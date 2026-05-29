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Lefant, il robot che lava e aspira ora in super sconto

Lefant M5 MAX, robot aspirapolvere lavapavimenti con rullo da 20 cm, lavaggio a 75°C e base multifunzione è in sconto del 71%.

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Redazione

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Robot aspirapolvere Lefant M5 MAX nero con base multifunzione Amazon

L’offerta sul Lefant M5 MAX è una di quelle che attirano subito l’attenzione se cerchi un robot aspirapolvere lavapavimenti avanzato a un prezzo decisamente più accessibile del solito. Su Amazon è proposto con uno sconto del 71% e un ulteriore 10% di sconto al check-out, passando da un listino decisamente alto agli attuali 549,99€. Un’occasione interessante per portarsi a casa un modello con mappatura evoluta, gestione automatica di acqua pulita e sporca e una base multifunzione pensata per ridurre al minimo la manutenzione quotidiana.

Lefant M5 MAX

Lefant M5 MAX

549,99 €1.899,99 € -1.350,00 € (71%)

Questo robot è progettato per coniugare pulizia profonda e gestione intelligente della casa: il rullo lavapavimenti extra-lungo migliora la copertura, l’aspirazione ad alta potenza punta a rimuovere polvere, detriti e peli di animali, mentre il sistema anti-groviglio è pensato proprio per chi convive con pet. La base si occupa di lavare e asciugare il rullo con acqua calda e aria fredda per contenere odori e residui, e la lunga autonomia del contenitore della polvere consente di dimenticarsi a lungo dello svuotamento.

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Lefant M5 MAX in offerta su Amazon con sconto del 71%

La promo attuale rende il Lefant M5 MAX particolarmente competitivo nella fascia dei robot con base multifunzione evoluta. A 549,99€ e con uno sconto del 71% sul prezzo di listino (al quale si aggiunge un ulteriore 10% di sconto al check-out), entra in diretta concorrenza con modelli spesso più costosi, offrendo comunque mappatura avanzata, gestione automatica dell’acqua e un sistema di lavaggio del rullo ad alta temperatura. Non vengono indicate possibilità di pagamento a rate o la presenza di coupon aggiuntivi, ma il taglio di prezzo in sé è già rilevante per un dispositivo di questo tipo.

Nell’ottica del rapporto qualità/prezzo, il robot punta a posizionarsi come soluzione completa per chi vuole ridurre al minimo gli interventi manuali, grazie anche al contenitore raccogli-polvere pensato per lunghi periodi di utilizzo. In questa fase promozionale, il Lefant M5 MAX è disponibile con uno sconto del 71%, un dettaglio che lo rende interessante rispetto a molti concorrenti della stessa categoria.

Il robot aspirapolvere Lefant con il rullo da 20 cm e il lavaggio a 75°C

Il Lefant M5 MAX punta molto sulla parte lavapavimenti: il rullo da 20 cm, più lungo rispetto agli standard di mercato, offre una copertura maggiore a ogni passaggio, mentre il sistema ad acqua pulita mantiene il rullo costantemente umidificato per raccogliere in tempo reale sporco e liquidi. Il recupero immediato dell’acqua sporca aiuta a evitare aloni e residui, dettaglio importante soprattutto in presenza di superfici ampie o molto calpestate.

Dal lato aspirazione, la potenza dichiarata di 23.000Pa è pensata per gestire polvere fine, detriti più consistenti e peli di animali domestici. La combinazione di spazzola principale a V, doppio pettine e spazzola laterale curva è studiata per convogliare i peli direttamente verso il condotto di aspirazione, con un sistema Zero-Groviglio che mira a ridurre drasticamente gli ingarbugliamenti e quindi la necessità di pulire manualmente la spazzola.

La base multifunzione integra poi una delle funzioni più distintive: il lavaggio del rullo a 75°C seguito da asciugatura ad aria fredda. L’uso di acqua calda punta a una pulizia più profonda del rullo, mentre l’asciugatura controllata aiuta a proteggere le fibre e a limitare l’umidità residua, contribuendo a contenere la formazione di cattivi odori. Tramite app puoi regolare la durata dell’asciugatura su 2, 3 o 4 ore, adattando il ciclo alle tue esigenze.

Sul fronte navigazione, il robot sfrutta un sistema di evitamento ostacoli PSD 2.0 aggiornato, in grado di rilevare oggetti bassi fino a 25 ± 5 mm. La triangolazione PSD misura le distanze con precisione millimetrica e, con 12 unità sensoristiche e un campo visivo di 190°, riduce i punti ciechi e migliora il passaggio in ambienti complessi. A questo si affianca la tecnologia di mappatura e la compatibilità con Alexa e app dedicata, per gestire cicli di pulizia, programmi e livello di asciugatura in modo più flessibile.

Infine, la base intelligente gestisce in automatico acqua pulita, scarico dell’acqua sporca e lavaggio del rullo, mentre il contenitore raccogli-polvere è progettato per arrivare fino a 120 giorni senza svuotamento, a seconda delle condizioni d’uso e delle dimensioni dell’abitazione. Un set di funzioni che mira a rendere il Lefant M5 MAX una soluzione quasi autonoma per la pulizia quotidiana di case di grandi dimensioni.

Lefant M5 MAX

Lefant M5 MAX

549,99 €1.899,99 € -1.350,00 € (71%)

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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