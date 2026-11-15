Lefant M210 Pro Omni, errore di prezzo per il robot aspirapolvere: va comprato subito
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M210 Pro Omni con rullo autopulente, mappatura laser e aspirazione è in sconto del 66%.
Polvere, briciole e impronte sui pavimenti richiedono tempo per essere rimosse ogni giorno. Il Lefant M210 Pro Omni, robot aspirapolvere e lavapavimenti, è disponibile con uno sconto del 66% per chi cerca un aiuto nelle pulizie domestiche.
Il robot combina aspirazione e lavaggio e usa un rullo che viene bagnato con acqua pulita, mentre l’acqua sporca viene separata progressivamente. La navigazione laser dToF organizza i percorsi attraverso mappe degli ambienti; dall’app si possono inoltre impostare programmi e zone vietate. Il design compatto è pensato per agevolare gli spostamenti anche nelle aree più difficili da raggiungere.
Lefant M210 Pro Omni: sconto del 66% e prezzo di 239,99 euro
Per chi vuole gestire aspirazione e lavaggio con un solo dispositivo, il Lefant M210 Pro Omni è proposto a 239,99 euro, con uno sconto del 66%. La dotazione unisce un’aspirazione fino a 20.000 Pa, la mappatura laser e un sistema di lavaggio con rullo autopulente: funzioni pensate per affrontare polvere, briciole, capelli, peli di animali e sporco quotidiano. Il prezzo indicato è quello disponibile per questa offerta; il tool non riporta informazioni su scadenza, rate, coupon, spedizione Prime o tempi di reso.
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Il robot aspirapolvere con aspirazione da 20.000 Pa e navigazione laser
Se vuoi ridurre il tempo dedicato alla pulizia quotidiana e gestire più ambienti con percorsi organizzati, queste caratteristiche aiutano a valutare cosa offre il robot:
- Aspirazione fino a 20.000 Pa: è progettata per raccogliere polvere, briciole, capelli e peli di animali. La bocchetta senza spazzola centrale riduce l’accumulo di capelli, mentre le doppie spazzole laterali convogliano lo sporco verso l’aspirazione.
- Rullo lavapavimenti con acqua pulita: il rullo viene bagnato e strofina la superficie mentre raccoglie lo sporco. La separazione progressiva dell’acqua sporca aiuta a limitare la ridistribuzione dei residui e a trattare impronte e macchie quotidiane.
- Navigazione laser dToF e memoria fino a tre mappe: permette di organizzare i percorsi e gestire più piani. Dall’app si possono definire zone vietate e programmi di pulizia personalizzati.
- Base multifunzione e serbatoi separati: gestisce il lavaggio del rullo e dispone di 2,4 litri per l’acqua pulita e 1,5 litri per quella sporca. Il contenitore da 800 ml riduce la frequenza con cui occorre svuotarlo.
- Wi-Fi dual band: il supporto alle reti 2,4 e 5 GHz permette di gestire tramite app mappe, programmi e pulizie personalizzate.
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FAQ
Può memorizzare fino a tre mappe per gestire più piani.
Sì, dall’app è possibile impostare zone vietate e programmi di pulizia personalizzati.
Il rullo viene bagnato con acqua pulita, strofina il pavimento e raccoglie lo sporco; l’acqua sporca viene separata progressivamente.
La potenza di aspirazione arriva fino a 20.000 Pa. La bocchetta senza spazzola centrale riduce l’accumulo di capelli e le spazzole laterali convogliano lo sporco verso l’aspirazione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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