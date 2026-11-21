Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M210 Omni è in offerta con uno sconto del 64%. Dotato di stazione automatica e grande potenza di aspirazione.

Amazon

Polvere, peli e macchie sul pavimento richiedono interventi frequenti e difficili da incastrare nella routine quotidiana. Il Lefant M210 Omni è proposto con uno sconto del 64%.

Lefant M210 Omni 199,99 € -64% 559,90 € Risparmi 359,91 € Acquista su Amazon

Questo robot combina aspirazione e lavaggio con un rullo che viene pulito mentre lavora: il sistema spruzza acqua pulita, lava il pavimento, raschia il rullo e raccoglie l’acqua sporca. La base gestisce il rifornimento e lo scarico dell’acqua, oltre al lavaggio e all’asciugatura ad aria fredda del rullo. Il corpo compatto e basso è pensato per raggiungere anche gli spazi sotto letti e divani.

Lefant M210 Omni in offerta: sconto del 64%

Il Lefant M210 Omni è disponibile a 199,99 euro, con uno sconto indicato del 64%. La scheda riporta il prezzo e la percentuale di sconto, ma non specifica un risparmio in euro, una data di scadenza della promozione, la disponibilità di rate o coupon, i benefici Prime né i tempi per il reso. Puoi consultare la pagina del Lefant M210 Omni a 199,99 euro per verificare le condizioni aggiornate dell’offerta.

Amazon

Acquista subito Lefant M210 Omni in offerta

Il robot aspirapolvere Lefant con il rullo lavante e l’aspirazione da 20.000 Pa

Per chi vuole ridurre gli interventi manuali sul pavimento, il Lefant M210 Omni riunisce aspirazione, lavaggio e gestione del rullo in un unico sistema. Tra le caratteristiche che incidono sulla pulizia quotidiana ci sono:

Aspirazione da 20.000 Pa e design senza spazzola centrale : il robot è progettato per raccogliere polvere, residui e peli di animali da pavimenti duri e tappeti. L’ingresso senza spazzola centrale riduce il problema dei capelli aggrovigliati.

: il robot è progettato per raccogliere polvere, residui e peli di animali da pavimenti duri e tappeti. L’ingresso senza spazzola centrale riduce il problema dei capelli aggrovigliati. Rullo da 20 cm, 240 giri al minuto e pressione di 15 N : durante il lavaggio il sistema spruzza acqua pulita e pulisce il rullo, contribuendo a rimuovere macchie di caffè, salsa, succo, latte e ketchup.

: durante il lavaggio il sistema spruzza acqua pulita e pulisce il rullo, contribuendo a rimuovere macchie di caffè, salsa, succo, latte e ketchup. Corpo compatto da 28 cm e altezza di 85 mm : le dimensioni contenute aiutano il robot a passare sotto letti, divani e mobili bassi. La copertura di pulizia dichiarata è superiore al 95%.

: le dimensioni contenute aiutano il robot a passare sotto letti, divani e mobili bassi. La copertura di pulizia dichiarata è superiore al 95%. Contenitore della polvere da 800 ml : la capacità permette di raccogliere polvere, residui e capelli senza svuotamenti frequenti durante la pulizia quotidiana.

: la capacità permette di raccogliere polvere, residui e capelli senza svuotamenti frequenti durante la pulizia quotidiana. Stazione con serbatoi da 2,4 e 1,5 litri: la base separa acqua pulita e sporca; al rientro del robot, ricarica l’acqua pulita, scarica quella sporca, lava il rullo e lo asciuga ad aria fredda.

Lefant M210 Omni 199,99 € -64% 559,90 € Risparmi 359,91 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 64% sul Lefant M210 Omni.

Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.

Offerta Lefant M5 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo 23... 339,99 € -66% 999,99 € Risparmi 660,00 € Acquista su Amazon Lefant M210 Omni Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo... 189,99 € -68% 599,99 € Risparmi 410,00 € Acquista su Amazon Lefant M5 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo 20000P... 284,99 € -68% 899,99 € Risparmi 615,00 € Acquista su Amazon Lefant M210 Pro Omni Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 20.00... 227,99 € -67% 699,99 € Risparmi 472,00 € Acquista su Amazon Lefant M210 Omni Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Rullo 20.... 199,99 € -67% 599,99 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon

FAQ Il Lefant M210 Omni lava anche il pavimento? Sì. Lava con un rullo da 20 cm che viene pulito durante il funzionamento con il sistema di spruzzo, pulizia, raschiatura e raccolta dell’acqua. Il robot può passare sotto letti e divani? Il corpo è alto 85 mm e largo 28 cm, dimensioni pensate per muoversi sotto letti, divani e mobili bassi. Quanto è capiente il contenitore della polvere? Il contenitore della polvere ha una capacità di 800 ml. Come funziona la stazione autopulente? La base ha un serbatoio da 2,4 litri per l’acqua pulita e uno da 1,5 litri per quella sporca. Al rientro del robot ricarica l’acqua, scarica quella sporca, lava il rullo e lo asciuga ad aria fredda.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.