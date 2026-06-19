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Lefant M330 Plus, robot aspirapolvere lavapavimenti con 5000Pa, mappatura laser dToF e sistema anti-groviglio è in offerta al 72% di sconto.

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Tenersi dietro a polvere, peli di animali e macchie sul pavimento è uno dei compiti più noiosi, soprattutto se hai poco tempo o una casa su più livelli. In queste ore il Lefant M330 Plus è proposto con uno sconto del 72%, una promo che rende molto più accessibile un robot in grado di occuparsi della pulizia quotidiana al posto tuo.

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Il robot aspirapolvere lavapavimenti Lefant M330 Plus combina un sistema di pulizia 3 in 1 con aspirazione potente fino a 5000Pa e lavaggio, una navigazione avanzata con mappatura multi-livello e una gestione intelligente di tappeti, peli di animali e superfici dure. La bocchetta senza spazzola centrale evita i grovigli di capelli, il mop magnetico mantiene un’umidità costante sul pavimento e l’autonomia fino a 150 minuti lo rende adatto anche ad appartamenti di dimensioni generose.

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In questo momento il Lefant M330 Plus è proposto a 139,99€ con un forte ribasso rispetto al prezzo di listino, pari a uno sconto del 72%. Per un robot con mappatura laser dToF, autonomia fino a 150 minuti e gestione avanzata di tappeti e peli di animali, si tratta di una cifra particolarmente aggressiva nella fascia dei robot aspirapolvere con lavaggio integrato. Se stai valutando l’acquisto di un modello completo ma non vuoi spendere cifre da top di gamma, il Lefant M330 Plus è disponibile con uno sconto del 72%, un’occasione da valutare finché la promozione resta attiva.

Il robot Lefant con la potenza da 5000Pa e la mappatura laser dToF

Se fai fatica a tenere i pavimenti sempre in ordine tra lavoro, famiglia e animali domestici, questo robot punta tutto su potenza di aspirazione e intelligenza di navigazione per alleggerire la gestione della casa.

Sistema 3 in 1 con aspirazione e lavaggio : aspira la polvere e passa il panno in un’unica sessione, così riduci il numero di pulizie manuali e hai pavimenti più curati ogni giorno.

: aspira la polvere e passa il panno in un’unica sessione, così riduci il numero di pulizie manuali e hai pavimenti più curati ogni giorno. Potenza fino a 5000Pa : la forte aspirazione aiuta a raccogliere sporco fine, briciole, capelli lunghi e peli di animali anche lungo bordi e angoli, ideale se hai cani o gatti che perdono molto pelo.

: la forte aspirazione aiuta a raccogliere sporco fine, briciole, capelli lunghi e peli di animali anche lungo bordi e angoli, ideale se hai cani o gatti che perdono molto pelo. Navigazione dToF con mappatura multi-livello : crea mappe precise delle stanze e pianifica percorsi ordinati evitando passaggi doppi e zone dimenticate, utile soprattutto in case grandi o su più piani.

: crea mappe precise delle stanze e pianifica percorsi ordinati evitando passaggi doppi e zone dimenticate, utile soprattutto in case grandi o su più piani. Autonomia fino a 150 minuti : può coprire superfici ampie in un solo ciclo, riducendo il numero di ricariche e permettendoti di programmare la pulizia mentre sei fuori casa.

: può coprire superfici ampie in un solo ciclo, riducendo il numero di ricariche e permettendoti di programmare la pulizia mentre sei fuori casa. Sistema mop magnetico a umidità costante : l’aggancio rapido facilita il montaggio del serbatoio e il rilascio uniforme dell’acqua aiuta a evitare aloni, aree troppo bagnate o troppo secche sui pavimenti duri.

: l’aggancio rapido facilita il montaggio del serbatoio e il rilascio uniforme dell’acqua aiuta a evitare aloni, aree troppo bagnate o troppo secche sui pavimenti duri. Bocchetta senza spazzola centrale anti-groviglio : elimina il problema dei capelli attorcigliati sul rullo, riducendo al minimo la manutenzione manuale, soprattutto in ambienti con molti peli o capelli lunghi.

: elimina il problema dei capelli attorcigliati sul rullo, riducendo al minimo la manutenzione manuale, soprattutto in ambienti con molti peli o capelli lunghi. Rilevamento tappeti intelligente : in fase di lavaggio evita automaticamente i tappeti per non inumidirli, mentre in sola aspirazione aumenta la potenza per rimuovere lo sporco intrappolato tra le fibre.

: in fase di lavaggio evita automaticamente i tappeti per non inumidirli, mentre in sola aspirazione aumenta la potenza per rimuovere lo sporco intrappolato tra le fibre. Controllo via Wi-Fi, app e Alexa: puoi avviare o programmare le sessioni di pulizia, gestire le mappe e richiamare il robot tramite assistente vocale, rendendo la gestione quotidiana più semplice.

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FAQ Il robot Lefant M330 Plus è adatto a chi ha animali domestici in casa? Sì, la potenza di 5000Pa e la bocchetta senza spazzola centrale aiutano a raccogliere peli di animali evitando grovigli. Il Lefant M330 Plus può lavare e aspirare nello stesso momento? Sì, il sistema 3 in 1 permette di aspirare e lavare in un’unica passata, riducendo i tempi di pulizia. Il robot Lefant M330 Plus riconosce i tappeti durante la pulizia? Sì, rileva i tappeti: in lavaggio li evita, mentre in aspirazione aumenta automaticamente la potenza. Si può controllare il Lefant M330 Plus tramite app o comandi vocali? Sì, il robot supporta Wi-Fi, controllo tramite app e l’uso con Alexa per avvio e gestione delle sessioni.