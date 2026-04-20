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Lefant, super sconto sul robot 2‑in‑1 che semplifica le pulizie

Robot aspirapolvere lavapavimenti in promo con sconto del 70% e coupon da 20€. Offerta da cogliere subito: scopri i dettagli e risparmia.

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Robot aspirapolvere Lefant N3 grigio su Amazon Amazon

Cerchi un aiutante affidabile per la pulizia quotidiana? Il Lefant N3 unisce aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo smart e oggi è proposto con uno sconto del 70% che lo rende ancora più interessante per chi vuole automatizzare le faccende di casa senza rinunce. Compatto, potente e gestibile via app, è pensato per semplificare la vita in ambienti con pavimenti misti e presenza di animali domestici.

Lefant N3

Lefant N3

119,99 €149,99 € -30,00 € (20%)

Dalle esperienze d’uso emerge un quadro molto positivo: il dispositivo sorprende per la potenza di aspirazione rapportata alle dimensioni contenute, raggiunge con facilità gli spazi più stretti e riduce la manutenzione grazie a una presa d’aria che limita i grovigli di capelli e peli. L’app viene apprezzata per completezza e facilità d’uso, con integrazione ai comandi vocali come Alexa. I sensori risultano precisi nel rilevare ostacoli e dislivelli, mentre la gestione della parte lavante e i diversi livelli di intensità contribuiscono a una pulizia efficace nel quotidiano.

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Lefant N3 in offerta: sconto del 70% e coupon da 20€

L’offerta attuale porta il prezzo del Lefant N3 a 119,99€, con uno sconto del 70% già applicato. In aggiunta è presente un coupon da 20€ che incrementa ulteriormente la convenienza al momento dell’acquisto, un’opzione rara in questa fascia dove spesso bisogna scegliere tra potenza e funzioni smart.

Se stai cercando un 2‑in‑1 capace di aspirare e lavare, con gestione avanzata via app e funzioni intelligenti, questa promozione è particolarmente centrata: puoi portarti a casa il Lefant N3 a soli 119,99€ e ridurre la spesa grazie al coupon disponibile.

Il robot aspirapolvere Lefant con l’aspirazione da 10.000Pa e la mappatura Laser D‑ToF

Il Lefant N3 punta forte sulle prestazioni con un’aspirazione fino a 10.000Pa, in grado di rimuovere efficacemente polvere, sporco e peli da superfici dure e tappeti; su questi ultimi aumenta la potenza in automatico. La componente lavante sfrutta una vibrazione sonica ad alta frequenza e un serbatoio elettronico a 3 livelli per dosare l’acqua in modo uniforme.

La navigazione Laser D‑ToF consente mappe precise, percorsi ordinati e una copertura completa anche al buio, con supporto a barriere virtuali, pulizia per stanza e aree specifiche. In modalità lavaggio il robot riconosce i tappeti e li evita per mantenerli asciutti. La batteria da 5200mAh offre fino a 200 minuti di autonomia e, in caso di ricarica, il robot riprende da dove aveva interrotto.

Non mancano il controllo smart tramite app e i comandi vocali con Alexa e Google Home, oltre a una rumorosità contenuta che lo rende adatto anche all’uso durante lavoro o riposo.

Lefant N3

Lefant N3

119,99 €149,99 € -30,00 € (20%)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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