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Lefant M210 PRO OMNI, robot aspirapolvere e lavapavimenti con rullo autopulente, laser dToF e 20000Pa oggi è in offerta con sconto del 68%.

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Tenersi al passo con polvere, peli di animali e pavimenti da lavare ogni giorno è una fatica, soprattutto se il tempo libero è già ridotto all’osso. In queste situazioni un robot aspirapolvere e lavapavimenti può cambiare la routine domestica: oggi il Lefant M210 PRO OMNI è disponibile con uno sconto del 68% e un ulteriore 5% al check-out che abbatte il prezzo a 319,99€, rendendo molto più accessibile una soluzione di pulizia completa.

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Il Lefant M210 PRO OMNI combina aspirazione potente e lavaggio avanzato con una gestione quasi del tutto automatica. La navigazione laser dToF crea mappe dettagliate della casa e organizza i percorsi in modo ordinato, riducendo al minimo le zone saltate. Il sistema con rullo autopulente da 20 cm e gestione separata di acqua pulita e acqua sporca assicura un lavaggio più uniforme e igienico rispetto ai classici panni trascinati sul pavimento. La base multifunzione, con ampi serbatoi e contenitore polvere da 800 ml, si occupa di pulire il rullo e di gestire i liquidi, mentre l’aspirazione fino a 20000Pa e il design anti-groviglio sono pensati per chi ha animali domestici e pavimenti misti, grazie anche al sistema di evitamento ostacoli PSD 2.0 con tecnologia Freemove.

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Con lo sconto del 68% (e un ulteriore 5% al check-out), il Lefant M210 PRO OMNI scende a 319,99€, un prezzo molto aggressivo per un robot con mappatura laser, rullo autopulente e base con gestione integrata di acqua pulita, acqua sporca e polvere. Nella stessa fascia di costo è raro trovare un sistema così completo, che unisce aspirazione ad alta potenza e lavaggio avanzato con una stazione che riduce al minimo la manutenzione quotidiana. Se ti interessa un dispositivo che possa occuparsi in autonomia di più stanze e anche di case su più livelli, questa promo rende particolarmente interessante il fatto che il Lefant M210 PRO OMNI sia disponibile con uno sconto del 68%, così da portarti a casa una soluzione di fascia alta a un costo molto più contenuto.

Il robot Lefant con la navigazione laser dToF e il rullo autopulente da 20 cm

Se non hai tempo o voglia di passare ogni giorno aspirapolvere e mocio, questo robot nasce per automatizzare gran parte del lavoro domestico, soprattutto in case grandi o con animali.

Navigazione laser dToF con mappatura multi-livello : il robot analizza rapidamente gli ambienti e crea mappe precise fino a tre piani, così può pianificare percorsi ordinati e completi, riducendo passaggi inutili e zone non pulite, ideale per case su più livelli.

: il robot analizza rapidamente gli ambienti e crea mappe precise fino a tre piani, così può pianificare percorsi ordinati e completi, riducendo passaggi inutili e zone non pulite, ideale per case su più livelli. Rullo autopulente da 20 cm con lavaggio ad acqua pulita : il rullo resta sempre a contatto con il pavimento e usa costantemente acqua pulita, separando l’acqua sporca; in questo modo si riducono striature e aloni e si rimuovono meglio impronte, sporco umido e residui quotidiani.

: il rullo resta sempre a contatto con il pavimento e usa costantemente acqua pulita, separando l’acqua sporca; in questo modo si riducono striature e aloni e si rimuovono meglio impronte, sporco umido e residui quotidiani. Base multifunzione con gestione acqua e polvere : la stazione integra serbatoio da 2,4 L per l’acqua pulita, 1,5 L per l’acqua sporca e un contenitore polvere da 800 ml, così il robot può affrontare molti cicli di pulizia prima che tu debba intervenire.

: la stazione integra serbatoio da 2,4 L per l’acqua pulita, 1,5 L per l’acqua sporca e un contenitore polvere da 800 ml, così il robot può affrontare molti cicli di pulizia prima che tu debba intervenire. Aspirazione fino a 20000Pa e bocchetta anti-groviglio : la potenza elevata permette di raccogliere polvere fine, briciole e peli su pavimenti duri e tappeti, mentre l’assenza di spazzola centrale limita i grovigli di capelli e riduce la manutenzione, un vantaggio concreto se hai animali in casa.

: la potenza elevata permette di raccogliere polvere fine, briciole e peli su pavimenti duri e tappeti, mentre l’assenza di spazzola centrale limita i grovigli di capelli e riduce la manutenzione, un vantaggio concreto se hai animali in casa. Sistema PSD 2.0 con Freemove e protezione tappeti: i 9 sensori con copertura di 190° aiutano il robot a evitare mobili e ostacoli, riducendo urti e blocchi; il riconoscimento dei tappeti gli consente di evitarli durante il lavaggio, così non li bagna e li preserva più a lungo.

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FAQ Il robot Lefant M210 PRO OMNI è adatto a case su più piani? Sì, la mappatura laser dToF supporta fino a 3 mappe multi-livello, ideale per abitazioni su più piani. Come gestisce il lavaggio dei pavimenti il Lefant M210 PRO OMNI? Utilizza un rullo da 20 cm con acqua sempre pulita e separa l’acqua sporca, così riduce aloni e mantiene il pavimento più igienico. Il Lefant M210 PRO OMNI è indicato per chi ha animali domestici? Sì, l’aspirazione fino a 20000Pa e la bocchetta senza spazzola centrale aiutano a raccogliere peli e a limitare i grovigli. Cosa fa la base multifunzione del Lefant M210 PRO OMNI? Pulisce automaticamente il rullo, gestisce acqua pulita e sporca e ospita un contenitore polvere da 800 ml per ridurre la manutenzione.