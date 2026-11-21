Lefant M210 Omni, il robot lowcost costa pochissimo: prezzo in picchiata
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M210 Omni è in offerta con uno sconto del 64%. Dotato di stazione automatica e grande potenza di aspirazione.
Polvere, peli e macchie sul pavimento richiedono interventi frequenti e difficili da incastrare nella routine quotidiana. Il Lefant M210 Omni è proposto con uno sconto del 64%.
Questo robot combina aspirazione e lavaggio con un rullo che viene pulito mentre lavora: il sistema spruzza acqua pulita, lava il pavimento, raschia il rullo e raccoglie l’acqua sporca. La base gestisce il rifornimento e lo scarico dell’acqua, oltre al lavaggio e all’asciugatura ad aria fredda del rullo. Il corpo compatto e basso è pensato per raggiungere anche gli spazi sotto letti e divani.
Lefant M210 Omni in offerta: sconto del 64%
Il Lefant M210 Omni è disponibile a 199,99 euro, con uno sconto indicato del 64%. La scheda riporta il prezzo e la percentuale di sconto, ma non specifica un risparmio in euro, una data di scadenza della promozione, la disponibilità di rate o coupon, i benefici Prime né i tempi per il reso. Puoi consultare la pagina del Lefant M210 Omni a 199,99 euro per verificare le condizioni aggiornate dell’offerta.
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Il robot aspirapolvere Lefant con il rullo lavante e l’aspirazione da 20.000 Pa
Per chi vuole ridurre gli interventi manuali sul pavimento, il Lefant M210 Omni riunisce aspirazione, lavaggio e gestione del rullo in un unico sistema. Tra le caratteristiche che incidono sulla pulizia quotidiana ci sono:
- Aspirazione da 20.000 Pa e design senza spazzola centrale: il robot è progettato per raccogliere polvere, residui e peli di animali da pavimenti duri e tappeti. L’ingresso senza spazzola centrale riduce il problema dei capelli aggrovigliati.
- Rullo da 20 cm, 240 giri al minuto e pressione di 15 N: durante il lavaggio il sistema spruzza acqua pulita e pulisce il rullo, contribuendo a rimuovere macchie di caffè, salsa, succo, latte e ketchup.
- Corpo compatto da 28 cm e altezza di 85 mm: le dimensioni contenute aiutano il robot a passare sotto letti, divani e mobili bassi. La copertura di pulizia dichiarata è superiore al 95%.
- Contenitore della polvere da 800 ml: la capacità permette di raccogliere polvere, residui e capelli senza svuotamenti frequenti durante la pulizia quotidiana.
- Stazione con serbatoi da 2,4 e 1,5 litri: la base separa acqua pulita e sporca; al rientro del robot, ricarica l’acqua pulita, scarica quella sporca, lava il rullo e lo asciuga ad aria fredda.
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FAQ
Sì. Lava con un rullo da 20 cm che viene pulito durante il funzionamento con il sistema di spruzzo, pulizia, raschiatura e raccolta dell’acqua.
Il corpo è alto 85 mm e largo 28 cm, dimensioni pensate per muoversi sotto letti, divani e mobili bassi.
Il contenitore della polvere ha una capacità di 800 ml.
La base ha un serbatoio da 2,4 litri per l’acqua pulita e uno da 1,5 litri per quella sporca. Al rientro del robot ricarica l’acqua, scarica quella sporca, lava il rullo e lo asciuga ad aria fredda.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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