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Incredibile sconto sul robot aspirapolvere che semplifica le pulizie

Sconto del 70% e prezzo al minimo storico per il robot aspirapolvere con WiFi/App/Alexa e design ultrasottile: occasione imperdibile da cogliere ora.

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Robot aspirapolvere Lefant M210P su Amazon Amazon

Se cerchi un aiuto smart per la casa, il Lefant M210P è protagonista di un’occasione imperdibile con uno sconto del 70%. Parliamo di un robot aspirapolvere compatto e silenzioso, pensato per semplificare la routine quotidiana con controllo da App e integrazione con Alexa. Un’offerta ideale per chi vuole automatizzare le pulizie senza spendere una fortuna.

Lefant M210P

Lefant M210P

89,99 €299,99 € -210,00 € (70%)

Il modello punta su praticità e immediatezza: il percorso a zig‑zag ottimizza la copertura degli ambienti, i sensori avanzati evitano urti e cadute e l’autonomia fino a 120 minuti consente sessioni di pulizia prolungate. L’assenza della spazzola a rullo aiuta a ridurre i grovigli di peli, mentre le doppie spazzole laterali convogliano efficacemente polvere e capelli verso la generosa bocca d’aspirazione. Con l’App gestisci orari, modalità e potenza in modo semplice, così da adattare la pulizia alle tue esigenze quotidiane.

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Lefant M210P in offerta su Amazon: sconto del 70%

La promo è particolarmente interessante: oggi è proposto a 89,99€ con uno sconto del 70%. In questo modo, puoi portarti a casa un robot aspirapolvere capace di arrivare fino a 2200Pa di aspirazione e dotato di gestione intelligente dei percorsi. All’interno della pagina dedicata all’offerta trovi tutti i dettagli: in una frase sola, puoi portarti a casa il Lefant M210P a soli 89,99€. Verifica sempre disponibilità e condizioni direttamente sullo store.

Il robot aspirapolvere Lefant con la tecnologia FreeMove 3.0 e l’aspirazione da 2200Pa

Il cuore del sistema è la Tecnologia FreeMove 3.0 con sensori a infrarossi 6D che rilevano l’ambiente a 720°, riducendo collisioni e cadute dalle scale e garantendo un movimento fluido anche tra mobili fitti. Il percorso a zig‑zag avviene in tre fasi (aree, bordi e ripasso) per coprire con ordine ogni stanza.

Il design ultrasottile (altezza 7,8 cm, diametro 28 cm) permette di raggiungere gli spazi sotto letti e divani, mentre il contenitore da 500 ml con filtro a doppio strato riduce la frequenza di svuotamento e limita l’inquinamento secondario. È ideale per peli animali grazie all’assenza della spazzola a rullo, alle doppie spazzole laterali e alla bocca d’aspirazione ampia.

Hai a disposizione 6 modalità di pulizia (automatica, casuale, punto fisso, bordo, programmata e manuale) e 3 livelli di potenza fino a 2200Pa, così da adattare la pulizia a pavimenti duri, parquet, tappeti e moquette. La connettività WiFi 2,4GHz, la compatibilità con Alexa e Google Assistant e l’App Lefant consentono di programmare orari, selezionare modalità, monitorare il percorso e regolare la potenza con comodità. L’autonomia fino a 120 minuti completa una scheda pensata per le esigenze quotidiane.

Lefant M210P

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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