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Lefant M3 Max, incredibile 71% di sconto sul robot che aspira e lava

Lefant M3 Max, robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura laser dToF, base autosvuotante e doppio mop rotante è in sconto del 71%.

5 min di lettura

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Redazione

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Robot aspirapolvere Lefant M3 Max nero Amazon

Tenersi dietro a pavimenti, peli di animali e briciole ogni giorno è una fatica, soprattutto se hai poco tempo o una casa grande. In queste ore il Lefant M3 Max è disponibile con uno sconto del 71%, una promo che rende molto più accessibile un robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura avanzata e base multifunzione.

Il Lefant M3 Max punta tutto su una gestione della casa il più possibile automatizzata: l’aspirazione ciclonica da 20.000Pa con spazzola centrale a V è pensata per raccogliere polvere fine, briciole e capelli riducendo i grovigli, mentre la mappatura laser dToF a 360° crea mappe precise di più piani e organizza percorsi stanza per stanza. Il sistema di lavaggio con doppio mop rotante e sollevamento automatico sui tappeti, unito alla base con autosvuotamento da 3,2L e lavaggio dei mop con acqua calda, punta a ridurre al minimo la manutenzione manuale per diverse settimane.

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Lefant M3 Max in offerta su Amazon: sconto del 71% e maxi risparmio

Con una promozione così aggressiva, il Lefant M3 Max diventa uno dei robot aspirapolvere lavapavimenti più interessanti della sua fascia. Il prezzo scende a 349,99€ grazie allo sconto del 71%, un taglio che di fatto ti permette di portarti a casa un modello con mappatura laser, base All-in-One e doppio mop rotante a una cifra tipica di robot molto più semplici. Per chi cerca un dispositivo completo per la pulizia quotidiana di pavimenti duri e tappeti, è un’occasione da valutare con attenzione nell’ottica di ridurre tempo e fatica dedicati alle pulizie domestiche.

In più, grazie alla base con sacco da 3,2L e serbatoi separati per acqua pulita e sporca, puoi lasciarlo lavorare a lungo su superfici fino a 210㎡ senza interventi continui. Se punti a una soluzione di medio-lungo periodo, il rapporto tra funzioni avanzate e prezzo scontato rende l’offerta particolarmente competitiva rispetto a molti rivali con caratteristiche analoghe.

Robot aspirapolvere Lefant M3 Max neroAmazon

Approfitta ora del Lefant M3 Max in super sconto

Il robot Lefant con la potenza da 20.000Pa e la mappatura laser dToF

Se il problema è liberarti dalla pulizia quotidiana di pavimenti, peli di animali e macchie leggere, un robot avanzato come questo può cambiare la routine domestica.

  • Aspirazione da 20.000Pa con spazzola centrale a V e pettini anti-groviglio: la forte aspirazione ciclonica concentra lo sporco verso il centro del rullo, riducendo l’accumulo di capelli e peli e limitando gli interventi di manutenzione manuale.
  • Mappatura laser dToF 360° con supporto multi-mappa: il robot analizza velocemente gli ambienti, crea mappe precise anche su case a più piani e ottimizza i percorsi stanza per stanza, così non spreca tempo e copre meglio la superficie.
  • Doppio mop rotante da 200 RPM con sollevamento automatico di 9 mm: i mop esercitano pressione costante per rimuovere lo sporco quotidiano e, quando rilevano i tappeti, si sollevano per non bagnarli, permettendo il passaggio fluido da pavimenti duri a superfici tessili.
  • Base All-in-One con autosvuotamento da 3,2L e lavaggio mop a 45°C: il sacco capiente e i serbatoi da 2,5L per acqua pulita e sporca permettono fino a 210㎡ di pulizia minimizzando i tuoi interventi; il lavaggio con acqua calda contribuisce a sciogliere lo sporco secco e a mantenere più igienici i mop.
  • Sensori PSD a 190° con tecnologia FreeMove: riconoscendo ostacoli, mobili bassi e cavi in tempo reale, il robot si muove meglio negli spazi stretti e riduce urti e incastri, così puoi lasciarlo lavorare in autonomia senza doverlo recuperare di continuo.

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Lefant M3 Max, approfitta subito dell’offerta lampo al 71% prima che le scorte finiscano.

FAQ

Il robot Lefant M3 Max è adatto alle case su più piani?

Sì, supporta la mappatura multi-livello fino a 3 mappe, ideale per abitazioni su più piani.

Come gestisce il Lefant M3 Max i tappeti durante il lavaggio?

Quando rileva un tappeto, solleva automaticamente i mop di 9 mm per mantenerlo asciutto.

Ogni quanto devo svuotare la base del Lefant M3 Max?

La base autosvuotante da 3,2L è pensata per durare diverse settimane, fino a circa 210㎡ di pulizia.

Il Lefant M3 Max riesce a evitare cavi e piccoli ostacoli?

Sì, utilizza sensori PSD a 190° e tecnologia FreeMove per rilevare ostacoli e muoversi con meno urti e incastri.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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