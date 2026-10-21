Lefant M5 Max, sconto incredibile e prezzi stracciato: costa meno della metà
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M5 Max è in offerta con uno sconto del 55% e risparmi centinaia di euro. Grande potenza di aspirazione e lava anche i pavimenti.
Polvere, peli e macchie sui pavimenti richiedono tempo e pulizie frequenti, soprattutto nelle case con animali. Il Lefant M5 Max è ora disponibile con uno sconto del 55%, per automatizzare aspirazione e lavaggio.
Il robot combina una potenza di aspirazione dichiarata di 25.000 Pa con un rullo da 20 cm che lava i pavimenti mentre raccoglie lo sporco. La base multifunzione si occupa del lavaggio del rullo con acqua a 80°C e della sua asciugatura ad aria fredda; la navigazione con mappatura 3D e sensori è progettata per rilevare gli ostacoli e individuare i tappeti. Il sistema di pulizia mira inoltre a ridurre i grovigli di peli sulla spazzola.
Lefant M5 Max in offerta: sconto del 55% e circa 550 euro di risparmio
Il Lefant M5 Max è proposto a 449,97 euro, con uno sconto del 55%: applicando la percentuale al prezzo attuale, la differenza rispetto al prezzo di riferimento implicito è di circa 550 euro. La proposta abbina aspirazione e lavaggio a una base che gestisce diverse operazioni di manutenzione. Le informazioni disponibili non indicano scadenza della promozione, pagamento a rate, coupon, vantaggi Prime o tempi per il reso. Per consultare i dettagli aggiornati, puoi trovare il Lefant M5 Max a 449,97 euro.
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Il robot aspirapolvere Lefant con il rullo da 20 cm e la base multifunzione
Per chi vuole ridurre il tempo dedicato alla pulizia quotidiana, questo robot riunisce aspirazione, lavaggio e cura del rullo in un unico sistema. Tra le caratteristiche che possono fare la differenza ci sono:
- Aspirazione da 25.000 Pa: la potenza è pensata per raccogliere polvere, sabbia, crocchette e peli, anche dai tappeti a pelo lungo e dalle zone più difficili da raggiungere.
- Rullo da 20 cm a 280 giri al minuto: il rullo ampio permette di lavare il pavimento durante il passaggio. Il sistema Acqua Viva mantiene acqua pulita sul rullo e recupera quella sporca, per affrontare anche residui secchi e macchie ostinate.
- Spazzola a V con doppio pettine: la tecnologia Zero-Groviglio è progettata per limitare l’accumulo di peli sulla spazzola, un vantaggio pratico soprattutto per chi vive con animali domestici.
- Lavaggio del rullo a 80°C e asciugatura ad aria fredda: la base multifunzione lava e asciuga il rullo dopo la pulizia. Dall’app si può impostare la durata dell’asciugatura su 2, 3 o 4 ore.
- Navigazione dToF e PSD 2.0: la mappatura 3D e i 12 sensori con campo visivo di 190° aiutano a rilevare ostacoli bassi, come cavi e scarpe. Il robot riconosce i tappeti e solleva il rullo per proteggerli dall’umidità.
- Base con sacchetto da 3,2 litri: gestisce lavaggio, asciugatura, scarico dell’acqua sporca, ricarica e svuotamento della polvere. La capacità dichiarata consente fino a 120 giorni senza svuotare il sacchetto.
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FAQ
Le caratteristiche includono una spazzola a V con doppio pettine e sistema Zero-Groviglio, pensati per limitare i grovigli di peli.
La base multifunzione lava il rullo con acqua a 80°C e lo asciuga con aria fredda.
Sì. Rileva automaticamente i tappeti e solleva il rullo per proteggerli dall’umidità.
Il sacchetto da 3,2 litri è indicato per un massimo di 120 giorni senza svuotamento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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