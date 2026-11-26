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Lefant M3 Max, robot aspirapolvere e lavapavimenti con mappatura multi-livello, doppio mop rotante e stazione all-in-one, è scontato del 70%.

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Tra polvere, peli e pavimenti da lavare, tenere la casa in ordine può richiedere tempo ogni giorno. Il robot Lefant M3 Max è disponibile con uno sconto del 70%.

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Il Lefant M3 Max combina aspirazione e lavaggio dei pavimenti: la potenza dichiarata arriva a 20.000 Pa e il doppio mop rotante lavora a 200 giri al minuto. La mappatura laser dToF a 360° consente di organizzare la pulizia stanza per stanza e di memorizzare fino a tre mappe, una soluzione utile anche in abitazioni su più livelli. La stazione automatizza lo svuotamento della polvere e il lavaggio dei mop; i panni vengono sollevati quando il robot rileva un tappeto, così da evitare di bagnarlo.

Lefant M3 Max in offerta: sconto del 70% e prezzo di 239,99 euro

Per chi vuole automatizzare aspirazione e lavaggio, il Lefant M3 Max a 239,99 euro offre una stazione multifunzione e funzioni pensate per ridurre gli interventi manuali. Il prezzo indicato è accompagnato da uno sconto del 70%. Le informazioni disponibili non specificano un confronto con prodotti della stessa fascia, opzioni di pagamento rateale, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.

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Il robot aspirapolvere con mappatura laser e doppio mop rotante

Per limitare il tempo dedicato alle pulizie quotidiane, questo robot unisce raccolta della polvere e lavaggio in un sistema che gestisce anche mappe, tappeti e manutenzione dei panni. Tra le caratteristiche indicate:

Aspirazione fino a 20.000 Pa e sistema anti-groviglio : è progettato per raccogliere polvere fine, briciole, capelli e peli di animali, anche su tappeti e fughe. La struttura anti-groviglio riduce l’accumulo di capelli e la necessità di intervenire manualmente.

: è progettato per raccogliere polvere fine, briciole, capelli e peli di animali, anche su tappeti e fughe. La struttura anti-groviglio riduce l’accumulo di capelli e la necessità di intervenire manualmente. Mappatura dToF a 360° e supporto per tre mappe : il robot crea mappe stanza per stanza e pianifica percorsi ordinati, limitando sovrapposizioni e aree dimenticate. La memorizzazione multi-livello è utile nelle case su più piani.

: il robot crea mappe stanza per stanza e pianifica percorsi ordinati, limitando sovrapposizioni e aree dimenticate. La memorizzazione multi-livello è utile nelle case su più piani. Doppio mop rotante a 200 giri al minuto : il sistema è pensato per affrontare impronte, macchie secche e sporco quotidiano. Quando rileva un tappeto, solleva automaticamente i mop di 9 mm per non bagnare il tessuto.

: il sistema è pensato per affrontare impronte, macchie secche e sporco quotidiano. Quando rileva un tappeto, solleva automaticamente i mop di 9 mm per non bagnare il tessuto. Stazione all-in-one con sacco da 3,2 litri : svuota automaticamente la polvere, lava i mop con acqua a 45 °C e li asciuga ad aria naturale. I serbatoi separati da 2,5 litri permettono cicli indicati fino a 210 m².

: svuota automaticamente la polvere, lava i mop con acqua a 45 °C e li asciuga ad aria naturale. I serbatoi separati da 2,5 litri permettono cicli indicati fino a 210 m². Nove sensori PSD con copertura fino a 190°: rilevano mobili e ostacoli, anche con poca luce, per ridurre urti, incastri e blocchi durante la pulizia.

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FAQ Il Lefant M3 Max può pulire anche i tappeti? Sì. Quando rileva un tappeto, solleva automaticamente i mop di 9 mm per evitare di bagnarlo. Quante mappe può memorizzare il Lefant M3 Max? La mappatura multi-livello supporta fino a tre mappe. Come funziona la stazione all-in-one? Svuota automaticamente la polvere, lava i mop con acqua a 45 °C e li asciuga ad aria naturale. Qual è la potenza di aspirazione dichiarata? Il Lefant M3 Max è indicato con una potenza di aspirazione fino a 20.000 Pa.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.