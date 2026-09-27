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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 Max è in offerta con un doppio sconto e il prezzo crolla. Aspira e lava contemporaneamente ed è dotato di una stazione per lo svuotamento automatico.

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Pavimenti sempre sporchi tra briciole, peli di animali e macchie che si formano in continuazione, ma poco tempo e voglia di passare aspirapolvere e mocio ogni giorno? Il Lefant M3 Max arriva proprio per alleggerire questa routine: oggi su Amazon è proposto con uno sconto importante del 70% a cui aggiungere un coupon del 5% che lo rende molto più accessibile rispetto al suo listino.

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Questo robot unisce un’aspirazione ciclonica estremamente potente a un sistema di lavaggio evoluto con doppi mop rotanti, gestito da una base all-in-one che si occupa di svuotare automaticamente il serbatoio della polvere e di lavare i panni a caldo. La navigazione laser dToF gli permette di mappare la casa con precisione, riconoscere le stanze e muoversi con percorsi ordinati, riducendo al minimo le zone non pulite anche in appartamenti ampi e complessi.

Lefant M3 Max in sconto su Amazon: risparmi il 70% sul robot aspirapolvere lavapavimenti

Il Lefant M3 Max è disponibile su Amazon a 332,48€, grazie a uno sconto del 70% a cui aggiungere un coupon del 5% che abbatte in modo netto il prezzo di un robot con stazione all-in-one, aspirazione da 20.000Pa e navigazione laser. Considerata la dotazione avanzata con lavaggio dei mop ad acqua calda e autosvuotamento, si posiziona in modo competitivo rispetto ad altri modelli completi della stessa categoria.

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Il robot Lefant con l’aspirazione da 20.000Pa e la stazione all-in-one

Se vuoi delegare davvero la pulizia quotidiana dei pavimenti, soprattutto in case con animali domestici e superfici miste, questo modello punta tutto su potenza, autonomia di gestione e sicurezza negli spostamenti.

Aspirazione ultra potente da 20.000Pa con spazzola centrale a V : la forza ciclonica e la spazzola centrale convogliano polvere fine, residui e peli verso il centro, mentre il doppio sistema anti-groviglio riduce i blocchi causati da capelli e peli lunghi, ideale per chi convive con cani e gatti.

: la forza ciclonica e la spazzola centrale convogliano polvere fine, residui e peli verso il centro, mentre il doppio sistema anti-groviglio riduce i blocchi causati da capelli e peli lunghi, ideale per chi convive con cani e gatti. Navigazione laser dToF 360° con mappatura multi-livello : il robot analizza l’ambiente, riconosce automaticamente le stanze e pianifica percorsi ordinati, limitando passaggi doppi e punti dimenticati, una soluzione pensata per appartamenti di grandi dimensioni o su più piani.

: il robot analizza l’ambiente, riconosce automaticamente le stanze e pianifica percorsi ordinati, limitando passaggi doppi e punti dimenticati, una soluzione pensata per appartamenti di grandi dimensioni o su più piani. Doppio mop rotante a 200 RPM con pressione costante : il sistema di lavaggio simula un lavaggio manuale energico, utile per rimuovere macchie secche e impronte sui pavimenti duri; quando rileva i tappeti, solleva i mop di 9 mm per mantenerli asciutti.

: il sistema di lavaggio simula un lavaggio manuale energico, utile per rimuovere macchie secche e impronte sui pavimenti duri; quando rileva i tappeti, solleva i mop di 9 mm per mantenerli asciutti. Stazione all-in-one con autosvuotamento e lavaggio mop a 45°C : la base svuota automaticamente il contenitore della polvere, lava i mop con acqua calda e li asciuga ad aria naturale, riducendo cattivi odori e manutenzione; i serbatoi separati da 2,5L permettono di coprire fino a 210㎡ senza interventi frequenti.

: la base svuota automaticamente il contenitore della polvere, lava i mop con acqua calda e li asciuga ad aria naturale, riducendo cattivi odori e manutenzione; i serbatoi separati da 2,5L permettono di coprire fino a 210㎡ senza interventi frequenti. Evitamento ostacoli avanzato con 9 sensori PSD da 190°: riconosce oggetti scuri, trasparenti o metallici anche con poca luce e, grazie alla tecnologia FreeMove senza paraurti meccanici, si muove in modo fluido sotto mobili e tra gli arredi, limitando urti e incastri.

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FAQ Il robot Lefant M3 Max è adatto a case con animali domestici? Sì, l’aspirazione da 20.000Pa e la spazzola centrale a V con sistema anti-groviglio sono pensati per peli e capelli. Il Lefant M3 Max può pulire case su più piani? Sì, la navigazione laser dToF supporta la mappatura fino a tre livelli, adatta a case su più piani. Il robot bagna i tappeti durante il lavaggio dei pavimenti? Quando rileva i tappeti, il Lefant M3 Max solleva automaticamente i mop di 9 mm per mantenerli asciutti. La stazione all-in-one richiede molta manutenzione? No, integra autosvuotamento e lavaggio dei mop con serbatoi da 2,5L che permettono cicli completi fino a 210㎡.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.