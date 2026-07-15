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Tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani, trovare il tempo per passare l’aspirapolvere ogni giorno è una missione impossibile. In questo contesto il Lefant M210 diventa un alleato prezioso: oggi è proposto con uno sconto del 70%, permettendo di portarsi a casa un robot aspirapolvere completo spendendo molto meno rispetto al listino.

Lefant M210 Robot Aspirapolvere Prodotto non disponibile Prodotti simili

Il robot Lefant M210 è pensato per chi vuole una casa pulita ogni giorno senza interventi manuali continui: il design ultra sottile gli consente di infilarsi sotto letti e divani, l’aspirazione potente con ugello senza rullo limita al minimo i grovigli di peli di cani e gatti e l’autonomia fino a 120 minuti lo rende adatto anche ad appartamenti di dimensioni medio-grandi. Le diverse modalità di pulizia e la gestione tramite app e comandi vocali completano un profilo orientato alla praticità quotidiana.

Lefant M210 in offerta su Amazon con sconto del 70%

In questo momento il Lefant M210 Robot Aspirapolvere è disponibile su Amazon a 89,98€ grazie a uno sconto del 70% rispetto al prezzo di listino, una cifra particolarmente competitiva per la categoria dei robot aspirapolvere con navigazione intelligente e gestione via app. A questa cifra è difficile trovare modelli con stessa potenza di aspirazione e autonomia simile. Se stai valutando un dispositivo per automatizzare le pulizie quotidiane, il Lefant M210 è disponibile con uno sconto del 70%, rendendolo uno dei rapporti qualità/prezzo più interessanti del momento.

Il robot aspirapolvere con tecnologia Freemove 3.0 e design ultra sottile

Chi ha animali domestici o poco spazio libero tra mobili sa quanto sia complicato tenere a bada peli, polvere e briciole ogni giorno. Il robot Lefant è progettato proprio per ridurre al minimo questi problemi, integrando soluzioni tecniche pensate per l’uso reale in casa.

Tecnologia Freemove 3.0 a 720° : i sensori a infrarossi ad alta precisione aiutano il robot a evitare urti, ostacoli e cadute dalle scale, riducendo al minimo i blocchi e permettendo una pulizia continua senza bisogno di intervenire per liberarlo.

: i sensori a infrarossi ad alta precisione aiutano il robot a evitare urti, ostacoli e cadute dalle scale, riducendo al minimo i blocchi e permettendo una pulizia continua senza bisogno di intervenire per liberarlo. Design compatto da soli 28 cm e 7,8 cm di altezza : il corpo ultra sottile gli consente di passare sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo le zone dove di solito si accumulano più polvere e peli.

: il corpo ultra sottile gli consente di passare sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo le zone dove di solito si accumulano più polvere e peli. Serbatoio da 500 ml con filtro HEPA a doppio strato : la capacità generosa limita gli svuotamenti, mentre il filtro trattiene polvere fine e allergeni, migliorando il comfort per chi soffre di sensibilità a polvere e peli di animali.

: la capacità generosa limita gli svuotamenti, mentre il filtro trattiene polvere fine e allergeni, migliorando il comfort per chi soffre di sensibilità a polvere e peli di animali. 6 modalità di pulizia e 3 livelli di aspirazione fino a 2200Pa : puoi scegliere modalità diverse in base alla stanza e al livello di sporco, passando facilmente da pavimenti duri a moquette mantenendo una resa costante.

: puoi scegliere modalità diverse in base alla stanza e al livello di sporco, passando facilmente da pavimenti duri a moquette mantenendo una resa costante. Ugello senza rullo e doppie spazzole laterali : l’assenza di rullo centrale limita i grovigli di peli, semplificando la manutenzione, mentre le spazzole laterali convogliano lo sporco verso l’aspirazione.

: l’assenza di rullo centrale limita i grovigli di peli, semplificando la manutenzione, mentre le spazzole laterali convogliano lo sporco verso l’aspirazione. Sistema di pulizia in tre fasi con percorso a zigzag : la combinazione di percorso intelligente, pulizia dei bordi e ritorno sulle zone non coperte riduce il rischio di aree lasciate indietro e migliora l’efficienza generale della sessione.

: la combinazione di percorso intelligente, pulizia dei bordi e ritorno sulle zone non coperte riduce il rischio di aree lasciate indietro e migliora l’efficienza generale della sessione. Autonomia fino a 120 minuti: la batteria consente di coprire superfici fino a circa 120㎡ con una sola ricarica, adatta quindi alla maggior parte degli appartamenti.

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FAQ Il robot Lefant M210 è adatto a case con animali domestici? Sì, l’ugello senza rullo e l’aspirazione potente sono pensati per raccogliere peli evitando grovigli. Quanto dura la batteria del robot Lefant M210? Il Lefant M210 offre un’autonomia fino a 120 minuti, sufficiente per superfici fino a circa 120㎡. Il Lefant M210 riesce a pulire sotto letti e divani bassi? Sì, grazie al design compatto con diametro di 28 cm e altezza di 7,8 cm passa sotto molti mobili bassi. Il robot Lefant M210 è efficace anche sui tappeti? Sì, dispone di 3 livelli di aspirazione fino a 2200Pa che permettono di pulire pavimenti duri e moquette.