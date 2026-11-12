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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M210 Omni con rullo autopulente, mappatura ToF e aspirazione da 20.000 Pa è in offerta con uno sconto del 67%.

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Passare ogni giorno l’aspirapolvere e lavare i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando polvere e peli si accumulano sotto i mobili. Il Lefant M210 Omni è ora scontato del 67% e combina aspirazione e lavaggio in un robot compatto.

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Il robot è progettato per raggiungere anche gli spazi sotto divani, letti e mobili bassi, mentre il rullo lava con acqua pulita e viene risciacquato durante il funzionamento. La mappatura permette di organizzare i percorsi e impostare zone da pulire o da evitare tramite app. Una base automatica si occupa inoltre di rifornire l’acqua, lavare il rullo e asciugarlo ad aria fredda.

Lefant M210 Omni in offerta: sconto del 67% sul robot lavapavimenti

Il Lefant M210 Omni è proposto a 199,99 euro, con uno sconto del 67% indicato nell’offerta Amazon. Puoi valutare il Lefant M210 Omni con uno sconto del 67% se cerchi un dispositivo che gestisca sia l’aspirazione sia il lavaggio dei pavimenti. Le informazioni disponibili non specificano eventuali pagamenti a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.

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Il robot lavapavimenti Lefant con il rullo autopulente e la mappatura ToF

Per chi vuole ridurre il tempo dedicato alle pulizie, contano sia la capacità di raggiungere gli angoli difficili sia la semplicità di gestione. Ecco le caratteristiche del robot e i vantaggi pratici dichiarati:

Formato compatto da 28 cm di diametro e 85 mm di altezza : può passare sotto letti, divani e mobili bassi, aiutando a raggiungere punti in cui si accumula polvere. La copertura di pulizia dichiarata arriva fino al 95%.

: può passare sotto letti, divani e mobili bassi, aiutando a raggiungere punti in cui si accumula polvere. La copertura di pulizia dichiarata arriva fino al 95%. Rullo lavapavimenti da 20 cm con lavaggio continuo : il sistema distribuisce acqua pulita, strofina le macchie e recupera quella usata. La rotazione a 240 giri al minuto e la pressione di 15 N sono pensate per affrontare lo sporco quotidiano senza riutilizzare continuamente acqua sporca.

: il sistema distribuisce acqua pulita, strofina le macchie e recupera quella usata. La rotazione a 240 giri al minuto e la pressione di 15 N sono pensate per affrontare lo sporco quotidiano senza riutilizzare continuamente acqua sporca. Mappatura laser ToF e gestione tramite app : puoi visualizzare la mappa, pianificare i percorsi, programmare gli orari e impostare muri virtuali o aree da escludere, adattando la pulizia agli ambienti di casa.

: puoi visualizzare la mappa, pianificare i percorsi, programmare gli orari e impostare muri virtuali o aree da escludere, adattando la pulizia agli ambienti di casa. Aspirazione fino a 20.000 Pa e bocca senza spazzola centrale : raccoglie polvere, briciole, capelli e peli di animali da pavimenti duri e tappeti. L’assenza della spazzola centrale aiuta a limitare i grovigli e la manutenzione manuale dei peli.

: raccoglie polvere, briciole, capelli e peli di animali da pavimenti duri e tappeti. L’assenza della spazzola centrale aiuta a limitare i grovigli e la manutenzione manuale dei peli. Base automatica con serbatoi separati : rifornisce l’acqua pulita, lava il rullo e lo asciuga ad aria fredda. I serbatoi da 2,4 e 1,5 litri gestiscono acqua pulita e sporca; il contenitore della polvere ha una capacità di 800 ml.

: rifornisce l’acqua pulita, lava il rullo e lo asciuga ad aria fredda. I serbatoi da 2,4 e 1,5 litri gestiscono acqua pulita e sporca; il contenitore della polvere ha una capacità di 800 ml. Wi-Fi a 2,4 GHz e comandi vocali: puoi gestire le pulizie tramite app oppure usare Alexa e Google Assistant, secondo le informazioni del prodotto.

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FAQ Il Lefant M210 Omni può pulire sotto i mobili? Sì. Ha un diametro di 28 cm e un’altezza di 85 mm ed è progettato per passare sotto divani, letti e mobili bassi. Come funziona il lavaggio con rullo? Il sistema distribuisce acqua pulita sul pavimento, strofina le macchie, lava il rullo e recupera l’acqua usata. Si possono impostare zone vietate e programmare le pulizie? Sì. Tramite app puoi visualizzare la mappa, programmare gli orari, delimitare aree con muri virtuali ed escludere zone. Il Lefant M210 Omni è compatibile con Alexa e Google Assistant? Sì, il prodotto indica il supporto ai comandi vocali di Alexa e Google Assistant; la connessione Wi-Fi è a 2,4 GHz.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.