pulite, urti, cadute da scale e ostacoli fino a 20 mm come soglie e tappeti.

: crea mappe precise di più piani, ottimizza i percorsi ed evita zone già pulite, urti, cadute da scale e ostacoli fino a 20 mm come soglie e tappeti. Controllo 4 in 1 : puoi gestirlo da app, pulsanti sul corpo, comando vocale con gli altoparlanti compatibili e telecomando, così ogni membro della famiglia può usarlo nel modo preferito.

: puoi gestirlo da app, pulsanti sul corpo, comando vocale con gli altoparlanti compatibili e telecomando, così ogni membro della famiglia può usarlo nel modo preferito. Corpo sottile e funzionamento silenzioso : con 96 mm di altezza entra sotto letti e divani per pulire dove di solito si accumula più polvere, senza disturbare le attività in casa.

: con 96 mm di altezza entra sotto letti e divani per pulire dove di solito si accumula più polvere, senza disturbare le attività in casa. Garanzia di 2 anni: offre una copertura estesa e un servizio post-vendita dedicato per risolvere rapidamente eventuali problemi.

MONSGA MR7 PRO 399,99 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

MONSGA MR7 PRO, approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ Il robot MONSGA MR7 PRO è adatto alle case con animali domestici? Sì, grazie all’aspirazione fino a 8.000 Pa e al doppio sistema anti-groviglio è pensato proprio per gestire peli di animali su pavimenti e tappeti. Il MONSGA MR7 PRO può lavare anche pavimenti delicati come il parquet? Sì, la valvola idrica con tre livelli di flusso ti permette di regolare con precisione l’acqua, così puoi usare il lavaggio anche su superfici più delicate. Quanta autonomia ha il robot aspirapolvere MONSGA MR7 PRO? La batteria da 3.200 mAh offre fino a 160 minuti di pulizia continua, sufficienti per coprire circa 250 m² con un solo ciclo. Come si controlla il robot MONSGA MR7 PRO a distanza? Puoi gestirlo tramite app Smart Life o Tuya Smart su Wi-Fi 2,4 GHz, con i pulsanti integrati, con i comandi vocali compatibili e con il telecomando incluso.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.