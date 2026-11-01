Lefant M3 Ultra, prezzo crollato e maxi risparmio: pulisce casa da solo
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 Ultra con mappatura laser, doppio mop e stazione automatica è in offerta con uno sconto del 58%.
Tenere puliti pavimenti e tappeti richiede tempo, soprattutto in una casa ampia o con animali. Il Lefant M3 Ultra è disponibile a 379,98 euro, con uno sconto del 58%.
Questo robot combina aspirazione e lavaggio, con una stazione che automatizza alcune operazioni di manutenzione. La navigazione laser crea mappe degli ambienti e può memorizzarne fino a tre, mentre la batteria offre fino a 210 minuti di autonomia. Quando incontra un tappeto, il sistema solleva i mop per evitare il contatto con la superficie tessile.
Lefant M3 Ultra in offerta: sconto del 58% e prezzo di 379,98 euro
Per chi cerca un aiuto nella pulizia quotidiana, il Lefant M3 Ultra riunisce aspirazione, lavaggio e gestione automatizzata dei mop. Su Amazon è proposto a 379,98 euro, con uno sconto del 58%. Il prezzo e la percentuale sono quelli indicati nell’offerta; non sono specificati la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, la scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso. Puoi valutare il Lefant M3 Ultra con uno sconto del 58% considerando le funzioni dichiarate per la pulizia di pavimenti e tappeti.
Acquista subito il Lefant M3 Ultra in offerta
Il robot aspirapolvere Lefant con aspirazione potente e mappatura laser
Gestire sporco, peli e pavimenti da lavare può diventare impegnativo: queste caratteristiche puntano a rendere più autonomo il lavoro quotidiano del robot.
- Aspirazione fino a 23.000 Pa e spazzola anti-groviglio: il sistema è progettato per raccogliere polvere, sporco, capelli e peli anche dai tappeti spessi. La spazzola a V con doppio pettine aiuta a convogliare i capelli e a ridurre gli accumuli, limitando gli interventi manuali sulla spazzola.
- Navigazione laser dToF a 360° e memoria per tre mappe: il robot crea mappe dettagliate, suddivide le stanze e pianifica percorsi ordinati. La memorizzazione multi-livello è utile per organizzare la pulizia in abitazioni su più piani.
- Doppio mop rotante a 200 giri al minuto: il sistema è pensato per affrontare macchie secche, impronte e residui oleosi. Quando rileva tappeti o moquette, solleva automaticamente i mop di 9 mm, così da evitare il contatto con le superfici tessili.
- Stazione multifunzione con lavaggio dei mop a 75 °C: lava i mop e svuota la polvere in un sacco da 3,2 litri; l’asciugatura avviene ad aria naturale. I serbatoi dell’acqua pulita e sporca hanno capacità di 2,5 litri ciascuno.
- Batteria da 5.200 mAh e autonomia fino a 210 minuti: il robot può coprire fino a 220 m² secondo i dati forniti. Se la carica scende, torna alla base e, dopo la ricarica, riprende dal punto in cui aveva interrotto la pulizia.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 58% sul Lefant M3 Ultra.
Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.
FAQ
Può memorizzare fino a tre mappe multi-livello.
Sì, quando rileva tappeti o moquette solleva automaticamente i mop di 9 mm.
L’autonomia dichiarata arriva fino a 210 minuti; il robot può tornare alla base e riprendere la pulizia dopo la ricarica.
Svuota la polvere in un sacco da 3,2 litri, lava i mop con acqua a 75 °C e li asciuga ad aria naturale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.