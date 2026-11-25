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Da oggi su Amazon trovi il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M330 Pro con uno sconto del 67%. Grande potenza di aspirazione e mappa tutta l'abitazione.

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Tenere puliti tappeti e pavimenti richiede tempo, soprattutto quando in casa si accumulano polvere, briciole e peli. Il robot aspirapolvere Lefant M330 Pro è disponibile con uno sconto del 67%, per automatizzare aspirazione, spazzamento e lavaggio con un solo dispositivo.

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Il Lefant M330 Pro combina la pulizia di superfici diverse con il riconoscimento automatico dei tappeti, così da adattare il funzionamento al tipo di pavimento. La navigazione laser crea una mappa degli ambienti e aiuta a pianificare i percorsi, mentre il sistema anti-groviglio è pensato per raccogliere anche i peli riducendo la manutenzione. Con un’autonomia dichiarata fino a 150 minuti, può coprire superfici fino a 150 metri quadrati in una sessione e tornare alla base quando la batteria è scarica.

Lefant M330 Pro: robot aspirapolvere con sconto del 67%

Se vuoi ridurre il tempo dedicato alle pulizie quotidiane, il Lefant M330 Pro è proposto a 139,99 euro, con uno sconto del 67%. La funzione 3 in 1 riunisce aspirazione, spazzamento e lavaggio; la gestione dei tappeti e la mappatura sono pensate per case con superfici e ambienti diversi. Puoi consultare la pagina del Lefant M330 Pro a 139,99 euro per verificare i dettagli dell’offerta.

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Il robot aspirapolvere Lefant con la mappatura laser e l’aspirazione da 5000Pa

Per chi cerca un aiuto concreto nelle pulizie di casa, le caratteristiche del Lefant M330 Pro puntano a combinare praticità e copertura degli ambienti. Ecco cosa offre nell’uso quotidiano:

Pulizia 3 in 1: aspirazione, spazzamento e lavaggio sono riuniti in un unico robot, per gestire le attività di pulizia con lo stesso dispositivo.

aspirazione, spazzamento e lavaggio sono riuniti in un unico robot, per gestire le attività di pulizia con lo stesso dispositivo. Riconoscimento automatico dei tappeti: il robot rileva la superficie e regola la modalità di pulizia, aumentando l’aspirazione sui tappeti e mantenendo un funzionamento equilibrato sui pavimenti duri.

il robot rileva la superficie e regola la modalità di pulizia, aumentando l’aspirazione sui tappeti e mantenendo un funzionamento equilibrato sui pavimenti duri. Aspirazione fino a 5000Pa e sistema anti-groviglio: è progettato per raccogliere sporco fine, briciole e peli; l’assenza della spazzola centrale riduce i grovigli e semplifica la manutenzione.

è progettato per raccogliere sporco fine, briciole e peli; l’assenza della spazzola centrale riduce i grovigli e semplifica la manutenzione. Navigazione laser dToF a 360°: la mappatura aiuta a pianificare il percorso e a coprire gli ambienti in modo uniforme. Il sistema PSD a 190° rileva mobili, cavi e oggetti per ridurre le collisioni.

la mappatura aiuta a pianificare il percorso e a coprire gli ambienti in modo uniforme. Il sistema PSD a 190° rileva mobili, cavi e oggetti per ridurre le collisioni. Mappatura fino a tre piani: la gestione multi-livello è utile nelle abitazioni distribuite su più livelli, mentre l’autonomia fino a 150 minuti consente di coprire superfici fino a 150 metri quadrati in una sessione.

la gestione multi-livello è utile nelle abitazioni distribuite su più livelli, mentre l’autonomia fino a 150 minuti consente di coprire superfici fino a 150 metri quadrati in una sessione. Ritorno automatico alla base: quando la batteria è scarica, il robot torna alla base e riprende la pulizia dal punto interrotto, così il ciclo può proseguire senza dover ricominciare da capo.

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FAQ Il Lefant M330 Pro può pulire tappeti e pavimenti duri? Sì. Riconosce automaticamente i tappeti e regola la modalità di pulizia; è progettato per superfici miste. Quanta autonomia ha il Lefant M330 Pro? L’autonomia dichiarata arriva fino a 150 minuti; il robot può coprire superfici fino a 150 metri quadrati in una sessione. Il robot torna alla base quando la batteria è scarica? Sì, torna automaticamente alla base e riprende la pulizia dal punto in cui si era interrotto. Quanti piani può gestire la mappatura? Supporta la mappatura multi-livello fino a tre piani.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.