Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lefant M210P, robot aspirapolvere ultrasottile con 2200Pa di potenza, percorso a zig-zag e design anti-grovigli è in offerta con sconto del 70%.

Amazon

Tra peli di cane e gatto, briciole e polvere che si infila sotto i mobili, tenere il pavimento pulito ogni giorno è una vera sfida, soprattutto se rientri tardi la sera. In questo momento il Lefant M210P è disponibile con uno sconto del 70%, una promo che lo rende uno dei robot aspirapolvere più interessanti per chi vuole automatizzare le pulizie senza spendere una fortuna.

Lefant M210P Robot Aspirapolvere 89,99 € -70% 299,99 € Risparmi 210,00 € Acquista su Amazon

Il robot aspirapolvere Lefant M210P punta tutto sulla praticità quotidiana: il corpo ultrasottile scivola sotto letti, divani e mobili bassi, mentre i sensori a infrarossi 6D mappano l’ambiente a 720° per evitare urti, ostacoli e cadute dalle scale. La potenza di aspirazione fino a 2200Pa è pensata per passare senza problemi da pavimenti duri a tappeti, con modalità e intensità regolabili via app per adattarsi a ogni stanza.

Lefant M210P in offerta su Amazon con sconto del 70%

Lo Lefant M210P è proposto a 89,99€ grazie a uno sconto del 70%, una cifra particolarmente aggressiva per un robot aspirapolvere con controllo Wi-Fi, gestione tramite app e integrazione con Alexa. A questa fascia di prezzo è raro trovare un modello così completo, capace di combinare un design compatto con una buona autonomia per coprire in serenità un appartamento di dimensioni medio-piccole.

In molti casi prodotti con caratteristiche simili costano sensibilmente di più, soprattutto se includono un sistema di navigazione ordinato come il percorso a zig-zag del M210P, che riduce le zone lasciate indietro rispetto ai robot a movimento casuale. Se cerchi un aiuto concreto per le pulizie di tutti i giorni, questa proposta di Lefant ti permette di entrare nel mondo dei robot senza superare i cento euro approfittando della promozione in corso.

Il robot aspirapolvere Lefant con i sensori 6D e il percorso a zig-zag

Per chi convive con animali domestici o ha poco tempo da dedicare alle faccende, il Lefant M210P nasce per alleggerire la gestione quotidiana della casa senza richiedere interventi continui.

Tecnologia FreeMove 3.0 con sensori a infrarossi 6D : il rilevamento a 720° aiuta il robot a evitare mobili, ostacoli e scale, riducendo urti e blocchi durante il percorso e rendendo la pulizia più fluida.

: il rilevamento a 720° aiuta il robot a evitare mobili, ostacoli e scale, riducendo urti e blocchi durante il percorso e rendendo la pulizia più fluida. Design ultrasottile da 7,8 cm : l’altezza contenuta consente di passare sotto letti, divani e altri arredi bassi, così non devi spostare i mobili per eliminare polvere e peli nascosti.

: l’altezza contenuta consente di passare sotto letti, divani e altri arredi bassi, così non devi spostare i mobili per eliminare polvere e peli nascosti. Potenza di aspirazione fino a 2200Pa con 3 livelli : puoi adattare la forza a pavimenti duri, parquet o tappeti, concentrando la massima aspirazione dove serve davvero e mantenendo più silenzioso il robot quando non è necessario spingere al massimo.

: puoi adattare la forza a pavimenti duri, parquet o tappeti, concentrando la massima aspirazione dove serve davvero e mantenendo più silenzioso il robot quando non è necessario spingere al massimo. Sei modalità di pulizia : dalle routine automatiche al bordo, dal punto fisso alla programmazione, hai un set flessibile di scenari che ti consente di personalizzare la pulizia in base alle stanze e alle abitudini di casa.

: dalle routine automatiche al bordo, dal punto fisso alla programmazione, hai un set flessibile di scenari che ti consente di personalizzare la pulizia in base alle stanze e alle abitudini di casa. Design senza spazzola a rullo e doppie spazzole laterali : l’assenza di rullo riduce i grovigli di peli di cani e gatti, mentre le spazzole laterali convogliano lo sporco verso l’ampia bocca di aspirazione, utile se in casa circolano molti animali.

: l’assenza di rullo riduce i grovigli di peli di cani e gatti, mentre le spazzole laterali convogliano lo sporco verso l’ampia bocca di aspirazione, utile se in casa circolano molti animali. Contenitore da 500 ml con filtro a doppio strato : la capacità maggiore limita la frequenza di svuotamento, e il sistema di filtraggio aiuta a trattenere polvere fine per un ambiente più igienico.

: la capacità maggiore limita la frequenza di svuotamento, e il sistema di filtraggio aiuta a trattenere polvere fine per un ambiente più igienico. Percorso di pulizia a zig-zag in tre fasi: la combinazione di passaggi a zig-zag, pulizia dei bordi e ripasso delle zone mancanti migliora la copertura rispetto ai movimenti casuali, così riduci il rischio di aree trascurate.

Lefant M210P Robot Aspirapolvere 89,99 € -70% 299,99 € Risparmi 210,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Lefant M210P Robot Aspirapolvere al 70% di sconto: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte si esauriscano.

FAQ Il robot Lefant M210P è adatto alle case con cani e gatti? Sì, il design senza spazzola a rullo e la bocca di aspirazione ampia riducono i grovigli di peli e raccolgono in modo efficace peli di animali. Il robot aspirapolvere Lefant M210P riesce a pulire sotto letti e divani bassi? Grazie all’altezza di soli 7,8 cm il Lefant M210P riesce a passare sotto molti letti, divani e mobili bassi, rimuovendo la polvere nascosta. Il Lefant M210P si controlla tramite app o assistente vocale? Sì, il robot supporta il controllo via Wi-Fi con app dedicata e può essere gestito anche tramite Alexa per avvii e impostazioni rapide. Il robot Lefant M210P segue un percorso ordinato o si muove a caso? Il M210P utilizza un percorso a zig-zag in tre fasi, con passaggi sui bordi e ripasso delle aree mancanti, per aumentare la copertura rispetto ai movimenti casuali.