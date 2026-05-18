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Il Lefant M5 Pro che garantisce pulizia profonda di pavimenti e tappeti è in offerta con uno sconto del 71%. Scopri ora tutti i dettagli.

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L’offerta sul Lefant M5 Pro è una di quelle che possono cambiare il modo in cui gestisci le pulizie di casa. Parliamo di un robot aspirapolvere lavapavimenti completo, con stazione automatica avanzata, che oggi trovi con uno sconto del 71% rispetto al prezzo di listino e un ulteriore sconto al check-out. Un taglio di prezzo importante per un dispositivo che punta a offrirti una vera esperienza "hands-free" su pavimenti duri e tappeti.

Lefant M5 Pro

Chi lo ha già messo alla prova sottolinea quanto sia semplice da usare e quanto riesca a combinare in modo efficace aspirazione e lavaggio, anche in appartamenti di dimensioni medio-piccole. L’esperienza d’uso viene descritta come molto soddisfacente, con un funzionamento subito convincente fin dai primi giorni, al punto da essere spesso definito un acquisto riuscito e un robot finalmente davvero funzionale per la gestione quotidiana delle pulizie domestiche.

Lefant M5 Pro in offerta su Amazon: sconto del 71% da non perdere

La promo su Lefant M5 Pro lo rende particolarmente interessante per chi vuole un robot aspirapolvere lavapavimenti di fascia alta a un costo molto più accessibile. Con lo sconto del 71% il risparmio è consistente rispetto al prezzo di listino, una cifra che normalmente ti porterebbe verso prodotti premium, alla quale si aggiunge un ulteriore 8% di sconto al momento del pagamento. Il dispositivo integra una stazione automatica multifunzione capace di gestire fino a 120 giorni di svuotamento e manutenzione, una caratteristica non comune in questa fascia di prezzo e ideale se cerchi massima comodità nel medio periodo.

L’offerta è pensata per chi vuole limitare al minimo gli interventi manuali: dalla gestione della polvere al lavaggio del rullo, tutto è automatizzato. Considerando dotazioni e funzioni, si posiziona in modo molto competitivo rispetto ad altri robot aspirapolvere lavapavimenti con base evoluta. Se cerchi una soluzione completa per la casa, il Lefant M5 Pro è disponibile con uno sconto del 71% e rappresenta una delle occasioni più interessanti per passare a un sistema di pulizia davvero automatizzato.

Il robot lavapavimenti Lefant con il rullo continuo e la navigazione laser intelligente

Il cuore del robot aspirapolvere lavapavimenti è il sistema con rullo continuo e acqua pulita: durante il lavoro il rullo viene costantemente alimentato da acqua pulita, mentre una lama raschiante separa subito sporco e liquido sporco, evitando aloni e residui sui pavimenti. È una soluzione che assicura risultati più uniformi rispetto ai classici panni, sia su piastrelle sia su parquet e pavimenti duri.

Sul fronte aspirazione, la potenza di 18000Pa lo rende adatto anche a chi ha animali domestici: la spazzola principale a V con doppio pettine anti-groviglio limita l’accumulo di peli e capelli, riducendo la manutenzione. La navigazione laser dToF genera mappe precise e organizza passaggi stanza per stanza, mentre il sistema PSD 2.0 aiuta a riconoscere cavi, scarpe e piccoli ostacoli, riducendo blocchi e collisioni anche in ambienti complessi.

La stazione automatica supporta svuotamento fino a 120 giorni, lavaggio del rullo con acqua calda fino a 75°C e asciugatura automatica ad aria, così da limitare batteri, odori e umidità residua. Il riconoscimento tappeti con sollevamento del rullo fino a 8 mm permette al robot di passare in modo intelligente dai pavimenti duri ai tappeti, completando un set di funzioni pensato per una gestione della casa davvero a bassa manutenzione.

Lefant M5 Pro

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