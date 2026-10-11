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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M5 Pro è in promo su Amazon con un doppio sconto e risparmi quasi 1000 euro. Approfittane subito.

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Tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani, trovare il tempo per una pulizia profonda di pavimenti e tappeti è sempre più complicato. In queste ore il Lefant M5 Pro è disponibile con uno sconto del 69%, a cui aggiungere un coupon di 40 euro. Una promozione che rende molto più accessibile un robot aspirapolvere lavapavimenti pensato per gestire in autonomia sporco quotidiano, peli di animali e macchie ostinate.

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Il Lefant M5 Pro punta tutto su una pulizia completa e il più possibile automatizzata. L’alta potenza di aspirazione si combina con un rullo ampio e veloce che lavora anche sullo sporco secco, mentre la base multifunzione si occupa di lavare e asciugare il rullo ad alta temperatura per mantenere l’igiene nel tempo. La navigazione avanzata con sensori dedicati riduce urti, blocchi e zone saltate, così da coprire in modo sistematico pavimenti duri e tappeti senza richiedere interventi continui.

Lefant M5 Pro in offerta su Amazon: sconto del 69%, risparmi quasi 1000 euro

La promozione sul Lefant M5 Pro abbatte il prezzo a 359,98€ grazie a uno sconto del 69%, a cui si aggiunge anche un coupon da 40€ da applicare direttamente in pagina dove indicato. Considerando la dotazione con base multifunzione e funzioni di lavaggio avanzato, si tratta di una cifra particolarmente aggressiva per la categoria dei robot aspirapolvere lavapavimenti completi di stazione intelligente, in genere posizionati su fasce di prezzo ben più alte.

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Il robot aspirapolvere con la potenza di 23.000Pa e il rullo autopulente a 75°C

Se non riesci a passare spesso aspirapolvere e straccio ma vuoi comunque pavimenti puliti e igienizzati, un robot completo come questo può ridurre al minimo gli interventi manuali e mantenere la casa in ordine tutti i giorni.

Aspirazione da 23.000Pa : una potenza pensata per lo sporco quotidiano su pavimenti duri e tappeti, utile per rimuovere polvere fine, briciole e peli di animali senza dover ripassare più volte.

: una potenza pensata per lo sporco quotidiano su pavimenti duri e tappeti, utile per rimuovere polvere fine, briciole e peli di animali senza dover ripassare più volte. Rullo da 20 cm a 280 RPM con spazzola a V : la velocità elevata del rullo aiuta a staccare le macchie più ostinate e i residui secchi, mentre il doppio pettine riduce i grovigli di capelli e peli, diminuendo la manutenzione ordinaria.

: la velocità elevata del rullo aiuta a staccare le macchie più ostinate e i residui secchi, mentre il doppio pettine riduce i grovigli di capelli e peli, diminuendo la manutenzione ordinaria. Lavaggio del rullo a 75°C con asciugatura ad aria fredda : la base lava il rullo con acqua calda ad alta temperatura e poi lo asciuga, contribuendo a limitare batteri, muffe e cattivi odori dopo ogni ciclo di pulizia.

: la base lava il rullo con acqua calda ad alta temperatura e poi lo asciuga, contribuendo a limitare batteri, muffe e cattivi odori dopo ogni ciclo di pulizia. Navigazione dToF con PSD 2.0 e 12 sensori : la mappatura precisa e il vasto campo visivo permettono di rilevare gli ostacoli bassi e coprire meglio gli ambienti, riducendo urti, blocchi inaspettati e aree trascurate.

: la mappatura precisa e il vasto campo visivo permettono di rilevare gli ostacoli bassi e coprire meglio gli ambienti, riducendo urti, blocchi inaspettati e aree trascurate. Gestione tappeti e base multifunzione: il rullo può sollevarsi per proteggere i tappeti dall’umidità e la base si occupa di svuotare la polvere, lavare e asciugare il rullo e ricaricare il robot, fino a offrire lunghi periodi di utilizzo con interventi minimi.

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FAQ Il robot aspirapolvere Lefant M5 Pro è adatto alle case con animali domestici? Sì, la potenza di 23.000Pa e il rullo con spazzola a V e doppio pettine sono pensati per raccogliere efficacemente peli e ridurre i grovigli. Come viene mantenuto pulito il rullo del Lefant M5 Pro? La base multifunzione lava il rullo con acqua calda a 75°C e lo asciuga con aria fredda per limitare batteri, muffe e odori. Il Lefant M5 Pro riesce a evitare ostacoli e mobili bassi? La navigazione dToF con PSD 2.0 e 12 sensori rileva gli ostacoli con precisione e migliora la copertura degli ambienti riducendo urti e blocchi. Il Lefant M5 Pro può pulire anche i tappeti? Sì, rileva automaticamente i tappeti, aumenta la potenza di aspirazione e può sollevare il rullo per proteggerli dall’umidità durante il lavaggio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.