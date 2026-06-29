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Lefant M330 Plus, robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura laser dToF, 5000Pa di potenza e autonomia fino a 150 minuti è in sconto del 72%.

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Tenere puliti ogni giorno pavimenti, parquet e tappeti quando in casa ci sono bambini, animali e poco tempo libero può diventare una vera impresa. In queste ore su Amazon il Lefant M330 Plus è proposto con uno sconto del 72%, così puoi automatizzare aspirazione e lavaggio in un colpo solo senza stravolgere il budget.

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Questo robot aspirapolvere lavapavimenti è pensato per chi vuole una pulizia completa con il minimo sforzo: combina una forte aspirazione per polvere, capelli e peli di animali con un sistema mop a umidità controllata, mappa la casa con laser dToF per coprire bene ogni stanza, evita i tappeti quando lava e può funzionare a lungo grazie all’ampia autonomia, il tutto gestibile da app e con i comandi vocali.

Lefant M330 Plus in offerta su Amazon: sconto del 72% sul robot 3 in 1

In questo momento su Amazon il Lefant M330 Plus è proposto a 139,99€ grazie a uno sconto del 72% sul prezzo di listino, una cifra molto aggressiva per un robot con mappatura laser e funzione lavapavimenti integrata. Parliamo di un modello che offre una dotazione tipica di fasce più alte, a un prezzo che rende l’acquisto accessibile anche come primo robot per la casa. All’interno della stessa categoria, è una delle soluzioni più convenienti per chi cerca aspirazione potente, lavaggio e gestione smart senza spendere cifre da top di gamma: il Lefant M330 Plus è disponibile con uno sconto del 72%, ideale se vuoi migliorare la pulizia quotidiana approfittando della promo in corso.

Il robot aspirapolvere con la mappatura laser dToF e l’aspirazione da 5000Pa

Se passi già troppo tempo tra scopa, aspirapolvere manuale e secchio, questo modello è pensato proprio per alleggerire la routine di pulizia di chi ha casa grande, pavimenti misti e magari anche animali domestici.

Sistema 3 in 1 con aspirazione 5000Pa : la combinazione di aspirazione potente e lavaggio ti permette di eliminare in un solo passaggio polvere fine, sporco quotidiano, capelli e peli di animali, così non devi fare prima aspirazione e poi lavaggio separati.

: la combinazione di aspirazione potente e lavaggio ti permette di eliminare in un solo passaggio polvere fine, sporco quotidiano, capelli e peli di animali, così non devi fare prima aspirazione e poi lavaggio separati. Mop magnetico a umidità uniforme : il serbatoio con aggancio magnetico si monta in un attimo e rilascia l’acqua in modo controllato, evitando aloni e pozzetti; il pavimento resta umido il giusto, ideale per la pulizia giornaliera senza rovinare parquet e superfici delicate.

: il serbatoio con aggancio magnetico si monta in un attimo e rilascia l’acqua in modo controllato, evitando aloni e pozzetti; il pavimento resta umido il giusto, ideale per la pulizia giornaliera senza rovinare parquet e superfici delicate. Mappatura laser dToF multi-livello : il robot crea mappe precise della casa, organizza percorsi intelligenti stanza per stanza e può gestire fino a tre piani diversi, riducendo i giri a vuoto e assicurando che anche gli angoli vengano coperti con costanza.

: il robot crea mappe precise della casa, organizza percorsi intelligenti stanza per stanza e può gestire fino a tre piani diversi, riducendo i giri a vuoto e assicurando che anche gli angoli vengano coperti con costanza. Design anti-groviglio per peli e capelli : l’assenza di spazzola centrale limita l’ingarbugliamento di peli e capelli, così non devi continuamente smontare il rullo per pulirlo; una soluzione pratica soprattutto se hai cani o gatti che perdono molto pelo.

: l’assenza di spazzola centrale limita l’ingarbugliamento di peli e capelli, così non devi continuamente smontare il rullo per pulirlo; una soluzione pratica soprattutto se hai cani o gatti che perdono molto pelo. Riconoscimento tappeti durante il lavaggio : quando è in modalità lavapavimenti evita automaticamente i tappeti, mentre in sola aspirazione aumenta la potenza per tirar via lo sporco tra le fibre, proteggendo i tessili e migliorando la resa di pulizia.

: quando è in modalità lavapavimenti evita automaticamente i tappeti, mentre in sola aspirazione aumenta la potenza per tirar via lo sporco tra le fibre, proteggendo i tessili e migliorando la resa di pulizia. Autonomia fino a 150 minuti con ricarica automatica : copri superfici ampie con una singola carica; quando la batteria si abbassa, il robot torna da solo alla base e riprende da dove aveva interrotto, così non devi controllarlo continuamente.

: copri superfici ampie con una singola carica; quando la batteria si abbassa, il robot torna da solo alla base e riprende da dove aveva interrotto, così non devi controllarlo continuamente. Corpo compatto e sensori Freemove : il profilo ribassato e i sensori distribuiti gli permettono di passare sotto molti mobili e di evitare blocchi e urti, raggiungendo meglio gli spazi dove di solito si accumula più polvere.

: il profilo ribassato e i sensori distribuiti gli permettono di passare sotto molti mobili e di evitare blocchi e urti, raggiungendo meglio gli spazi dove di solito si accumula più polvere. Controllo tramite app, WiFi e comandi vocali: dall’app puoi programmare orari, scegliere le stanze da pulire e impostare zone vietate, mentre con Alexa e Google Assistant ti basta la voce per avviare o fermare la pulizia anche quando hai le mani occupate.

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FAQ Il Lefant M330 Plus è adatto alle case con animali domestici? Sì, l’aspirazione da 5000Pa e il design anti-groviglio senza spazzola centrale lo rendono indicato per peli di cani e gatti. Il Lefant M330 Plus può mappare più piani della casa? Sì, la mappatura laser dToF supporta fino a tre mappe indipendenti, ideale per abitazioni su più livelli. Il Lefant M330 Plus lava anche i pavimenti? Sì, è un robot 3 in 1 con mop magnetico e rilascio d’acqua controllato per lavare i pavimenti con umidità uniforme. Posso controllare il Lefant M330 Plus da smartphone o con la voce? Sì, è gestibile via app tramite WiFi e supporta il controllo vocale con Alexa e Google Assistant.