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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 Ultra con mappatura laser, doppio mop e stazione automatica è in offerta con uno sconto del 58%.

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Tenere puliti pavimenti e tappeti richiede tempo, soprattutto in una casa ampia o con animali. Il Lefant M3 Ultra è disponibile a 379,98 euro, con uno sconto del 58%.

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Questo robot combina aspirazione e lavaggio, con una stazione che automatizza alcune operazioni di manutenzione. La navigazione laser crea mappe degli ambienti e può memorizzarne fino a tre, mentre la batteria offre fino a 210 minuti di autonomia. Quando incontra un tappeto, il sistema solleva i mop per evitare il contatto con la superficie tessile.

Lefant M3 Ultra in offerta: sconto del 58% e prezzo di 379,98 euro

Per chi cerca un aiuto nella pulizia quotidiana, il Lefant M3 Ultra riunisce aspirazione, lavaggio e gestione automatizzata dei mop. Su Amazon è proposto a 379,98 euro, con uno sconto del 58%. Il prezzo e la percentuale sono quelli indicati nell’offerta; non sono specificati la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, la scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso. Puoi valutare il Lefant M3 Ultra con uno sconto del 58% considerando le funzioni dichiarate per la pulizia di pavimenti e tappeti.

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Il robot aspirapolvere Lefant con aspirazione potente e mappatura laser

Gestire sporco, peli e pavimenti da lavare può diventare impegnativo: queste caratteristiche puntano a rendere più autonomo il lavoro quotidiano del robot.

Aspirazione fino a 23.000 Pa e spazzola anti-groviglio : il sistema è progettato per raccogliere polvere, sporco, capelli e peli anche dai tappeti spessi. La spazzola a V con doppio pettine aiuta a convogliare i capelli e a ridurre gli accumuli, limitando gli interventi manuali sulla spazzola.

: il sistema è progettato per raccogliere polvere, sporco, capelli e peli anche dai tappeti spessi. La spazzola a V con doppio pettine aiuta a convogliare i capelli e a ridurre gli accumuli, limitando gli interventi manuali sulla spazzola. Navigazione laser dToF a 360° e memoria per tre mappe : il robot crea mappe dettagliate, suddivide le stanze e pianifica percorsi ordinati. La memorizzazione multi-livello è utile per organizzare la pulizia in abitazioni su più piani.

: il robot crea mappe dettagliate, suddivide le stanze e pianifica percorsi ordinati. La memorizzazione multi-livello è utile per organizzare la pulizia in abitazioni su più piani. Doppio mop rotante a 200 giri al minuto : il sistema è pensato per affrontare macchie secche, impronte e residui oleosi. Quando rileva tappeti o moquette, solleva automaticamente i mop di 9 mm, così da evitare il contatto con le superfici tessili.

: il sistema è pensato per affrontare macchie secche, impronte e residui oleosi. Quando rileva tappeti o moquette, solleva automaticamente i mop di 9 mm, così da evitare il contatto con le superfici tessili. Stazione multifunzione con lavaggio dei mop a 75 °C : lava i mop e svuota la polvere in un sacco da 3,2 litri; l’asciugatura avviene ad aria naturale. I serbatoi dell’acqua pulita e sporca hanno capacità di 2,5 litri ciascuno.

: lava i mop e svuota la polvere in un sacco da 3,2 litri; l’asciugatura avviene ad aria naturale. I serbatoi dell’acqua pulita e sporca hanno capacità di 2,5 litri ciascuno. Batteria da 5.200 mAh e autonomia fino a 210 minuti: il robot può coprire fino a 220 m² secondo i dati forniti. Se la carica scende, torna alla base e, dopo la ricarica, riprende dal punto in cui aveva interrotto la pulizia.

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FAQ Quante mappe può memorizzare il Lefant M3 Ultra? Può memorizzare fino a tre mappe multi-livello. Il Lefant M3 Ultra solleva i mop sui tappeti? Sì, quando rileva tappeti o moquette solleva automaticamente i mop di 9 mm. Quanto dura la batteria del Lefant M3 Ultra? L’autonomia dichiarata arriva fino a 210 minuti; il robot può tornare alla base e riprendere la pulizia dopo la ricarica. Che cosa fa la stazione multifunzione? Svuota la polvere in un sacco da 3,2 litri, lava i mop con acqua a 75 °C e li asciuga ad aria naturale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.