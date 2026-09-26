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Il robot aspirapolvere Lefant M330 Plus è in offerta con un doppio sconto e il prezzo sprofonda. Grande potenza di aspirazione e mappa tutta l'abitazione.

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Tenere i pavimenti sempre puliti quando si rientra tardi o si hanno animali in casa è una sfida quotidiana. In questi giorni il Lefant M330 Plus è proposto con uno sconto del 67% a cui aggiungere un coupon del 10%, una soluzione automatizzata che si occupa in autonomia di aspirare e lavare i pavimenti senza interventi continui.

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Questo robot aspirapolvere lavapavimenti unisce un’elevata potenza di aspirazione, un design studiato per evitare grovigli di capelli e peli, e una navigazione avanzata che copre la casa in modo ordinato, stanza per stanza. L’autonomia estesa e il controllo smart tramite app e assistenti vocali lo rendono adatto a chi vuole ridurre al minimo il tempo dedicato alle pulizie, pur mantenendo pavimenti curati ogni giorno.

Lefant M330 Plus in offerta: sconto del 67% sul robot lavapavimenti

Il Lefant M330 Plus è un robot aspirapolvere lavapavimenti 3 in 1 che oggi puoi acquistare a 125,98€ grazie allo sconto del 67% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 10%. Si tratta di una cifra accessibile per un modello con mappatura laser avanzata e funzioni smart, spesso riservate a prodotti di fascia più alta. All’interno della stessa categoria di robot con navigazione dToF e lavaggio integrato, questo prezzo è particolarmente competitivo per chi vuole automatizzare la pulizia quotidiana senza salire su segmenti premium.

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Il robot aspirapolvere Lefant con la potenza da 5000Pa e la mappatura laser dToF

Se vuoi delegare la pulizia dei pavimenti senza ritrovarti a districare spazzole piene di capelli o a ripassare con il mocio, questo robot unisce aspirazione potente, lavaggio efficace e navigazione intelligente pensata per l’uso quotidiano.

Aspirazione fino a 5000Pa con sistema anti-grovigli : la bocchetta senza spazzola centrale evita che capelli e peli di animali si aggroviglino, riducendo la manutenzione e mantenendo costante l’efficacia di aspirazione su pavimenti duri, angoli e bordi.

: la bocchetta senza spazzola centrale evita che capelli e peli di animali si aggroviglino, riducendo la manutenzione e mantenendo costante l’efficacia di aspirazione su pavimenti duri, angoli e bordi. Funzione 3 in 1 con lavapavimenti integrato : aspira, raccoglie la polvere e lava grazie al mop, così puoi avere pavimenti puliti in un solo passaggio, ideale per chi ha poco tempo e vuole una casa in ordine ogni giorno.

: aspira, raccoglie la polvere e lava grazie al mop, così puoi avere pavimenti puliti in un solo passaggio, ideale per chi ha poco tempo e vuole una casa in ordine ogni giorno. Navigazione laser dToF con mappatura multi-livello : il sistema mappa con precisione gli ambienti e pianifica percorsi intelligenti stanza per stanza, evitando passaggi ripetuti e zone dimenticate; supporta fino a 3 piani, utile per case su più livelli.

: il sistema mappa con precisione gli ambienti e pianifica percorsi intelligenti stanza per stanza, evitando passaggi ripetuti e zone dimenticate; supporta fino a 3 piani, utile per case su più livelli. Riconoscimento tappeti : durante il lavaggio il robot evita i tappeti per non bagnarli, mentre in modalità aspirazione aumenta automaticamente la potenza sulle fibre per rimuovere meglio sporco e peli.

: durante il lavaggio il robot evita i tappeti per non bagnarli, mentre in modalità aspirazione aumenta automaticamente la potenza sulle fibre per rimuovere meglio sporco e peli. Sistema mop magnetico a umidità costante : il serbatoio dell’acqua si aggancia e si rimuove facilmente grazie al fissaggio magnetico, mentre il rilascio d’acqua costante mantiene il pavimento uniformemente umido senza aloni o pozzetti.

: il serbatoio dell’acqua si aggancia e si rimuove facilmente grazie al fissaggio magnetico, mentre il rilascio d’acqua costante mantiene il pavimento uniformemente umido senza aloni o pozzetti. Design compatto, tecnologia Freemove e sensori PSD : l’altezza contenuta permette di passare sotto letti, divani e mobili bassi, mentre i sensori aiutano a evitare urti, blocchi e incastri, riducendo gli interventi manuali.

: l’altezza contenuta permette di passare sotto letti, divani e mobili bassi, mentre i sensori aiutano a evitare urti, blocchi e incastri, riducendo gli interventi manuali. Autonomia fino a 160 minuti con ricarica automatica : copre ampie superfici con una sola carica e, se la batteria si esaurisce, torna alla base per ricaricarsi e riprende il lavoro da dove aveva interrotto.

: copre ampie superfici con una sola carica e, se la batteria si esaurisce, torna alla base per ricaricarsi e riprende il lavoro da dove aveva interrotto. Controllo smart via app, WiFi e assistenti vocali: dall’app puoi programmare le sessioni, scegliere le stanze, impostare zone vietate e monitorare il percorso, mentre con Alexa e Google Assistant puoi avviare la pulizia con semplici comandi vocali.

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FAQ Il robot Lefant M330 Plus è adatto alle case con animali domestici? Sì, la bocchetta senza spazzola centrale e la potenza fino a 5000Pa aiutano a raccogliere peli e capelli riducendo i grovigli. Il Lefant M330 Plus può pulire più piani della casa? Sì, la mappatura multi-livello supporta fino a 3 mappe, ideale per abitazioni su più piani. Il robot Lefant M330 Plus lava anche i pavimenti? Sì, integra un sistema mop magnetico con serbatoio d’acqua che mantiene l’umidità costante durante il lavaggio. Posso controllare il Lefant M330 Plus con lo smartphone? Sì, tramite app e WiFi puoi programmare le pulizie, gestire le stanze e creare zone vietate, anche con comandi vocali via Alexa o Google Assistant.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.