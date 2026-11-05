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Il robot aspirapolvere Lefant M3 Max è in promo con uno sconto del 50% e il prezzo sprofonda. Grande potenza di aspirazione e lo puoi controllare con l'app dello smartphone.

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Tenere puliti pavimenti e tappeti richiede tempo, soprattutto quando in casa si accumulano polvere, briciole e peli. Il Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti è disponibile con uno sconto del 50%, per automatizzare aspirazione e lavaggio.

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Il robot combina la raccolta dello sporco con il lavaggio tramite due mop rotanti, mentre la mappatura laser aiuta a organizzare la pulizia stanza per stanza. La base multifunzione gestisce alcune operazioni di manutenzione, come lo svuotamento della polvere e il lavaggio dei mop: una soluzione pensata per ridurre gli interventi quotidiani richiesti a chi vuole dedicare meno tempo alle pulizie.

Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti: sconto del 50% e coupon da 50 euro

Su Amazon il Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti è proposto a 349,98 euro, con uno sconto del 50% indicato e un coupon da 50 euro. Il prezzo e le caratteristiche riportate lo collocano tra le soluzioni per chi cerca un robot che aspiri e lavi, con una stazione che automatizza alcune attività di cura dei mop e della polvere. Puoi consultare i dettagli dell’offerta e trovare il Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti a 349,98 euro. Le informazioni disponibili non specificano la scadenza della promozione, le opzioni di pagamento a rate, i vantaggi Prime o i tempi di reso.

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Il robot aspirapolvere Lefant con mappatura laser e mop rotanti

Per chi vuole automatizzare la pulizia di più ambienti e limitare la manutenzione manuale, queste sono le caratteristiche da considerare:

Aspirazione da 20.000 Pa e spazzola anti-groviglio a V : la potenza è indicata per raccogliere polvere, briciole, capelli e peli di animali da pavimenti duri e tappeti. Il doppio pettine anti-groviglio contribuisce a ridurre l’accumulo di capelli sulla spazzola.

: la potenza è indicata per raccogliere polvere, briciole, capelli e peli di animali da pavimenti duri e tappeti. Il doppio pettine anti-groviglio contribuisce a ridurre l’accumulo di capelli sulla spazzola. Mappatura laser dToF a 360° e supporto fino a tre mappe : il robot rileva gli ambienti e pianifica percorsi stanza per stanza, una funzione utile per organizzare la pulizia anche in abitazioni su più piani.

: il robot rileva gli ambienti e pianifica percorsi stanza per stanza, una funzione utile per organizzare la pulizia anche in abitazioni su più piani. Doppio mop rotante a 200 giri al minuto : il sistema è progettato per lavare i pavimenti e solleva i mop di 9 mm quando rileva un tappeto, così da evitare il contatto diretto con la superficie tessile.

: il sistema è progettato per lavare i pavimenti e solleva i mop di 9 mm quando rileva un tappeto, così da evitare il contatto diretto con la superficie tessile. Base multifunzione con sacco da 3,2 litri : gestisce l’auto-svuotamento e il lavaggio dei mop con acqua a 45 °C, seguiti dall’asciugatura ad aria naturale. I serbatoi separati per acqua pulita e sporca hanno capacità di 2,5 litri ciascuno; il produttore indica cicli fino a 210 m².

: gestisce l’auto-svuotamento e il lavaggio dei mop con acqua a 45 °C, seguiti dall’asciugatura ad aria naturale. I serbatoi separati per acqua pulita e sporca hanno capacità di 2,5 litri ciascuno; il produttore indica cicli fino a 210 m². Nove sensori PSD con copertura a 190°: rilevano ostacoli, mobili, oggetti bassi e cavi; la tecnologia FreeMove è pensata per agevolare gli spostamenti anche negli spazi stretti e sotto i mobili bassi.

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FAQ Il robot Lefant aspira anche i tappeti? Sì. Le caratteristiche indicano che è progettato per raccogliere sporco da pavimenti duri e tappeti; quando rileva un tappeto, solleva i mop di 9 mm. Quante mappe può memorizzare? Il supporto multi-livello arriva fino a tre mappe. La base lava i mop automaticamente? Sì, la base lava i mop con acqua a 45 °C e li asciuga ad aria naturale. Qual è la capacità dei serbatoi dell’acqua? I serbatoi separati per acqua pulita e sporca hanno una capacità di 2,5 litri ciascuno.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.