Lefant M210 Omni, robot lavapavimenti a un prezzo mai visto prima
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M210 Omni con rullo autopulente, mappatura ToF e aspirazione da 20.000 Pa è in offerta con uno sconto del 67%.
Passare ogni giorno l’aspirapolvere e lavare i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando polvere e peli si accumulano sotto i mobili. Il Lefant M210 Omni è ora scontato del 67% e combina aspirazione e lavaggio in un robot compatto.
Il robot è progettato per raggiungere anche gli spazi sotto divani, letti e mobili bassi, mentre il rullo lava con acqua pulita e viene risciacquato durante il funzionamento. La mappatura permette di organizzare i percorsi e impostare zone da pulire o da evitare tramite app. Una base automatica si occupa inoltre di rifornire l’acqua, lavare il rullo e asciugarlo ad aria fredda.
Lefant M210 Omni in offerta: sconto del 67% sul robot lavapavimenti
Il Lefant M210 Omni è proposto a 199,99 euro, con uno sconto del 67% indicato nell’offerta Amazon. Puoi valutare il Lefant M210 Omni con uno sconto del 67% se cerchi un dispositivo che gestisca sia l’aspirazione sia il lavaggio dei pavimenti. Le informazioni disponibili non specificano eventuali pagamenti a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.
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Il robot lavapavimenti Lefant con il rullo autopulente e la mappatura ToF
Per chi vuole ridurre il tempo dedicato alle pulizie, contano sia la capacità di raggiungere gli angoli difficili sia la semplicità di gestione. Ecco le caratteristiche del robot e i vantaggi pratici dichiarati:
- Formato compatto da 28 cm di diametro e 85 mm di altezza: può passare sotto letti, divani e mobili bassi, aiutando a raggiungere punti in cui si accumula polvere. La copertura di pulizia dichiarata arriva fino al 95%.
- Rullo lavapavimenti da 20 cm con lavaggio continuo: il sistema distribuisce acqua pulita, strofina le macchie e recupera quella usata. La rotazione a 240 giri al minuto e la pressione di 15 N sono pensate per affrontare lo sporco quotidiano senza riutilizzare continuamente acqua sporca.
- Mappatura laser ToF e gestione tramite app: puoi visualizzare la mappa, pianificare i percorsi, programmare gli orari e impostare muri virtuali o aree da escludere, adattando la pulizia agli ambienti di casa.
- Aspirazione fino a 20.000 Pa e bocca senza spazzola centrale: raccoglie polvere, briciole, capelli e peli di animali da pavimenti duri e tappeti. L’assenza della spazzola centrale aiuta a limitare i grovigli e la manutenzione manuale dei peli.
- Base automatica con serbatoi separati: rifornisce l’acqua pulita, lava il rullo e lo asciuga ad aria fredda. I serbatoi da 2,4 e 1,5 litri gestiscono acqua pulita e sporca; il contenitore della polvere ha una capacità di 800 ml.
- Wi-Fi a 2,4 GHz e comandi vocali: puoi gestire le pulizie tramite app oppure usare Alexa e Google Assistant, secondo le informazioni del prodotto.
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FAQ
Sì. Ha un diametro di 28 cm e un’altezza di 85 mm ed è progettato per passare sotto divani, letti e mobili bassi.
Il sistema distribuisce acqua pulita sul pavimento, strofina le macchie, lava il rullo e recupera l’acqua usata.
Sì. Tramite app puoi visualizzare la mappa, programmare gli orari, delimitare aree con muri virtuali ed escludere zone.
Sì, il prodotto indica il supporto ai comandi vocali di Alexa e Google Assistant; la connessione Wi-Fi è a 2,4 GHz.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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