Lefant M210P, il robot aspirapolvere economico con il 50% di sconto
Lefant M210P, robot aspirapolvere sottile per pavimenti e tappeti, con rilevamento automatico e controllo smart da oggi in offerta con il 50% di sconto.
Polvere, briciole e peli di animali si accumulano anche sotto divani e letti, dove arrivare con l’aspirapolvere può essere scomodo. Il Lefant M210P è un robot aspirapolvere dal profilo sottile, disponibile con uno sconto del 50%.
Il design alto 7,8 cm gli permette di raggiungere lo spazio sotto molti mobili bassi, mentre l’aspirazione senza spazzola centrale è pensata per raccogliere capelli e peli riducendo il rischio di grovigli. Quando rileva un tappeto, aumenta automaticamente la potenza; per la gestione quotidiana si può programmare la pulizia dall’app oppure usare Alexa e Google Assistant. L’autonomia dichiarata arriva a 120 minuti per singola ricarica.
Lefant M210P in offerta: sconto del 50% e prezzo di 99,99 euro
Per chi cerca un aiuto nella pulizia quotidiana di pavimenti e tappeti, il Lefant M210P è disponibile a 99,99 euro, con uno sconto del 50% indicato sulla pagina Amazon. Il rilevamento dei tappeti e la raccolta di peli e capelli puntano a ridurre gli interventi manuali durante la pulizia. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, un coupon, opzioni di pagamento a rate o dettagli relativi a Prime e ai tempi di reso.
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Il robot aspirapolvere Lefant con il profilo da 7,8 cm e il controllo smart
Se vuoi raggiungere le zone sotto i mobili e gestire la pulizia anche quando non sei in casa, alcune caratteristiche di questo robot possono fare la differenza:
- Profilo sottile da 7,8 cm: può passare sotto divani, letti e altri mobili bassi, aiutando a raggiungere aree difficili da pulire con un aspirapolvere tradizionale.
- Aspirazione da 2200 Pa e potenziamento sui tappeti: il robot rileva i tappeti e aumenta la potenza per raccogliere polvere, briciole e peli nascosti nelle fibre.
- Aspirazione senza spazzola centrale e doppie spazzole laterali: raccoglie capelli, peli, polvere e briciole, riducendo il rischio di grovigli e intasamenti.
- Fino a 120 minuti di autonomia: una ricarica consente di pulire fino a 120 m², secondo i dati del prodotto.
- 13 coppie di sensori a infrarossi: rilevano gli ostacoli e aiutano a evitare urti e cadute dalle scale durante la navigazione.
- App, Alexa e Google Assistant: puoi programmare le pulizie, scegliere le modalità e avviare il robot da remoto tramite Wi-Fi o assistenti vocali compatibili.
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FAQ
Sì. L’aspirazione senza spazzola centrale e le doppie spazzole laterali sono pensate per raccogliere peli e ridurre il rischio di grovigli.
L’autonomia dichiarata arriva a 120 minuti con una singola ricarica.
Sì, è compatibile con Alexa e Google Assistant; si può inoltre controllare tramite app Lefant e Wi-Fi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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